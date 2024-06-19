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Новости Война
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Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно, - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Дмитро Кухарчук

Сейчас Украина проигрывает войну, теряя территории и лучших людей.

Об этом командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Да, сейчас мы проигрываемэту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Многие говорят: все нормально, сейчас мы мирный договор заключим с Россией, будет статус-кво, и рассосется. Основной вопрос: зачем это РФ?", - ответил он на вопрос, проигрываем ли сейчас мы эту войну.

Также комбат прокомментировал оперативную обстановку на фронте, в частности намерения врага захватить Часов Яр в Донецкой области.

" (Вероятное. - Ред.) взятие Часового Яра означает не более, чем взятие Часового Яра. Вероятное взятие Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска означает не более, чем взятие этих населенных пунктов. Насколько это критично? Критично. Но если говорить откровенно, любой населенный пункт ничем не важнее другого населенного пункта. Да, в Часике есть высоты, но так же в Константиновке есть высоты. Поэтому драматизировать момент абсолютно не нужно. Но при этом нужно понимать, что у противника нет целей и задач взять Донецкую и Луганскую область или Харьковскую, Сумскую или Киевскую. Они будут идти, пока мы их не будем останавливать", - говорит Кухарчук.

Также читайте: Продолжается боестолкновение в микрорайоне Новый в Часовом Яре, - Генштаб ВСУ

Он напомнил, что его батальон и бригада сейчас находятся на другом направлении в Харьковской области. Третья штурмовая бригада сейчас воюет там против Третьей дивизии 20-й армии Российской Федерации. Каждый день противник штурмует, но украинским воинам удается их отбивать.

"Часов Яр, Волчанск, направление Райгородки, Запорожское направление - это тактические наступательные операции противника, которые имеют своей целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины", - добавляет он.

Автор: 

Кухарчук Дмитрий (21) Часов Яр (342)


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Топ комментарии
+65
Коли Порошенко на білбордах , запитав українців ,Мир чи Війна ? Вони поставили підпис під другим... проголосувавши за 🤡
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19.06.2024 08:46
+36
Під керівництвом , ПРИХВОСТНІВ РАШИСТІВ , Зе&Ермаків , яка може бути Перемога ? Вони зробили все можливе , щоб Україна програла і перетворилась в огризок совковий « ДАГАВАРИВАЮТСЯ ПААСЕРЕДИНЕ» ЗЕІУДА з першого дня ПРІШЕСТВІЯ с трусів вистрибував , щоб догодити ***** - призначав зрадників по списку кремлядів (Ермак Баканов Наумов Кулініч Верещучка демченко, ……… розміновував , забороняв ракетні програми, зовнішню розвідку ……………
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19.06.2024 09:02
+33
Поки Захід зброю і гроші дає.
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19.06.2024 08:52
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Страница 2 из 2
С такой властью и с народом который потакает этой власти,
Украина обречена.
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19.06.2024 09:15 Ответить
Ви ще тут? Якщо так, то тікайте, жінок поки що випускають.
Бо інакше зустріч з гарячими кавказькими та бурятськими хлопцями неминуча.
Їм всі підходять, не дивлячись на вік і навіть стать.
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19.06.2024 10:06 Ответить
Нажаль так, люди досі не зрозуміли, що професіонали мають керувати скрізь, а не делитанти, кухарка варити борщ, політики і професійні менеджери вести країну, клоуни забавляти народ
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19.06.2024 09:15 Ответить
Як призначили Сирського, руського за походженням, так і почалася поступова здача територій, совпадєніє? Але Зе схоже влаштовує!
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19.06.2024 09:16 Ответить
Я більше вірю в те , що до штабу Сирського підсилили ,кого треба.
А Сирський любить буханути - легко маніпулювати.
