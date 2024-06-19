Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Наразі Україна програє війну, втрачаючи території та найкращих людей.

Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Так, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Багато хто говорить: все нормально, зараз ми мирний договір укладемо з Росією, буде статус-кво, і розсосеться. Основне питання: навіщо це РФ?", - відповів він на питання, чи зараз ми програємо цю війну.

Також комбат прокоментував оперативну обстановку на фронті, зокрема наміри ворога захопити Часів Яр на Донеччині.

"(Ймовірне. - Ред.) взяття Часового Яру означає не більше, ніж взяття Часового Яру. Імовірне взяття Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська означає не більше, ніж взяття цих населених пунктів. Наскільки це критично? Критично. Але якщо говорити відверто, будь-який населений пункт нічим не важливіший за інший населений пункт. Так, у Часіку є висоти, але так само в Костянтинівці є висоти. Тому драматизувати момент абсолютно не потрібно. Але при цьому потрібно розуміти, що у противника немає цілей і задач взяти Донецьку і Луганську область або Харківську, Сумську чи Київську. Вони будуть йти, поки ми їх не будемо зупиняти", - каже Кухарчук.

Він нагадав, що його батальйон і бригада наразі перебувають на іншому напрямку в Харківській області. Третя штурмова бригада зараз воює там проти Третьої дивізії 20-ої армії Російської Федерації. Кожен день противник штурмує, та українським воїнам вдається їх відбивати.

"Часів Яр, Вовчанськ, напрямок Райгородки, Запорізький напрямок – це тактичні наступальні операції противника, які мають собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України", - додає він.