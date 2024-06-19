УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Війна
33 163 199

Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Дмитро Кухарчук

Наразі Україна програє війну, втрачаючи території та найкращих людей.

Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Так, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Багато хто говорить: все нормально, зараз ми мирний договір укладемо з Росією, буде статус-кво, і розсосеться. Основне питання: навіщо це РФ?", - відповів він на питання, чи зараз ми програємо цю війну.

Також комбат прокоментував оперативну обстановку на фронті, зокрема наміри ворога захопити Часів Яр на Донеччині.

"(Ймовірне. - Ред.) взяття Часового Яру означає не більше, ніж взяття Часового Яру. Імовірне взяття Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська означає не більше, ніж взяття цих населених пунктів. Наскільки це критично? Критично. Але якщо говорити відверто, будь-який населений пункт нічим не важливіший за інший населений пункт. Так, у Часіку є висоти, але так само в Костянтинівці є висоти. Тому драматизувати момент абсолютно не потрібно. Але при цьому потрібно розуміти, що у противника немає цілей і задач взяти Донецьку і Луганську область або Харківську, Сумську чи Київську. Вони будуть йти, поки ми їх не будемо зупиняти", - каже Кухарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "При закріпленні у селі втратили одного загиблого і кількох поранених - за це відповідальна Ганна Маляр", - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Він нагадав, що його батальйон і бригада наразі перебувають на іншому напрямку в Харківській області. Третя штурмова бригада зараз воює там проти Третьої дивізії 20-ої армії Російської Федерації. Кожен день противник штурмує, та українським воїнам вдається їх відбивати.

"Часів Яр, Вовчанськ, напрямок Райгородки, Запорізький напрямок – це тактичні наступальні операції противника, які мають собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України", - додає він.

Автор: 

Кухарчук Дмитро (23) Часів Яр (395)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+65
Коли Порошенко на білбордах , запитав українців ,Мир чи Війна ? Вони поставили підпис під другим... проголосувавши за 🤡
показати весь коментар
19.06.2024 08:46 Відповісти
+36
Під керівництвом , ПРИХВОСТНІВ РАШИСТІВ , Зе&Ермаків , яка може бути Перемога ? Вони зробили все можливе , щоб Україна програла і перетворилась в огризок совковий « ДАГАВАРИВАЮТСЯ ПААСЕРЕДИНЕ» ЗЕІУДА з першого дня ПРІШЕСТВІЯ с трусів вистрибував , щоб догодити ***** - призначав зрадників по списку кремлядів (Ермак Баканов Наумов Кулініч Верещучка демченко, ……… розміновував , забороняв ракетні програми, зовнішню розвідку ……………
показати весь коментар
19.06.2024 09:02 Відповісти
+33
Поки Захід зброю і гроші дає.
показати весь коментар
19.06.2024 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
С такой властью и с народом который потакает этой власти,
Украина обречена.
показати весь коментар
19.06.2024 09:15 Відповісти
Ви ще тут? Якщо так, то тікайте, жінок поки що випускають.
Бо інакше зустріч з гарячими кавказькими та бурятськими хлопцями неминуча.
Їм всі підходять, не дивлячись на вік і навіть стать.
показати весь коментар
19.06.2024 10:06 Відповісти
Нажаль так, люди досі не зрозуміли, що професіонали мають керувати скрізь, а не делитанти, кухарка варити борщ, політики і професійні менеджери вести країну, клоуни забавляти народ
показати весь коментар
19.06.2024 09:15 Відповісти
Як призначили Сирського, руського за походженням, так і почалася поступова здача територій, совпадєніє? Але Зе схоже влаштовує!
показати весь коментар
19.06.2024 09:16 Відповісти
Я більше вірю в те , що до штабу Сирського підсилили ,кого треба.
А Сирський любить буханути - легко маніпулювати.
показати весь коментар
19.06.2024 09:50 Відповісти
Т.е. то, что весь Юг был оккупирован еще при Залужном ты не заметил? Ну ок )
показати весь коментар
19.06.2024 10:04 Відповісти
А какие полномочия были у Залужного до начала вторжения (полномасштабного)? Да и финансированием армии Залужный распоряжался? А то были случайно на торчок с дружбаном Резниковым под руководством агента Ермака? Не? Ну тогда ОК!
