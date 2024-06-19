Сутки на Сумщине: Войска РФ били из минометов и гранатометов, дважды атаковали FPV-дроном

Ночью и утром российские войска совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

Отмечается, что на Великописаревскую громаду враг сбросил с БПЛА ВОГ (1 взрыв), на Юнаковскую громаду - 8 мин, также был удар FPV-дрона (1 взрыв).

Также читайте: С начала года вследствие российских обстрелов погиб 51 житель Сумщины, - Артюх

По Белопольской громаде зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде враг бил из минометов (4 взрыва) и гранатометов (12 взрывов).

На Николаевскую громаду осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Ранее начальник Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что с начала года в результате российских атак погиб 51 житель Сумщины.

Читайте также: Войска РФ 12 раз обстреляли Сумщину в течение дня