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19.06.2024 09:50 Ответить
Т.е. то, что весь Юг был оккупирован еще при Залужном ты не заметил? Ну ок )
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19.06.2024 10:04 Ответить
А какие полномочия были у Залужного до начала вторжения (полномасштабного)? Да и финансированием армии Залужный распоряжался? А то были случайно на торчок с дружбаном Резниковым под руководством агента Ермака? Не? Ну тогда ОК!
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19.06.2024 10:12 Ответить
Як вдало ви "притулили" до генерала Залужного окупацію Півдня України. Браво!
То це, виявляється, Залужний розмінував Чонгар та заборонив підривати мости на шляху до Херсона. І він же неодноразово наполягав на підриві Варварівського мосту в Миколаєві? Он воно як...
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19.06.2024 10:20 Ответить
У вас є факти протилежного?
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20.06.2024 10:07 Ответить
Протилежного чому? Якщо хочете отримати відповідь, спробуйте сформулювати питання.
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20.06.2024 10:12 Ответить
Питання чітко сформульоване. Перефразую особисто для вас максимально спрощено.
Де докази, що Залужний не брав участі у розмінуванні Чонгару та де докази, що він дав наказ підірвати мости на шляху до Херсона, але підлеглі не виконали?
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20.06.2024 10:52 Ответить
Ваше питання взагалі не було сформульовано.
Маячню від можна читати як "Південь було окуповано при Руслані Стефанчукові", чому ні? Ви ще скажіть, що то Залужний планував запускати "шатли" на Крим
Якщо ви хочете звинувати генерала Залужного, тоді ви й приводьте докази його вини, не переставляйте місцями коня та воза. Частково вам вже відповіли вище () стосовно повноважень генерала.
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20.06.2024 19:24 Ответить
Я не охорона правопорядку щоб для вас із залужним збирати докази. Нехай це роблять ті, кому за це з бюджету платять громадяни України, а не ухиляються від своїх прямих обов'язків і лише виконують політзамовлення.
Мені ніхто не відповідав і я не Алекс Дімітров.
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20.06.2024 22:03 Ответить
То чого влізли в чужу розмову, аби потриндіти? Якщо хтось звинувачує генерала, то він і повинен збирати і приводити докази. Тільки так і ніяк інакше.
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21.06.2024 07:40 Ответить
Тому всі фінансові резери слід спрямувати на снаряди, патрони, ракети. Не потрібно фінансувати бюджетні галузі, - культуру, спорт, освіту, науку і т.п. В мирний час, звичайно, вони були б приорітетними, але якщо зараз ми не відстоємо свободу, незалежність, цілісність територій України, то руссня загарбає наші території, і все це вони будуть насаджувати своє! Поширювати свою освіту, культуру, займатись фейковою зплагіаченою наукою, пропагувати свій не визнаний у світі спорт.
Тому саме зараз, в літку вирішується доля України на фронтах цієї безжальної війни.
Щоб допомогти нашим ЗСУ, просто треба навчитись економити на всьому. Якщо вчителі, працівникі культури, пенсіонери отримають половину бюджетних виплат, або виплати будуть на тимчасовій паузі, прожити за рахунок заощаджень, городини, свіжих овочів якось можна, а ось якщо прийде русня - жити вже не буде ніхто!
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19.06.2024 09:25 Ответить
Потрібно трохи скоротити роздуті кадри держаппарату, депутатів, з країни виїхало близько 8 мільйонів громадян, отож і обслуги потрібно менше Наприклад, те нікуя яке не роблять 450 депутатів можуть не робити і 300, а ще у кожного дармоїда-депутата по 3 оплачуваних помічника-дармоїда
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19.06.2024 09:33 Ответить
Если бы дело было только в деньгах.
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19.06.2024 09:36 Ответить
не *****
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19.06.2024 12:33 Ответить
Я в Америке, гражданка США с 1992 года, а жить всем Вам! И 30 млрд. $ тоже Вам возвращать. Для Украины это не подъёмная по нынешним временам сумма!
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19.06.2024 13:03 Ответить
Організм - це не тільки м'язи та кулаки.