показати весь коментар
19.06.2024 10:12 Відповісти
Як вдало ви "притулили" до генерала Залужного окупацію Півдня України. Браво!
То це, виявляється, Залужний розмінував Чонгар та заборонив підривати мости на шляху до Херсона. І він же неодноразово наполягав на підриві Варварівського мосту в Миколаєві? Он воно як...
показати весь коментар
19.06.2024 10:20 Відповісти
У вас є факти протилежного?
показати весь коментар
20.06.2024 10:07 Відповісти
Протилежного чому? Якщо хочете отримати відповідь, спробуйте сформулювати питання.
показати весь коментар
20.06.2024 10:12 Відповісти
Питання чітко сформульоване. Перефразую особисто для вас максимально спрощено.
Де докази, що Залужний не брав участі у розмінуванні Чонгару та де докази, що він дав наказ підірвати мости на шляху до Херсона, але підлеглі не виконали?
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
Ваше питання взагалі не було сформульовано.
Маячню від можна читати як "Південь було окуповано при Руслані Стефанчукові", чому ні? Ви ще скажіть, що то Залужний планував запускати "шатли" на Крим
Якщо ви хочете звинувати генерала Залужного, тоді ви й приводьте докази його вини, не переставляйте місцями коня та воза. Частково вам вже відповіли вище () стосовно повноважень генерала.
показати весь коментар
20.06.2024 19:24 Відповісти
Я не охорона правопорядку щоб для вас із залужним збирати докази. Нехай це роблять ті, кому за це з бюджету платять громадяни України, а не ухиляються від своїх прямих обов'язків і лише виконують політзамовлення.
Мені ніхто не відповідав і я не Алекс Дімітров.
показати весь коментар
20.06.2024 22:03 Відповісти
То чого влізли в чужу розмову, аби потриндіти? Якщо хтось звинувачує генерала, то він і повинен збирати і приводити докази. Тільки так і ніяк інакше.
показати весь коментар
21.06.2024 07:40 Відповісти
Тому всі фінансові резери слід спрямувати на снаряди, патрони, ракети. Не потрібно фінансувати бюджетні галузі, - культуру, спорт, освіту, науку і т.п. В мирний час, звичайно, вони були б приорітетними, але якщо зараз ми не відстоємо свободу, незалежність, цілісність територій України, то руссня загарбає наші території, і все це вони будуть насаджувати своє! Поширювати свою освіту, культуру, займатись фейковою зплагіаченою наукою, пропагувати свій не визнаний у світі спорт.
Тому саме зараз, в літку вирішується доля України на фронтах цієї безжальної війни.
Щоб допомогти нашим ЗСУ, просто треба навчитись економити на всьому. Якщо вчителі, працівникі культури, пенсіонери отримають половину бюджетних виплат, або виплати будуть на тимчасовій паузі, прожити за рахунок заощаджень, городини, свіжих овочів якось можна, а ось якщо прийде русня - жити вже не буде ніхто!
показати весь коментар
19.06.2024 09:25 Відповісти
Потрібно трохи скоротити роздуті кадри держаппарату, депутатів, з країни виїхало близько 8 мільйонів громадян, отож і обслуги потрібно менше Наприклад, те нікуя яке не роблять 450 депутатів можуть не робити і 300, а ще у кожного дармоїда-депутата по 3 оплачуваних помічника-дармоїда
показати весь коментар
19.06.2024 09:33 Відповісти
Если бы дело было только в деньгах.
показати весь коментар
19.06.2024 09:36 Відповісти
не *****
показати весь коментар
19.06.2024 12:33 Відповісти
Я в Америке, гражданка США с 1992 года, а жить всем Вам! И 30 млрд. $ тоже Вам возвращать. Для Украины это не подъёмная по нынешним временам сумма!
показати весь коментар
19.06.2024 13:03 Відповісти
Організм - це не тільки м'язи та кулаки.
Кращий боксер може померти від того, що "всього лише" відмовили нирки.
показати весь коментар
19.06.2024 10:07 Відповісти
"вчителі, працівникі культури, пенсіонери"?
А які у них заощадження, ви про що? Пропонуєте пенсіонеру виплачувати не 2500, а 1250 грн?
