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Новости мобилизации
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В ЦПАУ обновили учетные данные 300 тысяч военнообязанных, - Минцифры

цнап

Более 300 тысяч военнообязанных граждан обновили учетные данные в ЦПАУ за месяц.

Об этом сообщили в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева. Также активнее всего украинцы обновляли учетные данные в ЦПАУ таких областей:

  • Львовская;
  • Днепропетровская;
  • Одесская;
  • Киевская;
  • Харьковская.

Как отмечают в Минцифры, процедура обновления данных длится в среднем 8 минут. Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, нужно иметь с собой:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • мобильный телефон.

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Автор: 

мобилизация (2785) ЦПАУ (30) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+13
то, чому, волонтерські бусики, які повинні бути на передовій, досі кошмарять українців, в тилу?
собі на карман?
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18.06.2024 20:37
+11
Так я не мотивований ,просто вже задовбали ці заброньовані диванні патріоти , хочете воювати ,так і ідіть в ТЦК і не морочіть нам голову.
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18.06.2024 20:53
+10
Якщо,Є ЦНАП ,нахіба такий збрід,шобло *****,як оце ТЦК????
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18.06.2024 20:39
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то, чому, волонтерські бусики, які повинні бути на передовій, досі кошмарять українців, в тилу?
собі на карман?
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18.06.2024 20:37 Ответить
Та ти не плутай українців і ссикулянтів.
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18.06.2024 20:44 Ответить
А ти хто з них і чому ще не на фронті ?
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18.06.2024 20:47 Ответить
чекають на тебе останьього мотивоного поца
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18.06.2024 20:49 Ответить
Так я не мотивований ,просто вже задовбали ці заброньовані диванні патріоти , хочете воювати ,так і ідіть в ТЦК і не морочіть нам голову.
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18.06.2024 20:53 Ответить
А ти хто, альоша? Молорос чи вже кацап?
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18.06.2024 20:50 Ответить
А ти хто андрюша ? Заброньований диванний патріот ?
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18.06.2024 20:55 Ответить
На самом деле, уже давно можно было понять, что самый героичный это или чел с польши/германии/австралии, который звісно патріот Неньки, але бажає кохати її здалеку, бажано кілометрів за тисячу, може дві. Або якийсь незламний дід, який в свої 62+ не зміг придумать собі заняття крім того, щоб на цензорі або УП перемагать москалів, або одинока жіночка післякліматичного віку, у якої немає ні чоловіка ні дітей, яких можуть мобілізувати, або ще якась заброньована свиня типу викладача Жидачівського ВНЗ чи типу, окремий тип, це вої з тилових підрозділів: юристи, економісти, водії, які натягли воєнну форму для того, щоб на тонованому пежо їздить за пивом начальству в генделик.
Патріотизм закінчується там, де тебе на бредлі вивозять в поле і кажуть: "Он позиція "Ачко" в посадкі за 3 км, треба взять і держать, удачі"!
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19.06.2024 10:28 Ответить
Колись навіть приказка була "родіну как і тещу лучше любіть іздалєка" ,ну такі вже в нас "патріоти " , ,маємо те що маємо , нам розказують -"ви ідіть на фронт ,а ми будемо на цензорі перемагати і виходити на кордони 1991 року ", Яка держава ,такі ж і "патріоти".
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19.06.2024 12:50 Ответить
оу...
то, українці вже поділені?
ну, що ж, єрмачина "правильно" рулить.