Кращий боксер може померти від того, що "всього лише" відмовили нирки.
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19.06.2024 10:07 Ответить
"вчителі, працівникі культури, пенсіонери"?
А які у них заощадження, ви про що? Пропонуєте пенсіонеру виплачувати не 2500, а 1250 грн?
А от "елітним пенсіонерам" дійсно слід було б трохи схуднути. Чому суддя, котрий ще працюючи "наколядував" стільки, що навіть правнукам вистачить, досі отримує пенсію рівнозначну зарплаті воїна на фронті?
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19.06.2024 10:27 Ответить
найбільш затребувані професії року - шофери, трактористи, будівельники,....
смертельна хвороба року - єпілепсія, зі смертельними нападами.
найгламурніші професії року - клоуни, розносчики піцци, діти високопосадовців, криптовалютчики..
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19.06.2024 09:35 Ответить
сьогодні знимут з посади. поки єрмак керує країною - перемоги не буде
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19.06.2024 09:37 Ответить
При всій повазі, скільки військових, скільки й думок. Вже наслухались за 2,5 роки різного. Ні трохи не сумніваюсь, що на фронті складно. Але щоб зрозуміти куди рухається ця війна треба дивитися ширше, на змінах в економіці ворога, в настроях населення, змінах в якості озброєння, змінах в можливостях сторін. І може виявитися, що окрім деяких зданих сіл, не все так погано, в порівнянні з ворогом.
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19.06.2024 09:38 Ответить
Куди не дивись, а ми поки програємо. То ви мабуть телемарафона передивились з арістовічем
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19.06.2024 13:03 Ответить
завжди заздрю оптимістам
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19.06.2024 23:55 Ответить
Його за таке інтерв'ю влада згноїть ... усе командування починаючи з Залужного хто говорив правду про війну звільняли...
Що ми програємо вже було очевидно, після втрат Соледару і Бахмуту, він правильно констатує факти і той хто бодай трішки аналізує ситуацію, розуміє переваги і стратегію РФ, зараз РФ ще більш відшліфувала стратегію просування з застосовання кабів.
Але ані він, ані наші західні партнери НАТО, нічого не говорять, які засоби-стратегія потрібна нам, щоб цьому успішно протистояти та вигнати РФ.
Можливо їх в принципі нема тоді, що далі?
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19.06.2024 09:40 Ответить
не одноразові удари Томагавками по аеродромах і складах !
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19.06.2024 10:01 Ответить
Для початку, відведення військ з чотирьох областей.
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19.06.2024 10:08 Ответить
Нічого. Парагвайський сценарій з відповідними результатами. Іншого варіанту ні в нашої "влади", ні в наших "союзничків" немає. Влада - дегроти та імпотенти, союзникам головне, щоб війна до них не добралася.
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19.06.2024 11:38 Ответить
Нажаль причини програшу війни на даному етапі, він не назвав.
Особисто моя точка зору , головна причина у неспроможності керувати армією та країною вищим військово-політичним керівництвом.
Тому, це вище військово-політичне керівництво держави вигадує різні відмазки, щоб вигородити себе свою профнепридатність.
Типу солдатів бракує, хоча само заявляє, що є більше 1,3 млн. військовослужбовців.
Снарядів немає, хоча снаряди є на фронті, особливо зараз.
На днях американці заявили, що тільки США поставили Україні 5 млн. снарядів за два роки. А ще ж європейці поставляли і поставляють.
Висновок, програєм з за неспроможності керівництва нормально керувати державою і армією.
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19.06.2024 09:57 Ответить
Он как раз назвал причину.
Если слушать всё интервью.
Это конечно же... ухилянты.
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19.06.2024 10:13 Ответить
Мільйон ухилянтів тилових військових, ТЦК, мєнти, прокурори, ітд.
Це все люди в погонах, які злісно ухиляються від фронту, плюючи на свій обов'язок перед державою, захищати її на фронті.
За що вони отримують грощі, які їм платить держава з податків цивільних людей.