А от "елітним пенсіонерам" дійсно слід було б трохи схуднути. Чому суддя, котрий ще працюючи "наколядував" стільки, що навіть правнукам вистачить, досі отримує пенсію рівнозначну зарплаті воїна на фронті?
показати весь коментар
19.06.2024 10:27 Відповісти
найбільш затребувані професії року - шофери, трактористи, будівельники,....
смертельна хвороба року - єпілепсія, зі смертельними нападами.
найгламурніші професії року - клоуни, розносчики піцци, діти високопосадовців, криптовалютчики..
показати весь коментар
19.06.2024 09:35 Відповісти
сьогодні знимут з посади. поки єрмак керує країною - перемоги не буде
показати весь коментар
19.06.2024 09:37 Відповісти
При всій повазі, скільки військових, скільки й думок. Вже наслухались за 2,5 роки різного. Ні трохи не сумніваюсь, що на фронті складно. Але щоб зрозуміти куди рухається ця війна треба дивитися ширше, на змінах в економіці ворога, в настроях населення, змінах в якості озброєння, змінах в можливостях сторін. І може виявитися, що окрім деяких зданих сіл, не все так погано, в порівнянні з ворогом.
показати весь коментар
19.06.2024 09:38 Відповісти
Куди не дивись, а ми поки програємо. То ви мабуть телемарафона передивились з арістовічем
показати весь коментар
19.06.2024 13:03 Відповісти
завжди заздрю оптимістам
показати весь коментар
19.06.2024 23:55 Відповісти
Його за таке інтерв'ю влада згноїть ... усе командування починаючи з Залужного хто говорив правду про війну звільняли...
Що ми програємо вже було очевидно, після втрат Соледару і Бахмуту, він правильно констатує факти і той хто бодай трішки аналізує ситуацію, розуміє переваги і стратегію РФ, зараз РФ ще більш відшліфувала стратегію просування з застосовання кабів.
Але ані він, ані наші західні партнери НАТО, нічого не говорять, які засоби-стратегія потрібна нам, щоб цьому успішно протистояти та вигнати РФ.
Можливо їх в принципі нема тоді, що далі?
показати весь коментар
19.06.2024 09:40 Відповісти
не одноразові удари Томагавками по аеродромах і складах !
показати весь коментар
19.06.2024 10:01 Відповісти
Для початку, відведення військ з чотирьох областей.
показати весь коментар
19.06.2024 10:08 Відповісти
Нічого. Парагвайський сценарій з відповідними результатами. Іншого варіанту ні в нашої "влади", ні в наших "союзничків" немає. Влада - дегроти та імпотенти, союзникам головне, щоб війна до них не добралася.
показати весь коментар
19.06.2024 11:38 Відповісти
Нажаль причини програшу війни на даному етапі, він не назвав.
Особисто моя точка зору , головна причина у неспроможності керувати армією та країною вищим військово-політичним керівництвом.
Тому, це вище військово-політичне керівництво держави вигадує різні відмазки, щоб вигородити себе свою профнепридатність.
Типу солдатів бракує, хоча само заявляє, що є більше 1,3 млн. військовослужбовців.
Снарядів немає, хоча снаряди є на фронті, особливо зараз.
На днях американці заявили, що тільки США поставили Україні 5 млн. снарядів за два роки. А ще ж європейці поставляли і поставляють.
Висновок, програєм з за неспроможності керівництва нормально керувати державою і армією.
показати весь коментар
19.06.2024 09:57 Відповісти
Он как раз назвал причину.
Если слушать всё интервью.
Это конечно же... ухилянты.
показати весь коментар
19.06.2024 10:13 Відповісти
Мільйон ухилянтів тилових військових, ТЦК, мєнти, прокурори, ітд.
Це все люди в погонах, які злісно ухиляються від фронту, плюючи на свій обов'язок перед державою, захищати її на фронті.
За що вони отримують грощі, які їм платить держава з податків цивільних людей.
Для чого вони взагалі потрібні, якщо не виконують свої прями обов'язки?
показати весь коментар
19.06.2024 10:33 Відповісти
Через время вылезет какой нибудь ЗЕбобик и скажет шо такого не может быть мы побеждаем,вы ему не верьте,вобщем все как всегда.