підказочка.
ті, шо емігранти.
ті, що в ресторанах.
ті, що перемістилися.
ті, що кацапороті
ті, що перелякані.......
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18.06.2024 20:51 Ответить
Ну раз ви вирішили прислужувать кацапні - яким краєм ви тепер до України?
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18.06.2024 20:53 Ответить
тобто, я влучив?
єрмачина кацапське отрод'є?
чи, до чого твій висер?
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18.06.2024 20:55 Ответить
Я поясню.
Захист країни це обов'язок кожного згідно Конституції. Нікому, абсолютно нікому, не хочеться воювать але одні встали й пішли, інші просто мовчать розуміючи необхідність.
І лише штопані гандони з обіссяними від страху ляжками закликають не захищати країну а здатися пі-дорам на милість.
Тому що їм страааашна.
Всім б.лять страшно, але не всі розмазують соплі прилюдно ще й щиро вважають що вони дартаньяни.
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18.06.2024 21:06 Ответить
тобто, ти, зараз, мені, втираєш, якусь *******, типу ти патріот, а ми всі, тилові криси?
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18.06.2024 21:13 Ответить
Та то цап-провокатор з м'ясокомбінату
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18.06.2024 23:03 Ответить
Стаття 65 конституції України. Чому нормальні люди мають йти,а ти не мусиш? Ти в броні? Або ти може депутат ВР? Ні то не інше. Але гонору як у Рембо прямо. Втопися в Тисі, зроби світ кращим.
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19.06.2024 08:20 Ответить
Тащемта некто гундосый хрипатый наркоман поставил конституцию на паузу и гутарил готовиться к шашлыкам
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18.06.2024 21:21 Ответить
Якщо,Є ЦНАП ,нахіба такий збрід,шобло *****,як оце ТЦК????
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18.06.2024 20:39 Ответить
віра, не передбачає запитань!
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18.06.2024 20:52 Ответить
ЦНАП, як і додаток Резерв+ призначений для оновлення ваших контактних даних. Ніякі інші дані там не оновлюються. Тобто ці канали використовуются ВАМИ, для з'ясування - чи потрібно вам очно в ТЦК. Чи ні. А також для актуалізації адреси реєстрації - для направлення повісток. Все. ЦНАП не вирішуватиме - чи є у вас відстрочка, чи ні. Що б ви там собі не вигадували.

Далі - все майже як і було за попередніми законами. Неявка в ТЦК - "оновили ви дані ЦНАП/Резерв+" чи не оновили - повністю, за законом, як "отримали ви офіційно повістку чи не отримали". Єдине, що якщо не з'явитесь, тепер ТЦК має право через деякий час відправити запит в НацПоліцію на примусове доставлення вас в ТЦК для "оновлення даних".
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18.06.2024 22:06 Ответить
а ще там у тому витягу з реєстрів буде запис чи перебуваєте ви у розшуку нацполіції ,і теоретично на місце можуть викликати наряд для затримання)
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18.06.2024 22:41 Ответить
Згоден. Основна новація нового закону - тепер дозволяється використовувати для роботи ТЦК "державні реєстри" напряму, без "принесіть довідочку".
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18.06.2024 22:58 Ответить
На фронт начальник,а за ним усі колеги з коліжанками ,і не їпіть людям мізків.
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18.06.2024 20:42 Ответить
А ЦНАП все порішає без ТЦК ,нах годувати рила??
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18.06.2024 20:44 Ответить
А на хріні їм мобілка ?
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18.06.2024 20:45 Ответить
.Сходи, дізнаєшся. Навіщо тут погані питання ставити?)
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18.06.2024 20:56 Ответить
Ага ,вже побіг ,
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18.06.2024 20:58 Ответить
Мобілка їм потрібна для "швидкого" зв'язування ваших даних в Хелсі з вашою обліковою карткою військовозобов'язаного. Більше ні для чого. Надзвонювати вам з ТЦК не будуть. "дзвінок" - не є "офіційною, юридично значущою дією". Тож на це вони не витрачатимуть час.

Ще він може знадобиться НацПоліції, якщо ви не з'явитесь за мобілізаційним розпорядженням ("бойовою повісткою"). Це вже кримінальне провадження і слєдак використає для вашого розшуку взагалі будь-що.
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18.06.2024 22:15 Ответить
Так в мене звичайна мильниця ,а не смартфон . А мєнти нехай не бронюються ,а мобілізуються.вони ж давали присягу захищати Україну , от нехай і виконують її ,а я ніяких присяг не давав,
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19.06.2024 12:42 Ответить
Ви взяли на себе обов'язок захищати Вітчизну, коли добровільно стали громадянином України (не подали заяву про вихід з громадянства тощо). Стаття 65 Конституції. Там і ваш обов'язок це виконувати згідно закону (проходити військову службу) - теж прописаний напряму.