Для чого вони взагалі потрібні, якщо не виконують свої прями обов'язки?
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19.06.2024 10:33 Ответить
Через время вылезет какой нибудь ЗЕбобик и скажет шо такого не может быть мы побеждаем,вы ему не верьте,вобщем все как всегда.
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19.06.2024 09:59 Ответить
Вже внизу виліз бот, з ботоферми єрмачка.
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19.06.2024 10:07 Ответить
Хто дав йому право говорити таке? Це приниження ЗСУ тих загиблих з його ж 3 і демотивація. Але знаючи його особисто,вірити не має сенсу. Язиката Хвеська
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19.06.2024 10:03 Ответить
Право він взяв спочатку в бою, а потім - керуючи боєм.
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19.06.2024 10:09 Ответить
Якщо боєм керував політик,а не військовий,то вибачте яке його право керувати боєм? Хто він такий? Яку має освіту? Його бойові досягнення?! Гнатися за Порошенко до Черкас? Досить уже ,він не військовий.
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19.06.2024 10:17 Ответить
Якби ви знали, хто мій знайомий у цивільному житті був і де чим зараз керує... Але базікало - друг шпигуна.
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19.06.2024 10:20 Ответить
Так,я написала, що він язиката Хвеська, бо там угорі знову про допомогу ЗСУ, а тут,що не має сенсу,бо вищий радник нац корпусу про поразку України
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19.06.2024 10:26 Ответить
Ця "хвеська" наразі командує батом 3-ї ОШБ, одного з найкращих бойових з'єднань ЗСУ.
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19.06.2024 10:32 Ответить
2, так,але командир є Білецький. Цікаво,чи він згодний,що посилаючи на смерть захисників України, вони не вірять в їх Перемогу .Усьому має бути кордон. Таких аналізів також,бо особисто кухарчук раніше не за ЗСУ відстоював позицію, а проти Порошенко. На сьогодні, маючи таку підтримку світу, втративши час з пустих розмовах проти Порошенко, не бачачи проблеми що наближається війна,наразі пише про поразку. Досить
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19.06.2024 10:39 Ответить
Похоже, с этого места нам стоит перейти на русский.
Ведь это ваш родной язык, как ни крути.
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19.06.2024 10:42 Ответить
Та ні , вона з Черкас , українка , і добре його знає , і ми їх обох знаємо . До речі , він ніколи не критикував зелену владу , бо їх білецький корисно-кишеньковий Зевлади , забороняє критику дійсної влади.
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19.06.2024 11:12 Ответить
Мазу за товарища тянете? Благородно, однако бессмысленно.
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19.06.2024 11:17 Ответить
Денісе , ви поки що нульовий , багато не знаєте . Я теж з Черкащини , ми його знаємо більше чим ви . Кухарчук багато нашкодив , але є але --він воює ! Кухарчук це другий Да Вінчі , у Коцюбайло була Аліна-маліна , яка пов'язана з коломойським , і яка накрутила йому в голові . А у Кухарчука є білецький , який є людиною авакова -коломойського , який накрутив йому в голові . І покійний Да Вінчі , і Кухарчук відважні воїни , тому ми їх поважаємо , але критика , правда ,повинна бути, бо ми не кацапи , знати правду і брехати-навіщо ?
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19.06.2024 11:57 Ответить
Ну, кое-что я уже знаю: родной язык "Валентины Саюн b13740e2" - русский.
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19.06.2024 12:04 Ответить
З мовним питанням , будь ласка , до пані Ірини Фаріон --ок ?
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19.06.2024 12:07 Ответить
Более того, украинский он(а) не знает.
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19.06.2024 12:08 Ответить
А ви , навіщо пишете кацапською ?
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19.06.2024 12:10 Ответить
Избавляю "товарища" от мук использования автоматического переводчика.
Это ли не жест толерантрости и человеколюбия?
