США заохочують якнайбільше країн долучитися до комюніке Глобального саміту миру, - Карпентер

Сполучені Штати закликають та заохочують якомога більше країн та міжнародних організацій, які досі не долучилися до комюніке Саміту миру, поставити під цією ініціативою підпис.

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що документ буде відкритим для підписання і після завершення саміту.

Президентка (Швейцарії – ред.) Віола Амхерд наприкінці саміту чітко наголосила, що документ буде відкритим для підписання як серед учасників, що не приєдналися після завершення саміту, але згодом можуть захотіти це зробити, так і для інших країн та організацій, які можуть приєднатися", - зазначив представник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, - Зеленський

Карпентер наголосив, що США, зі свого боку, від самого початку закликали широке коло країн долучитися до Глобального саміту миру у Швейцарії.

За його словами, було важливо продемонструвати колективну підтримку підходів, які обговорювалися на зустрічі і які відповідають фундаментальним принципам ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності.

"І, звісно, ми будемо заохочувати та підтримувати всі країни підписати цей документ",- додав представник адміністрації США.

Читайте також: Учасники Саміту миру підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, - Держдепартамент США

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.

Згодом зявилась інформація, що дві країни відкликали свої підписи із спільного комюніке про основи миру за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії.

В ОП стверджують, що Ірак та Йорданія не відкликали підписи під комюніке Саміту миру, а взагалі не підписували документ.

Також повідомлялося, що Руанда відкликала свій підпис під комюніке Саміту миру, а Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Глобального саміту миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт миру був успішним, - Кірбі