Ворог атакував Україну "Шахедами", у Мелехові на Львівщині є поранені, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 19 червня, війська РФ масовано атакували Україну "Шахедами", була загроза для багатьох областей, зокрема і для західних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, двома хвилями атакували ударні дрони Львівщину.

За даними ОВА, під час першої нічної атаки "Шахедів" на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.

"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації", - зазначає голова ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі.

"За інформацією від ПвК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "Шахед", - інформує він.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий інформує про вибухи та влучання у Малехові, Львівська громада.

"Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 5 із 6 ракет та 24 "Шахеди", - Повітряні сили

"Малехів. Попередньо. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон. Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писав вище. Стан середньої важкості. У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях", - о 5.38 написав Садовий.









"Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині. Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості. Одужання постраждалим", - пізніше додав Козицький.