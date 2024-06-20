У російському Іркутську відмовилися ремонтувати школу, направивши кошти на допомогу родинам окупантів, - росЗМІ

Влада Іркутської області РФ відмовилася виділити кошти на капітальний ремонт школи, направивши їх на допомогу сім'ям військових РФ, які воюють проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це повідомив депутат "Єдиної Росії" Едуард Дьомін.

Депутат від путінської партії пояснив це тим, що "допомога учасникам СВО і заробітна плата, за всієї проблематичності з капітальним ремонтом, пріоритетніша"

Капітальний ремонт школи перенесли на 2025 рік.