показати весь коментар
19.06.2024 09:59 Відповісти
Вже внизу виліз бот, з ботоферми єрмачка.
показати весь коментар
19.06.2024 10:07 Відповісти
Хто дав йому право говорити таке? Це приниження ЗСУ тих загиблих з його ж 3 і демотивація. Але знаючи його особисто,вірити не має сенсу. Язиката Хвеська
показати весь коментар
19.06.2024 10:03 Відповісти
Право він взяв спочатку в бою, а потім - керуючи боєм.
показати весь коментар
19.06.2024 10:09 Відповісти
Якщо боєм керував політик,а не військовий,то вибачте яке його право керувати боєм? Хто він такий? Яку має освіту? Його бойові досягнення?! Гнатися за Порошенко до Черкас? Досить уже ,він не військовий.
показати весь коментар
19.06.2024 10:17 Відповісти
Якби ви знали, хто мій знайомий у цивільному житті був і де чим зараз керує... Але базікало - друг шпигуна.
показати весь коментар
19.06.2024 10:20 Відповісти
Так,я написала, що він язиката Хвеська, бо там угорі знову про допомогу ЗСУ, а тут,що не має сенсу,бо вищий радник нац корпусу про поразку України
показати весь коментар
19.06.2024 10:26 Відповісти
Ця "хвеська" наразі командує батом 3-ї ОШБ, одного з найкращих бойових з'єднань ЗСУ.
показати весь коментар
19.06.2024 10:32 Відповісти
2, так,але командир є Білецький. Цікаво,чи він згодний,що посилаючи на смерть захисників України, вони не вірять в їх Перемогу .Усьому має бути кордон. Таких аналізів також,бо особисто кухарчук раніше не за ЗСУ відстоював позицію, а проти Порошенко. На сьогодні, маючи таку підтримку світу, втративши час з пустих розмовах проти Порошенко, не бачачи проблеми що наближається війна,наразі пише про поразку. Досить
показати весь коментар
19.06.2024 10:39 Відповісти
Похоже, с этого места нам стоит перейти на русский.
Ведь это ваш родной язык, как ни крути.
показати весь коментар
19.06.2024 10:42 Відповісти
Та ні , вона з Черкас , українка , і добре його знає , і ми їх обох знаємо . До речі , він ніколи не критикував зелену владу , бо їх білецький корисно-кишеньковий Зевлади , забороняє критику дійсної влади.
показати весь коментар
19.06.2024 11:12 Відповісти
Мазу за товарища тянете? Благородно, однако бессмысленно.
показати весь коментар
19.06.2024 11:17 Відповісти
Денісе , ви поки що нульовий , багато не знаєте . Я теж з Черкащини , ми його знаємо більше чим ви . Кухарчук багато нашкодив , але є але --він воює ! Кухарчук це другий Да Вінчі , у Коцюбайло була Аліна-маліна , яка пов'язана з коломойським , і яка накрутила йому в голові . А у Кухарчука є білецький , який є людиною авакова -коломойського , який накрутив йому в голові . І покійний Да Вінчі , і Кухарчук відважні воїни , тому ми їх поважаємо , але критика , правда ,повинна бути, бо ми не кацапи , знати правду і брехати-навіщо ?
показати весь коментар
19.06.2024 11:57 Відповісти
Ну, кое-что я уже знаю: родной язык "Валентины Саюн b13740e2" - русский.
показати весь коментар
19.06.2024 12:04 Відповісти
З мовним питанням , будь ласка , до пані Ірини Фаріон --ок ?
показати весь коментар
19.06.2024 12:07 Відповісти
Более того, украинский он(а) не знает.
показати весь коментар
19.06.2024 12:08 Відповісти
А ви , навіщо пишете кацапською ?
показати весь коментар
19.06.2024 12:10 Відповісти
Избавляю "товарища" от мук использования автоматического переводчика.
Это ли не жест толерантрости и человеколюбия?
