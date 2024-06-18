В ЦПАУ обновили учетные данные 300 тысяч военнообязанных, - Минцифры

Более 300 тысяч военнообязанных граждан обновили учетные данные в ЦПАУ за месяц.

Об этом сообщили в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева. Также активнее всего украинцы обновляли учетные данные в ЦПАУ таких областей:

Львовская;

Днепропетровская;

Одесская;

Киевская;

Харьковская.

Как отмечают в Минцифры, процедура обновления данных длится в среднем 8 минут. Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, нужно иметь с собой:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

мобильный телефон.

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