США поощряют как можно больше стран присоединиться к коммюнике Глобального саммита мира, - Карпентер
Соединенные Штаты призывают и поощряют как можно больше стран и международных организаций, которые до сих пор не присоединились к коммюнике Саммита мира, поставить под этой инициативой подпись.
Об этом сообщил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он отметил, что документ будет открытым для подписания и после завершения саммита.
Президент (Швейцарии - ред.) Виола Амхерд в конце саммита четко подчеркнула, что документ будет открытым для подписания как среди участников, которые не присоединились после завершения саммита, но впоследствии могут захотеть это сделать, так и для других стран и организаций, которые могут присоединиться", - отметил представитель Белого дома.
Карпентер отметил, что США, со своей стороны, с самого начала призвали широкий круг стран присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
По его словам, было важно продемонстрировать коллективную поддержку подходов, которые обсуждались на встрече и которые соответствуют фундаментальным принципам ООН относительно суверенитета и территориальной целостности.
"И, конечно, мы будем поощрять и поддерживать все страны подписать этот документ",- добавил представитель администрации США.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии.
В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.
Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.
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перестаньте торгувати з убивцею, та дайте всю необхідну зброю в повному обсязі, як що самі сцикуєте!
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