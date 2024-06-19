Розстріляли 4 українських військовополонених біля Роботиного: ГУР ідентифікувало російських окупантів. ВIДЕО

Військових РФ, які поблизу Роботиного у травні 2024 року розстріляли українських військовополонених, ідентифіковано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Сталося це у другій половині травня. Епізод страти було зафіксовано на відео.

"Четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.



Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу зс рф. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті шалі (чечня, росія)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбековіч 10.12.1990 р.н., позивний Буйвол.

Читайте також: Встановлено особу захисника України, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині, - Офіс генпрокурора

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Нагорний Дмитро Олегович, 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сергійович, 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич, 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.

За даними ГУР МО, ці воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.

"Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку зс рф, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових", - підсумували у розвідці.

Згадані окупанти фігурують в інформаційному порталі "Книга катів українського народу", який доступний за посиланням.

Абуталімов Темірлан Умарович

Абаєв Юрій Маірбекович

Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич

Нагорний Дмитро Олегович

Дивіться: Зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхівки та Борисоглібський храм УПЦ у Часовому Яру на Донеччині. ВIДЕО