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19.06.2024 12:13 Ответить
Пане , не робіть з пані Валентини ІПСО , бо у неї ворожнеча з Кухарчуком дуже давно , вони один одного дуже близько знають , обоє з Черкас , він знає її сім'ю , як і вона , навіть тут на цензорі були їх розбірки ))) Не чіпайте жінку ! ))
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19.06.2024 12:36 Ответить
Догадываюсь. Крымчанка, дочь офицера, не всьо так однозначно.
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19.06.2024 12:38 Ответить
У вас хвора фантазія .
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19.06.2024 12:43 Ответить
Оскорбления здесь не помогут, лишь усугублят и без того незавидное положение вашего товарища.
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19.06.2024 12:48 Ответить
Ахааа ! Пане до чого тут ваші фантазії " Догадываюсь. Крымчанка, дочь офицера, не всьо так однозначно. " Вони билися за ресторан-наливайку . І взагалі , ви не місцевий , не лізьте до нас , бо і ті , ті ті вам вуха по обривають . У нас маленька родина , ми і за Саюн , і за Дмитра Кухарчука . То їх справи-розберуться без вас . Ви якийсь нудний пан .
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19.06.2024 12:53 Ответить
Вы мне лучше скажите, почему жительница Черкасс пользуется авоматическим переводчиком с русского на украинский. Знание державної мови в Черкассах есть чем-то маргинальным?
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19.06.2024 12:58 Ответить
Ви колись спілкувалися з Дмитром ? Він крім інтерв'ю теж, як і Саюн , розмовляє виключно російською . У мене все. Ви нудний , не цікаво !
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19.06.2024 13:03 Ответить
Но "Валентина Саюн" ведь писала мне на нормальном украинском языке, я даже сначала поверил, но потом...
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19.06.2024 13:09 Ответить
Якщо у вас не має по темі нічого, то мою особу залиште в спокої, бо це уже не дискусія, а переливання з пустого в порожнє. Мовою орків не володію,на відміну від вас. Честь маю
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20.06.2024 09:18 Ответить
Да вы украинским не владеете, раз переводчиком пользуетесь.
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20.06.2024 12:17 Ответить
Рекомендую пані спочатку послухати, що сказав комбат. Він не сказав, що ми програ́ємо війну. Він сказав, що завдяки діям недолугої влади, ми покищо програє́мо, бо не вистачає Пороху (останнє це вже моя думка).
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19.06.2024 11:34 Ответить
Немає в тексті "завдяки діям недолугої влади " .
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19.06.2024 12:01 Ответить
Есть специально обученные люди, "всёпропальщики". Предназначенны для подготовки народа Украины к сдаче. Поскольку 70% любят хавать г-но из сми и исполнять безЗеконие - это всё для них.
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19.06.2024 10:10 Ответить
Якщо не виконувати безЗєконіє, то треба зупиняти незаконну мобілізацію. В результаті отримаємо рівно те, про що каже Кухарчук.
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19.06.2024 10:21 Ответить
Выходит так, что зачем нам помогать если мы всё равно проиграем. Понимаю комбата, наболело. Но такое упадническое настроение не надо выносить в массы, лучше предложение для победы. А московиты не победят, могут временно захватить территорию, но потом все равно уйдут. Свое население обеспечить не могут, а тут такой довесок. Даже с горсткой бойцов УПА сражалась до 60 годов, а тут Украина, СССР здохнув, здохнет и московия
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19.06.2024 10:10 Ответить
Ну и куда ушли кацапы после того как подавили сопротивление УПА? Никуда, прекрасно расположились по всей Украине и еще 40 лет пили кровь.
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19.06.2024 12:20 Ответить
Тогда был советский народ, только закончилась война, с УПА сделали врагов, вот и была поддержка только на западе и единиц по всей Украине. На полигоне в Магерово, под Львовом, когда велись стрельбы, нам рассказывали, что этот полигон создан на базе сел, поддерживающих УПА, мы тогда разные дебильный речи толкали. И вот старый капитан,еврей, меня осадил сказавши: ... Ты бы подумал, могли бы бандеровцы столько продержаться если бы их не поддерживал народ.. после этого, я стал думать
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19.06.2024 13:05 Ответить
Отлично поднял мотивацию и в армии и в тылу! Молодец комбат!
