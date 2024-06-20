УКР
У російському Іркутську відмовилися ремонтувати школу, направивши кошти на допомогу родинам окупантів, - росЗМІ

У російському Іркутську відмовилися ремонтувати школу, спрямувавши кошти на допомогу окупантам

Влада Іркутської області РФ відмовилася виділити кошти на капітальний ремонт школи, направивши їх на допомогу сім'ям військових РФ, які воюють проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це повідомив депутат "Єдиної Росії" Едуард Дьомін.

Депутат від путінської партії пояснив це тим, що "допомога учасникам СВО і заробітна плата, за всієї проблематичності з капітальним ремонтом, пріоритетніша"

Капітальний ремонт школи перенесли на 2025 рік.

Читайте: У Росії безпілотники атакували нафтобази у двох областях

Автор: 

росія (67226) школа (2242)
+11
а в Україні....арахамії з єрмачками та шифірами з баканаФФими і надалі "будують" дороги....
20.06.2024 10:08 Відповісти
+10
Школа для кацапа предмет чужеродний і непотрібний. Навіть шкідливий. А зразкового кацапа виховають зеки на зоні.
Так що все правильно...
20.06.2024 10:19 Відповісти
+4
Інформація від русру? Навіщо це тут, бо блокада коштів на фортифікації Чернігова, як допомога від столиці, звучить на фоні цього якось дивно
20.06.2024 10:12 Відповісти
а в Україні....арахамії з єрмачками та шифірами з баканаФФими і надалі "будують" дороги....
20.06.2024 10:08 Відповісти
100%
В то время где-то в Иркутске
20.06.2024 13:04 Відповісти
Шо ім ше можна побажати - шоб та школа склалася
20.06.2024 10:09 Відповісти
s vidu ce i vovse ņi škola - jakis sarai v konclagere
20.06.2024 10:27 Відповісти
Вьется, вьется...(знамя полковое... каамандиры -вперде путь.
20.06.2024 10:11 Відповісти
Інформація від русру? Навіщо це тут, бо блокада коштів на фортифікації Чернігова, як допомога від столиці, звучить на фоні цього якось дивно
20.06.2024 10:12 Відповісти
Вони завжди розуміли що головне
20.06.2024 10:17 Відповісти
Школа для кацапа предмет чужеродний і непотрібний. Навіть шкідливий. А зразкового кацапа виховають зеки на зоні.
Так що все правильно...
20.06.2024 10:19 Відповісти
Для возбуждения аппетита употребляют отнюдь не грамоту, а рюмку водки.

Кабак везде есть, а школа далеко не везде.

Всего сего достаточно, чтобы сделать вывод: кабаков не упразднять, а относительно школ подумать.

Всей грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было бы безумством. Ибо полезно, если человек умеет прочитать: «Питейный дом».
20.06.2024 10:38 Відповісти
Зато в Самборі будують паркани щоб відгородити тротуар від дороги . Як ми раніше до війни обходились без парканів уяви не маю .
20.06.2024 10:36 Відповісти
Думаешь только у вас. В Киеве кучу дорог и тротуаров отремонтировали, будто бы я не смог потерпеть до конца войны. Как говорили эти дятлы в Афганистане - дурак навоюется умный наживается. И сейчас это суть наших слуг, скорее прислужников влади
20.06.2024 11:00 Відповісти
Единственный выход, это приравнять школьников погибших при разрушении школы к участникам ато. И тогда родители будут непротив
20.06.2024 10:56 Відповісти
А навіщо морочити собі яйця зі сметами, пошуками будівельних організацій прокладок...коли можно просто поставити ліві підписи, а самих чорноротих самок відправити збирати довідки які вони ніколи не зберуть через те що їх заїбешся отримувати

Зелені вчіться красти
20.06.2024 10:59 Відповісти
а в 2025 заплановано замінити нижні вінці в зрубі школи ))
20.06.2024 11:00 Відповісти
навіщо їм школа якщо їхня доля подихати за хйла
20.06.2024 11:18 Відповісти
навіщо освіта дохлим...
20.06.2024 12:15 Відповісти
Это очень важная, просто "нам необходимо знать" новость! А тролейбус, где-нибудь в хабаровске, не сломался?
20.06.2024 14:05 Відповісти
 
 