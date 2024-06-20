УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9163 відвідувача онлайн
Новини
942 9

США заохочують якнайбільше країн долучитися до комюніке Глобального саміту миру, - Карпентер

США закликають інші країни підписати комюніке Саміту миру

Сполучені Штати закликають та заохочують якомога більше країн та міжнародних організацій, які досі не долучилися до комюніке Саміту миру, поставити під цією ініціативою підпис. 

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що документ буде відкритим для підписання і після завершення саміту.

Президентка (Швейцарії – ред.) Віола Амхерд наприкінці саміту чітко наголосила, що документ буде відкритим для підписання як серед учасників, що не приєдналися після завершення саміту, але згодом можуть захотіти це зробити, так і для інших країн та організацій, які можуть приєднатися", - зазначив представник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, - Зеленський

Карпентер наголосив, що США, зі свого боку, від самого початку закликали широке коло країн долучитися до Глобального саміту миру у Швейцарії.

За його словами, було важливо продемонструвати колективну підтримку підходів, які обговорювалися на зустрічі і які відповідають фундаментальним принципам ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності.

"І, звісно, ми будемо заохочувати та підтримувати всі країни підписати цей документ",- додав представник адміністрації США.

Читайте також: Учасники Саміту миру підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, - Держдепартамент США 

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.

Згодом зявилась інформація, що дві країни відкликали свої підписи із спільного комюніке про основи миру за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії.

В ОП стверджують, що Ірак та Йорданія не відкликали підписи під комюніке Саміту миру, а взагалі не підписували документ.

Також повідомлялося, що Руанда відкликала свій підпис під комюніке Саміту миру, а Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Глобального саміту миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт миру був успішним, - Кірбі

Автор: 

США (24058) Карпентер Майкл (86) Глобальний саміт миру (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще нагадайте х..лу про будапештськиий меморандум і дайте всю зброю
показати весь коментар
20.06.2024 08:21 Відповісти
тобто, вирішили терориста перемогти самітами?
перестаньте торгувати з убивцею, та дайте всю необхідну зброю в повному обсязі, як що самі сцикуєте!
показати весь коментар
20.06.2024 08:26 Відповісти
Они же не с подворотни, как Ху..ло, делают все что считают нужным. Спасибо надо сказать за то, что они нам помогают. А этот саммит ещё раз показал Ху..лостану где его место и отношение к нему. Да и не боятся они Ху..ла, иначе сдали бы нас. И все больше стран стало его посылать.
показати весь коментар
20.06.2024 08:37 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:39 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:45 Відповісти
Отже будемо бити *уйла підписаними ''комюніками''. Скидатимемо прямо на голови-наче бомби.
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
Схоже штати підігрують зеленій владі.Що зміниться від кількості підписів під комюніке?Невже орки почитають підписані пункти і покинуть захоплену АЕС,або вирішать обміняти полонених?Це ж абсурд,як і увесь цей єрмаківський "саміт миру".
показати весь коментар
20.06.2024 08:52 Відповісти
Сполучені Штати закликають та заохочують якомога більше країн та міжнародних організацій, які досі не долучилися до комюніке , поставити під цією ініціативою підпис.

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, (мабуть всю раду нацбезбеки США КУЙЛО СКУПИВ ОПТОМ.???Замість збирати зброю і ********** на голову рашистського антихриста і вбивці .США вирішили продовжувати і підтримати "фсбешно-зелену клоунаду" ,яка ні на йоту не убезпечить Україну і український народ від рашистського вбивці .збираючи підписи.якими будуть збивати рашистські "шахеди" і ракети.Рід Юди- торгаші людським життям...
показати весь коментар
20.06.2024 09:13 Відповісти
И как успехи?! Что-то не очень... кто присоединился?
показати весь коментар
20.06.2024 10:01 Відповісти
 
 