А по сути, победа или поражение зависит от того какие цели поставлены.
Например, если цель разгром рф, парад Победы в Москве и свержение путинского режима, то тогда даже выход на кордоны 91го это поражение...
Реалистичные цели надо ставить и их добиваться.
Для Украины выстоять в такой войне и отбиться - уже победа.
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19.06.2024 10:11 Ответить
Ну так то да. Проблема в том, что выстоять может оказаться возможным только за Днепром(
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19.06.2024 12:21 Ответить
Це гірка реальність, а не сцянини від позитивних блохерів марафонних.
Кацапам дуже вигидний такий розмін, непотріб на кращих українців, у будь якому разі вони вийдуть переможцями з цієї війни.
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19.06.2024 10:13 Ответить
Треба терміново віддавати чотири області та сумлінно дотримуватись подальших інструкцій. Це і є гірка реальність.
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19.06.2024 10:23 Ответить
Никакой сдачи ничего никогда не будет. Украина загнана в ситуацию из которой нет выхода. Придется выматывать медведя до конца, и надеяться что медведь сдохнет от лишая.
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19.06.2024 10:34 Ответить
В принципі, так.
Але багато хто покладає сподівання на "пєрєміріє".
Той же Друзенко зі штанців вистрибує, як у 2019, коли зєлю рекламував.
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19.06.2024 10:38 Ответить
Ми програєм цю війну вже 300 років!І все завдяки нашим правителям ,яких купує московія .
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19.06.2024 10:34 Ответить
Навіщо їх "купувати" ? Вони самі, "правителі", завжди намагались знищити один одного, хоч би від того загинула Україна.
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19.06.2024 11:25 Ответить
То так и есть. Только правители не с Луны падают, они часть Украинского народа, как не крути. Хоть Кравчук хоть Писяграй
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19.06.2024 12:24 Ответить
На пряму з кремля падають
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20.06.2024 10:18 Ответить
Без відеоряду сенс фрази має двоякий сенс, скоріше наголос був не на першому складі.
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19.06.2024 10:42 Ответить
"Ми програємо цю війну...".
Гм. Є над чим замислитись. Чи коректно так казати?
А якщо порівняти з березнем 2014-го в Криму, коли рашистські війська захоплювали міста, селища, кораблі, аеродроми і території дислркації військових частини ЗСУ без бою, то коли було відчуття поразки тоді чи зараз?
А порівнюючи із серпнем 2014-го після Іловайського котла, коли з'явився "мінськ-1", чи з лютим 2015 після Дебали і "мінська-2" - зараз поразка чи ні?
А у лютому-березні 2022-го, коли ворог просунувся напівкільцем до Києва і Харкова, наступав на Миколаїв і Одесу, оточив Суми і Чернігів, коли не було знати де фронт, а де тил, де свої позиції, на які можна спертись, а де ворог, чи беде завтра чим стріляти чи ні? То тоді було як? Було відчутия поразки?
Втім, такі думки є зрозумілі для багатьох українців, хто з перших днів війни з пітьмою йшов "пробігти свою стометрівку", але приходиться "бігти марафон".
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19.06.2024 10:56 Ответить
У 2014 був янукович,зараз зеленський.А в 2015--2019 був Порошенко.Тому і зараз поступаємось росіянам
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19.06.2024 12:22 Ответить
Ну то відкривайте кордони, дайте людям пожити. Україна це люди, а не територія. Доки знають мову та свою історію доти жива Україна.
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19.06.2024 10:59 Ответить
та да, спільно арендуєте острів на екваторі й заживете у Новій украйне
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19.06.2024 11:28 Ответить
Угу, сколько надо поколений, что б мова сменилась Английским или немецким, а история утонула в 'истории России'? Я вам сажу - всего два.
