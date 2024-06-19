УКР
Розстріляли 4 українських військовополонених біля Роботиного: ГУР ідентифікувало російських окупантів. ВIДЕО

Військових РФ, які поблизу Роботиного у травні 2024 року розстріляли українських військовополонених, ідентифіковано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Сталося це у другій половині травня. Епізод страти було зафіксовано на відео.

"Четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.

Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу зс рф. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті шалі (чечня, росія)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбековіч 10.12.1990 р.н., позивний Буйвол.

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

  • капітан Нагорний Дмитро Олегович, 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;
  • старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;
  • лейтенант Бєков Заур Сергійович, 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;
  • старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич, 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.

ГУР ідентифікувало окупантів, які розстріляли українських військовополонених біля Роботиного

За даними ГУР МО, ці воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.

"Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку зс рф, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових", - підсумували у розвідці.

Згадані окупанти фігурують в інформаційному порталі "Книга катів українського народу", який доступний за посиланням.

Абуталімов Темірлан Умарович

Абаєв Юрій Маірбекович

Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич

Нагорний Дмитро Олегович

армія рф (18469) Запорізька область (3961) воєнні злочини (1923) ГУР (631)
Топ коментарі
+45
Це монголо-татарське нашестя. Не більше і не менше. Ось і все. А всілякі Золкіни нехай і далі пи₴дять з ними "за жізнь" на Ютубі поки наших кацапи голодом морять.
показати весь коментар
19.06.2024 14:15 Відповісти
+22
Золкину - Апостолу набити табло. За дзвінки до параші, за цигарки нелюдям, за вічливе ставлення до ціх потвор. Соромно дивитися як полонені кацапи жирують в полоні, коли нашіх катують і відрубають голови
показати весь коментар
19.06.2024 14:16 Відповісти
+20
Активніше обурюйтеся на диванах і поливайте брудом ТЦК і мобілізацію - це реально допомагає.
показати весь коментар
19.06.2024 14:33 Відповісти
....юсуп пайзулаєвіч,*****🤦
показати весь коментар
19.06.2024 14:17 Відповісти
ротно-рвонтая *****😖
показати весь коментар
19.06.2024 14:43 Відповісти
Бачу як у вас, лаптеногіх макак, палають дупи від нашого Золкіна, бо він один робить більше, ніж всі ваші боти разом узяті ))))))
показати весь коментар
19.06.2024 14:34 Відповісти
Що він робить ?
Для кого ?
показати весь коментар
19.06.2024 15:08 Відповісти
мєнт вбивця,цей золкін
показати весь коментар
19.06.2024 15:31 Відповісти
ДенКо-придурко.
показати весь коментар
19.06.2024 17:31 Відповісти
За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки.

Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.