показати весь коментар
19.06.2024 12:13 Відповісти
Пане , не робіть з пані Валентини ІПСО , бо у неї ворожнеча з Кухарчуком дуже давно , вони один одного дуже близько знають , обоє з Черкас , він знає її сім'ю , як і вона , навіть тут на цензорі були їх розбірки ))) Не чіпайте жінку ! ))
показати весь коментар
19.06.2024 12:36 Відповісти
Догадываюсь. Крымчанка, дочь офицера, не всьо так однозначно.
показати весь коментар
19.06.2024 12:38 Відповісти
У вас хвора фантазія .
показати весь коментар
19.06.2024 12:43 Відповісти
Оскорбления здесь не помогут, лишь усугублят и без того незавидное положение вашего товарища.
показати весь коментар
19.06.2024 12:48 Відповісти
Ахааа ! Пане до чого тут ваші фантазії " Догадываюсь. Крымчанка, дочь офицера, не всьо так однозначно. " Вони билися за ресторан-наливайку . І взагалі , ви не місцевий , не лізьте до нас , бо і ті , ті ті вам вуха по обривають . У нас маленька родина , ми і за Саюн , і за Дмитра Кухарчука . То їх справи-розберуться без вас . Ви якийсь нудний пан .
показати весь коментар
19.06.2024 12:53 Відповісти
Вы мне лучше скажите, почему жительница Черкасс пользуется авоматическим переводчиком с русского на украинский. Знание державної мови в Черкассах есть чем-то маргинальным?
показати весь коментар
19.06.2024 12:58 Відповісти
Ви колись спілкувалися з Дмитром ? Він крім інтерв'ю теж, як і Саюн , розмовляє виключно російською . У мене все. Ви нудний , не цікаво !
показати весь коментар
19.06.2024 13:03 Відповісти
Но "Валентина Саюн" ведь писала мне на нормальном украинском языке, я даже сначала поверил, но потом...
показати весь коментар
19.06.2024 13:09 Відповісти
Якщо у вас не має по темі нічого, то мою особу залиште в спокої, бо це уже не дискусія, а переливання з пустого в порожнє. Мовою орків не володію,на відміну від вас. Честь маю
показати весь коментар
20.06.2024 09:18 Відповісти
Да вы украинским не владеете, раз переводчиком пользуетесь.
показати весь коментар
20.06.2024 12:17 Відповісти
Рекомендую пані спочатку послухати, що сказав комбат. Він не сказав, що ми програ́ємо війну. Він сказав, що завдяки діям недолугої влади, ми покищо програє́мо, бо не вистачає Пороху (останнє це вже моя думка).
показати весь коментар
19.06.2024 11:34 Відповісти
Немає в тексті "завдяки діям недолугої влади " .
показати весь коментар
19.06.2024 12:01 Відповісти
Есть специально обученные люди, "всёпропальщики". Предназначенны для подготовки народа Украины к сдаче. Поскольку 70% любят хавать г-но из сми и исполнять безЗеконие - это всё для них.
показати весь коментар
19.06.2024 10:10 Відповісти
Якщо не виконувати безЗєконіє, то треба зупиняти незаконну мобілізацію. В результаті отримаємо рівно те, про що каже Кухарчук.
показати весь коментар
19.06.2024 10:21 Відповісти
Выходит так, что зачем нам помогать если мы всё равно проиграем. Понимаю комбата, наболело. Но такое упадническое настроение не надо выносить в массы, лучше предложение для победы. А московиты не победят, могут временно захватить территорию, но потом все равно уйдут. Свое население обеспечить не могут, а тут такой довесок. Даже с горсткой бойцов УПА сражалась до 60 годов, а тут Украина, СССР здохнув, здохнет и московия
показати весь коментар
19.06.2024 10:10 Відповісти
Ну и куда ушли кацапы после того как подавили сопротивление УПА? Никуда, прекрасно расположились по всей Украине и еще 40 лет пили кровь.
показати весь коментар
19.06.2024 12:20 Відповісти
Тогда был советский народ, только закончилась война, с УПА сделали врагов, вот и была поддержка только на западе и единиц по всей Украине. На полигоне в Магерово, под Львовом, когда велись стрельбы, нам рассказывали, что этот полигон создан на базе сел, поддерживающих УПА, мы тогда разные дебильный речи толкали. И вот старый капитан,еврей, меня осадил сказавши: ... Ты бы подумал, могли бы бандеровцы столько продержаться если бы их не поддерживал народ.. после этого, я стал думать
показати весь коментар
19.06.2024 13:05 Відповісти
Отлично поднял мотивацию и в армии и в тылу! Молодец комбат!
