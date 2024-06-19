УКР
Ворог атакував Україну "Шахедами", у Мелехові на Львівщині є поранені, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 19 червня, війська РФ масовано атакували Україну "Шахедами", була загроза для багатьох областей, зокрема і для західних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, двома хвилями атакували ударні дрони Львівщину.

За даними ОВА, під час першої нічної атаки "Шахедів" на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.

"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації", - зазначає голова ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі.

"За інформацією від ПвК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "Шахед", - інформує він.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий інформує про вибухи та влучання у Малехові, Львівська громада.

"Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 5 із 6 ракет та 24 "Шахеди", - Повітряні сили

"Малехів. Попередньо. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон. Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писав вище. Стан середньої важкості. У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях", - о 5.38 написав Садовий.

"Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині. Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості. Одужання постраждалим", - пізніше додав Козицький.

обстріл (30340) дрони (5287) Львівська область (2522)
+7
Це вони всю Україну з сходу на захід пролетіли? 1.000 км?
19.06.2024 06:49 Відповісти
+3
В Одесі пристосували для цих цілей ЯК-52, двомісний. Тільки я так розумію, він працює тільки над морем і в світлу пору дня...

Вертоліт також би підійшов для таких цілей; тим більше в Бродах розквартирована ескадрилья, чи навіть полк...
19.06.2024 08:12 Відповісти
+3
Координація повинна бути - і де ж ті моб. групи - Шахед 1000 км прочухав
19.06.2024 09:18 Відповісти
Це вони всю Україну з сходу на захід пролетіли? 1.000 км?
19.06.2024 06:49 Відповісти
можливо ... також можливо з півночі через бульбо-рейх або через Чорне море, Молдову, частково Румінію і далі на північ, північний захід в Чернівецьку, Тернопільську, Ів.Франківську, Львівську області ...
19.06.2024 07:02 Відповісти
Казали шо "кукурузник" може збивати Шахеди - мабуть вже и ці літачки закінчились
19.06.2024 07:32 Відповісти
В Одесі пристосували для цих цілей ЯК-52, двомісний. Тільки я так розумію, він працює тільки над морем і в світлу пору дня...

Вертоліт також би підійшов для таких цілей; тим більше в Бродах розквартирована ескадрилья, чи навіть полк...
19.06.2024 08:12 Відповісти
Як-52 "пристосували" для збиття розвідувальних беспілотників - типу Зала чи Орлан.
Та й як "пристосували" - на друге місце посадили чувака з мисливською рушницею.
Для збиття шахедів таке не підходить, бо вибухом цих "мисливців" вб'є.
19.06.2024 10:26 Відповісти
Як збивати з літака, не обладнаного бортовою рлс та ракетним озброєнням, в ночі, в тумані, в хмарах? Це були риторичні питання.
19.06.2024 08:28 Відповісти
Біля Одеси збивали з "кукурузника"
19.06.2024 09:03 Відповісти
Чудовий аргумент
19.06.2024 09:34 Відповісти
а если не разобравшись дружественный огонь мобильной группы? Всё легко на бумаге
19.06.2024 09:12 Відповісти
Координація повинна бути - і де ж ті моб. групи - Шахед 1000 км прочухав
19.06.2024 09:18 Відповісти
это да, их многие поубирали, думаю умышленно, в ущерб обороне, как с разминированным Чонгаром, чтоб шахеды и пролетали
19.06.2024 09:30 Відповісти
Коли працює власне назамне ППО, літакам краще не літати, в поточній війні доведено неодноразово.
19.06.2024 10:31 Відповісти
Явно бульбулятор воду мутить.
19.06.2024 07:53 Відповісти
В заголовке исправьте "мАлехов"
19.06.2024 09:47 Відповісти
вони неписьменні, нема ради
19.06.2024 14:25 Відповісти
 
 