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19.06.2024 12:27 Ответить
Та вже скільки століть все тоне тоне та й ніяк не потоне.
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19.06.2024 16:04 Ответить
Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей - в ж..у території. Розбийте Армію противника і вона вся ваша, до Урала включно. А якщо наших розтратимо на території то стіни Камянця-Подільського здамо.
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19.06.2024 10:59 Ответить
Шановний комбате, ми програємо битву, але не програли війну.
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19.06.2024 11:02 Ответить
Пану Кухарчуку здалося б трохи ширше дивитися, адже він нібито за освітою "філософ". Адже з точки зору моралі - росія вже програла війну, жодна цивілізована демократична країна її не підтримує, в її друзях тепер Північна Корея, Іран, вони самі розвіяли свій міф про "загадочную русскую душу" - виявилось, що її просто немає... Так, важко сказати, як і коли все повернеться, але це цивілізаційна війна, і злочинні цивілізації мусять програти, а коли - багато залежить не лише від нас, а ще від того, наскільки світ зрозуміє необхідність радикальних змін в механізмах гарантування миру на на планеті.
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19.06.2024 11:08 Ответить
Дякую за правду. Осточортіла шапкозакидальна переможна сцянина з усіх прасок, коли люди розуміють, що ситуація зовсім інша.
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19.06.2024 11:41 Ответить
Этот, так называемый "анализ" из разряда февраля 2022 года - "Украина падет за 2 недели".
И для упоротых:
"Україна вже перемогла, я підкреслюю - вже, тому що наступальний потенціал рф-еї зведений практично до нуля. Єдина, в чому вона ще переважає - це швидкість просування живих мерців; вони йдуть швидше, ніж їх встигають вбивати. Але це ненадовго. Дуже ненадовго".
А чтобы делать выводы - проиграли или выиграли, то сначала надо выяснить какая задача была поставлена.
А она следующая: "вымотать военный потенциал страны (рф) как можно больше. Желательно - до полного отсутствия". Степень успешности ее выполнения показал "парад победобесия на 9 мая". И это факт, а не ипсо или еше что-нибудь.
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19.06.2024 12:46 Ответить
Коли Україна стане на коліна перед Богом, все швидко закінчиться. Читайте Біблію
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19.06.2024 13:06 Ответить
На коліна Україні треба ставати у храмі Василя Блаженного.
Якщо в інших місцях, "Бог" не почує, швидко не закінчиться.
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19.06.2024 13:13 Ответить
А на тєлємарафоні нам розповідають ,що ми перемагаємо ,кому ж виріти , а вірити треба хлопцям-фронтовикам ,а не заброньованим телемарафонівським "патріотам".
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19.06.2024 13:13 Ответить
Як тількі перестануть надходити гроші, всі ці Zекловани підпишуть все що їм підсунуть та здриснуть у свої маетки у Гіспанії та Італії. Їм Україна пох. Пуйло то знае та чекае коли Европі набридне годувати дерьмаків.
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19.06.2024 13:20 Ответить
Як командир він професіонал, але все ж, таки, не можна сіяти поразковий настрій серед цивільного населення, основна частина якого і так на межі виживання, але ще вірить в захист від ЗСУ
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19.06.2024 13:22 Ответить
Переговори будуть вестися в рамках "Великої двадцятки " а не між Україною і Рашкою , найкращий варіант з всіх можливий - це корейський варіант зразка 1953 року ,а про телемарафонівську маячню про "перемогу" і "кордони 1991 року " забудьте ,і не тіште себе ілюзіями .
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19.06.2024 13:22 Ответить
Хоча Кухарчук не назвав прізвищ, але зі слів комбата, ми їх не зупиняємо і дозволяємо захоплювати все більше українських територій.
Думаю висновок комбата очевидний - творожок показав для чого зайняв високу військову посаду. Без якісних змін ЗСУ на користь України не буде і змін на фронті.
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20.06.2024 10:28 Ответить
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