В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
показати весь коментар
19.06.2024 21:39 Відповісти
Це так і є
Москва - столиця курбан байраму і намазів
І нічого дивного, бо вони походять від монголо-татар
Колись київські князі принесли їм християнство
Тим жабам на болотах
А вони шнель продались монголо-татарам
І плазували перед їхніми ханами на поклонній горі
І поведінка така ж - насрати на своїй території
І захоплювати нові, чужі,але чисті
Щоб знову насрати,
Вбиваючи все населення на новій землі.
І безграмотні такі ж,
Лише короткі монгольські матюки вивчили
Те, що зараз називається росіянами-
Це саме ці гібриди
показати весь коментар
19.06.2024 17:20 Відповісти
Ідентифікували - і що? Відкриють справу? Дадуть пожиттєве? Заочно? А покарати треба реально. І так, щоб іншим навіть в голову чинити подібне не приходило.
показати весь коментар
19.06.2024 14:16 Відповісти
Які пропозиції ? Найняти "Моссад" ?
Єдиний варіант - це ********** весь 70-ий мотострілецький полк (в/ч 71718) !!!
показати весь коментар
19.06.2024 14:25 Відповісти
Кацапня робить те що добре навчилася робити протягом століть. На жаль українці тільки багато п#здять про Ізраїль до діла руки поки що не доходять. Але будемо надіятись що українські спецслужби колись в майбутньому все-таки відростять яйця і почнуть мстити, так як це робить Ізраїль.
показати весь коментар
19.06.2024 14:52 Відповісти
Це не лише єдиний, а й достатній і оптимальний варіант. Якщо давити той полк, то існує ймовірність, що його вояки самі принесуть голови тих, хто вчиняв військові злочини. Ймовірність правда мізерна, але існує.
показати весь коментар
19.06.2024 15:03 Відповісти
Я вже нераз казав їх же руками і карати - на параші дуже багато нарків, купуєшь онлайн закладку в бариги та дресеруєшь тиждень-два нарка, щоб коли зробив якусь справу (насрав десь під двирима, налякав когось, потім побив ну а потім... за бажанням) - отримує координати закладки, так за три-чотири місяці можна сформувати цілий батльйон карателей, які за дозу зроблять все
показати весь коментар
19.06.2024 18:31 Відповісти
А може хтось їх там і знайде, якщо повернуться
показати весь коментар
19.06.2024 16:10 Відповісти
пора вже нашим дронам навідати Чечню , облетіти бази підготовки терористів .
показати весь коментар
19.06.2024 14:18 Відповісти
Зрозуміло. Тих, хто віддавав команди виявили.
А тих, хто безпосередньо стріляв в полонених? Їх особи також варто б було встановити. Адже і вони можуть попасти до ЗСУ в полон. І тоді їх можна буде публічно судити за ці військові злочини.
показати весь коментар
19.06.2024 14:19 Відповісти
прямо чістиє руские..( Підари прокляті! Горіть у пеклі ординці чортові, орки кровожерливі..
показати весь коментар
19.06.2024 14:20 Відповісти
"Русский мир" прийшли впроваджувати одні чурбани немиті....
показати весь коментар
19.06.2024 14:21 Відповісти
русские ззаду йдуть, за чурбанами.
показати весь коментар
19.06.2024 14:41 Відповісти
Хай наші більше цигарок полоненим кацапам вставляють.
показати весь коментар
19.06.2024 14:31 Відповісти
Не плутайте тепле з мокрим.
показати весь коментар
19.06.2024 16:09 Відповісти
монголо-татари
показати весь коментар
19.06.2024 14:45 Відповісти
Судя по тому что названы командиры трёх штурмовых рот, то ГУР не выяснил, подчинённые какого командира совершили это преступление
показати весь коментар
19.06.2024 14:46 Відповісти
Але я не зрозумів у солдат ЗСУ взагалі не має зброї та набоїв Вони начебто не контужені були
показати весь коментар
19.06.2024 15:26 Відповісти
М О Т И В А Ц І Я
показати весь коментар
19.06.2024 19:49 Відповісти
все моложе 29 лет...
показати весь коментар
19.06.2024 15:30 Відповісти
Як не жорстоко, але мораль така - бийся як воїн і керуй своїм життям і смертю.
Остання граната повинна бути при собі... завжди.
І тут потрібно повчитися у кацапів - вони практично не здаються в полон.
Кожен повинен бути впевнений - візьмуть в полон вб'ють.
Та і нам потрібно припинити цей дитячий садочок. Всіх в розход.
Фронтове радіо працює гарно... повірте. З десяток ослойобів розстріляти і інші подумають.
показати весь коментар
19.06.2024 15:54 Відповісти
Кацапи не думають,кацапи бояться свого начальства.
показати весь коментар
19.06.2024 19:47 Відповісти
Не, ну че, одно имя из четырех выговорить можно, при этом не сломав язык и не вывихнув мозг. Остальные - даже не стоит и рисковать. Ждуны, этих братьев "русских" вы, неполноценные, ждете?
показати весь коментар
19.06.2024 16:46 Відповісти
ой,наші хлопці теж їх не жалують.тягаться з ними.
показати весь коментар
19.06.2024 16:47 Відповісти
Могло статися різне, але.... Двоє бере в полон чотирох
показати весь коментар
19.06.2024 17:29 Відповісти
різне буває,можливо набої закінчилися, або їх не помітили вчасно..
показати весь коментар
19.06.2024 17:50 Відповісти
Це біосміття повинно зникнути з лиця землі - ****** бензином та підпалити, хай згорять вщент.
показати весь коментар
19.06.2024 19:22 Відповісти
Цікаво і що імпотентний і тіктоковський ГУР Буданова (доречі зовсім не кацапське прізвище) їм зроблять окрім гнівливих відосиків і погроз ....
показати весь коментар
19.06.2024 19:46 Відповісти
хто там сподівається що татарстан повстане проти крємля ?

ось він тут увесь цей татарстан : знову на Київ суне

недостойні всі ці татари мати власну незалежність

p.s. кримські татари - це окремий народ від казанських татар, вони якраз достойні
показати весь коментар
19.06.2024 20:34 Відповісти
Добре було б, якби ця новина мала таке формулювання: "Ідентифіковані тіла російських окупантів, причетних до страти військовополонених".
показати весь коментар
19.06.2024 21:27 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 21:38 Відповісти
Вопрос:
1- почему 4ро не оказали сопротивление 2м?
2- если у 4х не было оружия или боеприпасов, почему не отошли? или кто им не разрешил отойти?
показати весь коментар
19.06.2024 23:08 Відповісти
Одні бабаї...
показати весь коментар
19.06.2024 23:12 Відповісти
Четверо військових з піднятими руками?
І як видно,знімали з безпілотника,тобто,можна і своїх ідентифікувати.
А чи не з тих,кого наздогнали на вулиці і силоміць заштовхнули в бусік?
Тобто,мотивації-ноль,про то не думали?
показати весь коментар
19.06.2024 23:22 Відповісти
На кол
показати весь коментар
20.06.2024 04:07 Відповісти
Будьте прокляті нелюди кацапські!
показати весь коментар
20.06.2024 05:02 Відповісти
У місті Топки Кемеровської області затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 12-річної дівчинки - за даними ЗМІ, неодноразово судимого чоловіка випустили з колонії для участі у військовій операції і вже встиг повернутися
показати весь коментар
20.06.2024 07:35 Відповісти
 
 