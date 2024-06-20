УКР
Підручники з історії про "неонацистську державу" та антиукраїнська пропаганда: HRW опублікувало звіт про примусову русифікацію системи освіти на ТОТ України

Звіт Human Rights Watch про русифікацію системи освіти на ТОТ України

Російська окупаційна влада забороняє українську мову та навчальні програми, нав'язує російську систему освіти, поширює антиукраїнську пропаганду та запроваджує російську мову викладання у навчальних закладах на окупованих Росією територіях України - у частині Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch "Навчання в окупації: примусова русифікація системи освіти на окупованих територіях України", передає Цензор.НЕТ.

У доповіді задокументовані порушення Росією норм міжнародного права щодо права на освіту на раніше окупованих територіях Харківської області та в інших регіонах України, які залишаються під російською окупацією.

Росія масово нав'язала свою систему освіти та заборонила українську освіту на окупованій території України, що є порушенням міжнародного права - як законів збройного конфлікту, так і міжнародного права в галузі прав людини", - наголошує HRW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія змушує українців з окупованих територій служити у своїй армії. Це воєнний злочин, - HRW 

Російські окупанти вдаються до репресій освітян

За даними HRW, російська окупаційна влада примусово змінює навчальні програми й вживає репресивних заходів проти працівників закладів освіти, які відмовляються вносити ці зміни: погрожує їм, затримує і навіть катує.

Правозахисники також встановили, що окупаційна влада погрожувала батькам, чиї діти продовжують навчатися за українською освітньою програмою дистанційно.

Дослідники з'ясували, що окупаційна влада переслідує всіх, хто критикує вторгнення РФ в Україну, зокрема і в освітніх установах. Крім того, щоб змусити українських вчителів працювати, окупаційна влада застосовувала до них заходи примусу і тортури, затримувала і жорстоко поводилася з ними. Зокрема, у доповіді задокументовано факт, що директора школи в селі Борівське Харківської області тиждень утримували в жахливих умовах і неодноразово катували силовики за відмову надати інформацію про школу, в якій він працював.

"Для навчання за впровадженою на окупованих територіях України російською освітньою програмою використовуються підручники з історії, які виправдовують російське вторгнення та зображують Україну за нинішньої влади як "неонацистську державу". Також за цією програмою суворо обмежено викладання українською мовою", - йдеться у звіті HRW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Маріуполя перебувають під тотальним тиском окупантів, фільтрацію пройшли майже 99% населення міста, - Андрющенко 

Росія порушує стандарти прав людини

Як наголошує HRW, серед іншого, зміни, запроваджені Росією в системі освіти на окупованих територіях, порушують інші міжнародні стандарти в галузі прав людини, зокрема, заборону пропаганди війни, право дітей на отримання освіти рідною мовою та право батьків на вибір освіти для своїх дітей.

Росія не повинна позбавляти українських дітей права на освіту, що гарантована їм міжнародним правом. Вона має негайно припинити русифікацію системи освіти та її використання для ведення політичної пропаганди на окупованих територіях України", - заявив заступник директора відділу прав дітей Human Rights Watch Білл Ван Есвельд.

Проблеми влади України із звинуваченнями у "колабораціонізмі"

Співробітники Human Rights Watch опитали 42 вчителів та працівників освіти в Харківській області після деокупації частини її території у вересні 2022 року, а також опитали вчителів, які були вимушені переїхати або втекти з нині окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За оцінками українських експертів, на окупованих Росією територіях досі перебувають близько мільйона українських дітей шкільного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше кілька тисяч українських дітей були примусово переміщені на інші окуповані території або в Росію, - Human Rights Watch

За даними, отриманими Human Rights Watch від Міністерства освіти й науки України, понад 62,400 дітей на окупованих територіях продовжують здобувати освіту в українських загальноосвітніх навчальних закладах дистанційно.

Доповідь HRW також висвітлює проблеми, пов'язані з використанням українською владою кримінального звинувачення у "колабораціонізмі" проти українських освітян, які працювали в умовах російської окупації, попри те, що деякі вчителі були змушені йти на це, щоб вижити.

Дослідники організації ознайомилися з листом МОН України до керівників освітніх установ та інших посадових осіб від вересня 2022 року. В ньому працівників освіти було попереджено, що робота на будь-якій керівній, викладацькій або науковій посаді під окупаційною владою є "категорично неприйнятною" і тягне за собою "суворе" кримінальне покарання.

"Українська влада не повинна карати вчителів на окупованих територіях тільки за те, що вони навчають дітей за російською навчальною програмою, та має переглянути своє надто широке трактування злочину колабораціонізму", - резюмують правозахисники HRW.