А по сути, победа или поражение зависит от того какие цели поставлены.
Например, если цель разгром рф, парад Победы в Москве и свержение путинского режима, то тогда даже выход на кордоны 91го это поражение...
Реалистичные цели надо ставить и их добиваться.
Для Украины выстоять в такой войне и отбиться - уже победа.
показати весь коментар
19.06.2024 10:11 Відповісти
Ну так то да. Проблема в том, что выстоять может оказаться возможным только за Днепром(
показати весь коментар
19.06.2024 12:21 Відповісти
Це гірка реальність, а не сцянини від позитивних блохерів марафонних.
Кацапам дуже вигидний такий розмін, непотріб на кращих українців, у будь якому разі вони вийдуть переможцями з цієї війни.
показати весь коментар
19.06.2024 10:13 Відповісти
Треба терміново віддавати чотири області та сумлінно дотримуватись подальших інструкцій. Це і є гірка реальність.
показати весь коментар
19.06.2024 10:23 Відповісти
Никакой сдачи ничего никогда не будет. Украина загнана в ситуацию из которой нет выхода. Придется выматывать медведя до конца, и надеяться что медведь сдохнет от лишая.
показати весь коментар
19.06.2024 10:34 Відповісти
В принципі, так.
Але багато хто покладає сподівання на "пєрєміріє".
Той же Друзенко зі штанців вистрибує, як у 2019, коли зєлю рекламував.
показати весь коментар
19.06.2024 10:38 Відповісти
Ми програєм цю війну вже 300 років!І все завдяки нашим правителям ,яких купує московія .
показати весь коментар
19.06.2024 10:34 Відповісти
Навіщо їх "купувати" ? Вони самі, "правителі", завжди намагались знищити один одного, хоч би від того загинула Україна.
показати весь коментар
19.06.2024 11:25 Відповісти
То так и есть. Только правители не с Луны падают, они часть Украинского народа, как не крути. Хоть Кравчук хоть Писяграй
показати весь коментар
19.06.2024 12:24 Відповісти
На пряму з кремля падають
показати весь коментар
20.06.2024 10:18 Відповісти
Без відеоряду сенс фрази має двоякий сенс, скоріше наголос був не на першому складі.
показати весь коментар
19.06.2024 10:42 Відповісти
"Ми програємо цю війну...".
Гм. Є над чим замислитись. Чи коректно так казати?
А якщо порівняти з березнем 2014-го в Криму, коли рашистські війська захоплювали міста, селища, кораблі, аеродроми і території дислркації військових частини ЗСУ без бою, то коли було відчуття поразки тоді чи зараз?
А порівнюючи із серпнем 2014-го після Іловайського котла, коли з'явився "мінськ-1", чи з лютим 2015 після Дебали і "мінська-2" - зараз поразка чи ні?
А у лютому-березні 2022-го, коли ворог просунувся напівкільцем до Києва і Харкова, наступав на Миколаїв і Одесу, оточив Суми і Чернігів, коли не було знати де фронт, а де тил, де свої позиції, на які можна спертись, а де ворог, чи беде завтра чим стріляти чи ні? То тоді було як? Було відчутия поразки?
Втім, такі думки є зрозумілі для багатьох українців, хто з перших днів війни з пітьмою йшов "пробігти свою стометрівку", але приходиться "бігти марафон".
показати весь коментар
19.06.2024 10:56 Відповісти
У 2014 був янукович,зараз зеленський.А в 2015--2019 був Порошенко.Тому і зараз поступаємось росіянам
показати весь коментар
19.06.2024 12:22 Відповісти
Ну то відкривайте кордони, дайте людям пожити. Україна це люди, а не територія. Доки знають мову та свою історію доти жива Україна.
показати весь коментар
19.06.2024 10:59 Відповісти
та да, спільно арендуєте острів на екваторі й заживете у Новій украйне
показати весь коментар
19.06.2024 11:28 Відповісти
Угу, сколько надо поколений, что б мова сменилась Английским или немецким, а история утонула в 'истории России'? Я вам сажу - всего два.
