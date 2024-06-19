Розстріляли 4 українських військовополонених біля Роботиного: ГУР ідентифікувало російських окупантів. ВIДЕО
Військових РФ, які поблизу Роботиного у травні 2024 року розстріляли українських військовополонених, ідентифіковано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Сталося це у другій половині травня. Епізод страти було зафіксовано на відео.
"Четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.
Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу зс рф. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті шалі (чечня, росія)", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбековіч 10.12.1990 р.н., позивний Буйвол.
До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:
- капітан Нагорний Дмитро Олегович, 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;
- старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;
- лейтенант Бєков Заур Сергійович, 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;
- старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич, 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.
За даними ГУР МО, ці воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.
"Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку зс рф, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових", - підсумували у розвідці.
Згадані окупанти фігурують в інформаційному порталі "Книга катів українського народу", який доступний за посиланням.
Москва - столиця курбан байраму і намазів
І нічого дивного, бо вони походять від монголо-татар
Колись київські князі принесли їм християнство
Тим жабам на болотах
А вони шнель продались монголо-татарам
І плазували перед їхніми ханами на поклонній горі
І поведінка така ж - насрати на своїй території
І захоплювати нові, чужі,але чисті
Щоб знову насрати,
Вбиваючи все населення на новій землі.
І безграмотні такі ж,
Лише короткі монгольські матюки вивчили
Те, що зараз називається росіянами-
Це саме ці гібриди
Єдиний варіант - це ********** весь 70-ий мотострілецький полк (в/ч 71718) !!!
А тих, хто безпосередньо стріляв в полонених? Їх особи також варто б було встановити. Адже і вони можуть попасти до ЗСУ в полон. І тоді їх можна буде публічно судити за ці військові злочини.
Остання граната повинна бути при собі... завжди.
І тут потрібно повчитися у кацапів - вони практично не здаються в полон.
Кожен повинен бути впевнений - візьмуть в полон вб'ють.
Та і нам потрібно припинити цей дитячий садочок. Всіх в розход.
Фронтове радіо працює гарно... повірте. З десяток ослойобів розстріляти і інші подумають.
ось він тут увесь цей татарстан : знову на Київ суне
недостойні всі ці татари мати власну незалежність
p.s. кримські татари - це окремий народ від казанських татар, вони якраз достойні
1- почему 4ро не оказали сопротивление 2м?
2- если у 4х не было оружия или боеприпасов, почему не отошли? или кто им не разрешил отойти?
І як видно,знімали з безпілотника,тобто,можна і своїх ідентифікувати.
А чи не з тих,кого наздогнали на вулиці і силоміць заштовхнули в бусік?
Тобто,мотивації-ноль,про то не думали?