Тож те, що ви комусь присяги не давали - не звільняє вас від обов'язків щодо мобілізації тощо.

Ну а щодо мєнтів - поки що державу не припекло і народ України може собі дозволити утримувати мєнтів для допомоги в організації Збройних Сил в т.ч. вашою особою, якщо ви вирішите порушити відповідний закон (наприклад, не з'явитесь в ТЦК на оновлення даних або не з'явитесь за мобілізаційною повісткою).
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19.06.2024 14:33 Ответить
Мені в 1992 році в мій паспорт громадянина СССР поставили штамп УКРАЇНА ,а в 1997 обміняли його на теперішній паспорт ,і мене ніхто не питав громадянином якої держави я хочу бути . А ти розумнику будеш своїх батьків патріотизму повчати ,а краще йди до ТЦК і покажи який ти патріот на практиці , а не розказуй мені що я кому винен .
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19.06.2024 14:59 Ответить
Могли не давати ставити штамп. І вибрати в 1992 році з 15 інших держав, які утворилися після розвалу кінченого совка, ту, в якій би вам хотілося захищати Вітчизну згідно конституції відповідної держави. Ви вибрали Україну. Отже - зобов'язані виконувати вимоги Конституції та законів України.

І дарма ви відкриваєте свого брудного рота щодо патріотизму тощо. Я лише доводжу до вас, невігласа, які закони ви зобов'язані виконувати. А також повідомляю що все, що ви вимовляєте в цій гілці - чистої води дебілізм, який, якщо не закриєте свою хліборізку, доведе вас до цугундера.
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19.06.2024 16:19 Ответить
Ти краще сваю хліборізку закрий і помовчи ,а тобі нагадаб ,що наша рідна країна 30 років плювала на наші права ,її не цікавило .як ми живемо ,чи є в нас робота .чи вистачає грошей на лікування ,якщо ми захворіємо (хоча повинна була виконувати вимоги Конституції про безкоштовну медицину і ще про багато чого , що написано в Конституції ,але на практиці ніколи не виконувалось ,а часто і порушувалось ) , казала що це все популізм ,а ми не патріоналістична держава , а коли приперло, то раптом згадала про наші обов"язки ,а якщо тобі дуже хочеться , то ййди агітуй заброньованих багатіїв ,от тоді точно їхня охорона закриєтобі хліборізку ,а то і доведе до цугундера , Дійшло ,більше повторювати не буду і не відповідатиму на твої дурні коментарі ,а то багато тут вас розпи@ділось заброньованих диванних патрітів ,дістали вже.
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19.06.2024 18:56 Ответить
Во, глас "глибинного наріду" у всій красі. Щиро раджу - ніде, окрім сторінок цензора цю маячню не вимовляй - начистять пику за такий дебілізм.
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19.06.2024 22:42 Ответить
Я "глибинним народом " ніколи не був , а пику начистять швидше тобі .аніж мені ,бо про що ще можна розмовляти з людиною в якої замість мізків тєлємарафон. Мені вже 54 року , я за своє жииття вже надивився на таких "порядувальників " що вже від цих заброньованих патріотів нудить ти будеш радити своїм батькам ,а не мені , А краще пи@дуй у ТЦК, будеш тецекашникам свої політінформації проводити ,може вони тобі за неї пику начистять .
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20.06.2024 14:19 Ответить
ТЦК рила на фронт!!!
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18.06.2024 20:47 Ответить
Не ссися так, підеш і ти на фронт.
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18.06.2024 20:51 Ответить
а ти?
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18.06.2024 20:53 Ответить
Професійні силовики в тилу потрібніші )
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18.06.2024 23:05 Ответить
 
 