Також читайте: Окупанти примушують школярів на ТОТ співати пісні про Росію в межах пропагандистського флешмобу, - Центр нацспротиву

Автор: 

Human Rights Watch (41) освіта (1334) окупація (6818) пропаганда (2850) росія (67226)
Топ коментарі
+11
Українська влада не повинна карати вчителів за те, що вони навчають дітей за російською навчальною програмою.

Так може ще їх в жопу поцьомать? Я в перманентному ах.ї з цих зоозахисників.
Дітей виховують збоченцями та людоїдами, але карать за це ніззя...
показати весь коментар
20.06.2024 11:02 Відповісти
+6
Зате в нас логідна українізація. Яка тягнеться безкінечно, щоб не порушувати права ''чєлюстєязічних''.
показати весь коментар
20.06.2024 11:12 Відповісти
+6
А потім вони без іспитів поступають в українські ВИШі за сприяння Зеленського і ВР.
показати весь коментар
20.06.2024 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А як інакше? - окупанти
показати весь коментар
20.06.2024 10:59 Відповісти
Що мелеш?
Державна мова в Україні ЗАВЖДИ була ЄДИНА - Українська.
Іншої НЕ БУЛО - тому ніхто нічого не забороняв - не можна заборонити того чого НЕ БУЛО...
Це те ж саме як заборонити тобі мозок якого в тебе не було
показати весь коментар
20.06.2024 12:57 Відповісти
В СРСР хоч трохи прикривались, а кацапи лізуть напролом...
показати весь коментар
20.06.2024 11:02 Відповісти
Українська влада не повинна карати вчителів за те, що вони навчають дітей за російською навчальною програмою.

Так може ще їх в жопу поцьомать? Я в перманентному ах.ї з цих зоозахисників.
Дітей виховують збоченцями та людоїдами, але карать за це ніззя...
показати весь коментар
20.06.2024 11:02 Відповісти
Теж на це звернув увагу. Нехай п...здують на тимчосово-окуповані території і там пови...буються, що кацапи порушують права людини і обмежують українську програму викладання в навчальних закладах. Скільки часу пройде від подібного звіту до того моменту, як ці клоуни будуть на підвалі з відрізаними кінцівками... Проте можна про права "калобарантів" співати. Жорстко в Україні зрадників карають? Та не смішіть мої шкарпетки))))
показати весь коментар
20.06.2024 11:20 Відповісти
Навіщо на ТОТ. Спитати в іноземців а скільки україномовних шкіл є на території РФ. Жодної
показати весь коментар
20.06.2024 12:55 Відповісти
чистий фашизм
показати весь коментар
20.06.2024 11:09 Відповісти
але світова спільнота мовчить про це, бо у гітлера номер 2 є ядерний арсенал, нафта, газ, дерево і т. д.
показати весь коментар
20.06.2024 11:12 Відповісти
Зате в нас логідна українізація. Яка тягнеться безкінечно, щоб не порушувати права ''чєлюстєязічних''.
показати весь коментар
20.06.2024 11:12 Відповісти
а ще в окупанта є задача видавити населення зі своїх місць і засилити території своїми свиньми шляхом ліквідації чоловічого населення як житєлєй давбаса на м'ясо відправити а пенси самі повиздихають а жіноче населення оприходує джамшут і джаміль
показати весь коментар
20.06.2024 11:14 Відповісти
А потім вони без іспитів поступають в українські ВИШі за сприяння Зеленського і ВР.
показати весь коментар
20.06.2024 11:14 Відповісти
"Навчання в окупації: примусова русифікація системи освіти на окупованих територіях України", Джерело:

Так це ж добре, адже - на фронтє і в азовє многа узкаізичниг ваюєт!!!!
показати весь коментар
20.06.2024 11:15 Відповісти
Мда, ті хто допомогають робити з дітей зомбо-кацапів не колобаранти, а жертви. Кров з очей.
показати весь коментар
20.06.2024 11:17 Відповісти
ООН - это не геноцид?
показати весь коментар
20.06.2024 12:21 Відповісти
По іншому там і не буде. Через 5-10 років всі вже будуть спілкуватись тіки російською та називати Україну центром націзму Шашлики ще довго будуть відхарьковатись кровью.
показати весь коментар
20.06.2024 12:40 Відповісти
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. Ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідніх територій та як інструмент, що стирає національність населення цих территорій. До речі, до 1721 року цих вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було. Єдине, що залишилося незмінним, це менталітет москалів: злісних і заздрісних убивць та мародерів.
показати весь коментар
20.06.2024 13:48 Відповісти
Якщо вже сліпе лівацьке , що зазвичай тільки українців критикує ,побачило там етноцид, то можна тільки уявити яких він масштабів...
показати весь коментар
20.06.2024 15:30 Відповісти
 
 