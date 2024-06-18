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В ЦПАУ обновили учетные данные 300 тысяч военнообязанных, - Минцифры
Более 300 тысяч военнообязанных граждан обновили учетные данные в ЦПАУ за месяц.
Об этом сообщили в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева. Также активнее всего украинцы обновляли учетные данные в ЦПАУ таких областей:
- Львовская;
- Днепропетровская;
- Одесская;
- Киевская;
- Харьковская.
Как отмечают в Минцифры, процедура обновления данных длится в среднем 8 минут. Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, нужно иметь с собой:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- мобильный телефон.
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+13 Hrysha Hlyba #582024
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+11 олексій петренко #550757
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+10 Slava Tokarchuk
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собі на карман?
Патріотизм закінчується там, де тебе на бредлі вивозять в поле і кажуть: "Он позиція "Ачко" в посадкі за 3 км, треба взять і держать, удачі"!
то, українці вже поділені?
ну, що ж, єрмачина "правильно" рулить.
підказочка.
ті, шо емігранти.
ті, що в ресторанах.
ті, що перемістилися.
ті, що кацапороті
ті, що перелякані.......
єрмачина кацапське отрод'є?
чи, до чого твій висер?
Захист країни це обов'язок кожного згідно Конституції. Нікому, абсолютно нікому, не хочеться воювать але одні встали й пішли, інші просто мовчать розуміючи необхідність.
І лише штопані гандони з обіссяними від страху ляжками закликають не захищати країну а здатися пі-дорам на милість.
Тому що їм страааашна.
Всім б.лять страшно, але не всі розмазують соплі прилюдно ще й щиро вважають що вони дартаньяни.
Далі - все майже як і було за попередніми законами. Неявка в ТЦК - "оновили ви дані ЦНАП/Резерв+" чи не оновили - повністю, за законом, як "отримали ви офіційно повістку чи не отримали". Єдине, що якщо не з'явитесь, тепер ТЦК має право через деякий час відправити запит в НацПоліцію на примусове доставлення вас в ТЦК для "оновлення даних".
Ще він може знадобиться НацПоліції, якщо ви не з'явитесь за мобілізаційним розпорядженням ("бойовою повісткою"). Це вже кримінальне провадження і слєдак використає для вашого розшуку взагалі будь-що.
Тож те, що ви комусь присяги не давали - не звільняє вас від обов'язків щодо мобілізації тощо.
Ну а щодо мєнтів - поки що державу не припекло і народ України може собі дозволити утримувати мєнтів для допомоги в організації Збройних Сил в т.ч. вашою особою, якщо ви вирішите порушити відповідний закон (наприклад, не з'явитесь в ТЦК на оновлення даних або не з'явитесь за мобілізаційною повісткою).
І дарма ви відкриваєте свого брудного рота щодо патріотизму тощо. Я лише доводжу до вас, невігласа, які закони ви зобов'язані виконувати. А також повідомляю що все, що ви вимовляєте в цій гілці - чистої води дебілізм, який, якщо не закриєте свою хліборізку, доведе вас до цугундера.