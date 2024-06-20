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США поощряют как можно больше стран присоединиться к коммюнике Глобального саммита мира, - Карпентер

США закликають інші країни підписати комюніке Саміту миру

Соединенные Штаты призывают и поощряют как можно больше стран и международных организаций, которые до сих пор не присоединились к коммюнике Саммита мира, поставить под этой инициативой подпись.

Об этом сообщил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что документ будет открытым для подписания и после завершения саммита.

Президент (Швейцарии - ред.) Виола Амхерд в конце саммита четко подчеркнула, что документ будет открытым для подписания как среди участников, которые не присоединились после завершения саммита, но впоследствии могут захотеть это сделать, так и для других стран и организаций, которые могут присоединиться", - отметил представитель Белого дома.

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Карпентер отметил, что США, со своей стороны, с самого начала призвали широкий круг стран присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

По его словам, было важно продемонстрировать коллективную поддержку подходов, которые обсуждались на встрече и которые соответствуют фундаментальным принципам ООН относительно суверенитета и территориальной целостности.

"И, конечно, мы будем поощрять и поддерживать все страны подписать этот документ",- добавил представитель администрации США.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии.

В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.

Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.

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Автор: 

США (26889) Карпентер Майкл (76) глобальный саммит мира (273)


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краще нагадайте х..лу про будапештськиий меморандум і дайте всю зброю
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20.06.2024 08:21 Ответить
тобто, вирішили терориста перемогти самітами?
перестаньте торгувати з убивцею, та дайте всю необхідну зброю в повному обсязі, як що самі сцикуєте!
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20.06.2024 08:26 Ответить
Они же не с подворотни, как Ху..ло, делают все что считают нужным. Спасибо надо сказать за то, что они нам помогают. А этот саммит ещё раз показал Ху..лостану где его место и отношение к нему. Да и не боятся они Ху..ла, иначе сдали бы нас. И все больше стран стало его посылать.
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20.06.2024 08:37 Ответить
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20.06.2024 08:39 Ответить
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20.06.2024 08:45 Ответить
Отже будемо бити *уйла підписаними ''комюніками''. Скидатимемо прямо на голови-наче бомби.
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20.06.2024 08:47 Ответить
Схоже штати підігрують зеленій владі.Що зміниться від кількості підписів під комюніке?Невже орки почитають підписані пункти і покинуть захоплену АЕС,або вирішать обміняти полонених?Це ж абсурд,як і увесь цей єрмаківський "саміт миру".
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20.06.2024 08:52 Ответить
Сполучені Штати закликають та заохочують якомога більше країн та міжнародних організацій, які досі не долучилися до комюніке , поставити під цією ініціативою підпис.

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, (мабуть всю раду нацбезбеки США КУЙЛО СКУПИВ ОПТОМ.???Замість збирати зброю і ********** на голову рашистського антихриста і вбивці .США вирішили продовжувати і підтримати "фсбешно-зелену клоунаду" ,яка ні на йоту не убезпечить Україну і український народ від рашистського вбивці .збираючи підписи.якими будуть збивати рашистські "шахеди" і ракети.Рід Юди- торгаші людським життям...
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20.06.2024 09:13 Ответить
И как успехи?! Что-то не очень... кто присоединился?
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20.06.2024 10:01 Ответить
 
 