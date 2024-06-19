Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно, - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Сейчас Украина проигрывает войну, теряя территории и лучших людей.

Об этом командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Да, сейчас мы проигрываемэту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Многие говорят: все нормально, сейчас мы мирный договор заключим с Россией, будет статус-кво, и рассосется. Основной вопрос: зачем это РФ?", - ответил он на вопрос, проигрываем ли сейчас мы эту войну.

Также комбат прокомментировал оперативную обстановку на фронте, в частности намерения врага захватить Часов Яр в Донецкой области.

" (Вероятное. - Ред.) взятие Часового Яра означает не более, чем взятие Часового Яра. Вероятное взятие Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска означает не более, чем взятие этих населенных пунктов. Насколько это критично? Критично. Но если говорить откровенно, любой населенный пункт ничем не важнее другого населенного пункта. Да, в Часике есть высоты, но так же в Константиновке есть высоты. Поэтому драматизировать момент абсолютно не нужно. Но при этом нужно понимать, что у противника нет целей и задач взять Донецкую и Луганскую область или Харьковскую, Сумскую или Киевскую. Они будут идти, пока мы их не будем останавливать", - говорит Кухарчук.

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Он напомнил, что его батальон и бригада сейчас находятся на другом направлении в Харьковской области. Третья штурмовая бригада сейчас воюет там против Третьей дивизии 20-й армии Российской Федерации. Каждый день противник штурмует, но украинским воинам удается их отбивать.

"Часов Яр, Волчанск, направление Райгородки, Запорожское направление - это тактические наступательные операции противника, которые имеют своей целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины", - добавляет он.