показати весь коментар
19.06.2024 12:27 Відповісти
Та вже скільки століть все тоне тоне та й ніяк не потоне.
показати весь коментар
19.06.2024 16:04 Відповісти
Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей - в ж..у території. Розбийте Армію противника і вона вся ваша, до Урала включно. А якщо наших розтратимо на території то стіни Камянця-Подільського здамо.
показати весь коментар
19.06.2024 10:59 Відповісти
Шановний комбате, ми програємо битву, але не програли війну.
показати весь коментар
19.06.2024 11:02 Відповісти
Пану Кухарчуку здалося б трохи ширше дивитися, адже він нібито за освітою "філософ". Адже з точки зору моралі - росія вже програла війну, жодна цивілізована демократична країна її не підтримує, в її друзях тепер Північна Корея, Іран, вони самі розвіяли свій міф про "загадочную русскую душу" - виявилось, що її просто немає... Так, важко сказати, як і коли все повернеться, але це цивілізаційна війна, і злочинні цивілізації мусять програти, а коли - багато залежить не лише від нас, а ще від того, наскільки світ зрозуміє необхідність радикальних змін в механізмах гарантування миру на на планеті.
показати весь коментар
19.06.2024 11:08 Відповісти
Дякую за правду. Осточортіла шапкозакидальна переможна сцянина з усіх прасок, коли люди розуміють, що ситуація зовсім інша.
показати весь коментар
19.06.2024 11:41 Відповісти
Этот, так называемый "анализ" из разряда февраля 2022 года - "Украина падет за 2 недели".
И для упоротых:
"Україна вже перемогла, я підкреслюю - вже, тому що наступальний потенціал рф-еї зведений практично до нуля. Єдина, в чому вона ще переважає - це швидкість просування живих мерців; вони йдуть швидше, ніж їх встигають вбивати. Але це ненадовго. Дуже ненадовго".
А чтобы делать выводы - проиграли или выиграли, то сначала надо выяснить какая задача была поставлена.
А она следующая: "вымотать военный потенциал страны (рф) как можно больше. Желательно - до полного отсутствия". Степень успешности ее выполнения показал "парад победобесия на 9 мая". И это факт, а не ипсо или еше что-нибудь.
показати весь коментар
19.06.2024 12:46 Відповісти
Коли Україна стане на коліна перед Богом, все швидко закінчиться. Читайте Біблію
показати весь коментар
19.06.2024 13:06 Відповісти
На коліна Україні треба ставати у храмі Василя Блаженного.
Якщо в інших місцях, "Бог" не почує, швидко не закінчиться.
показати весь коментар
19.06.2024 13:13 Відповісти
А на тєлємарафоні нам розповідають ,що ми перемагаємо ,кому ж виріти , а вірити треба хлопцям-фронтовикам ,а не заброньованим телемарафонівським "патріотам".
показати весь коментар
19.06.2024 13:13 Відповісти
Як тількі перестануть надходити гроші, всі ці Zекловани підпишуть все що їм підсунуть та здриснуть у свої маетки у Гіспанії та Італії. Їм Україна пох. Пуйло то знае та чекае коли Европі набридне годувати дерьмаків.
показати весь коментар
19.06.2024 13:20 Відповісти
Як командир він професіонал, але все ж, таки, не можна сіяти поразковий настрій серед цивільного населення, основна частина якого і так на межі виживання, але ще вірить в захист від ЗСУ
показати весь коментар
19.06.2024 13:22 Відповісти
Переговори будуть вестися в рамках "Великої двадцятки " а не між Україною і Рашкою , найкращий варіант з всіх можливий - це корейський варіант зразка 1953 року ,а про телемарафонівську маячню про "перемогу" і "кордони 1991 року " забудьте ,і не тіште себе ілюзіями .
показати весь коментар
19.06.2024 13:22 Відповісти
Хоча Кухарчук не назвав прізвищ, але зі слів комбата, ми їх не зупиняємо і дозволяємо захоплювати все більше українських територій.
Думаю висновок комбата очевидний - творожок показав для чого зайняв високу військову посаду. Без якісних змін ЗСУ на користь України не буде і змін на фронті.
показати весь коментар
20.06.2024 10:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 