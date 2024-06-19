Доба на Сумщині: Війська РФ били з мінометів та гранатометів, двічі атакували FPV-дроном

Вночі та зранку російські війська здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Зазначається, що на Великописарівську громаду ворог скинув з БПЛА ВОГ (1 вибух), на Юнаківську громаду - 8 мін, також був удар FPV-дрона (1 вибух).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти здійснили 18 обстрілів Сумщини. В області пролунало 63 вибухи

По Білопільській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи) та гранатометів (12 вибухів).

На Миколаївську громаду здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Раніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що з початку року внаслідок російських атак загинув 51 житель Сумщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ 12 разів обстріляли Сумщину протягом дня