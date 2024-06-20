Підручники з історії про "неонацистську державу" та антиукраїнська пропаганда: HRW опублікувало звіт про примусову русифікацію системи освіти на ТОТ України

Російська окупаційна влада забороняє українську мову та навчальні програми, нав'язує російську систему освіти, поширює антиукраїнську пропаганду та запроваджує російську мову викладання у навчальних закладах на окупованих Росією територіях України - у частині Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch "Навчання в окупації: примусова русифікація системи освіти на окупованих територіях України", передає Цензор.НЕТ.

У доповіді задокументовані порушення Росією норм міжнародного права щодо права на освіту на раніше окупованих територіях Харківської області та в інших регіонах України, які залишаються під російською окупацією.

Росія масово нав'язала свою систему освіти та заборонила українську освіту на окупованій території України, що є порушенням міжнародного права - як законів збройного конфлікту, так і міжнародного права в галузі прав людини", - наголошує HRW.

Російські окупанти вдаються до репресій освітян

За даними HRW, російська окупаційна влада примусово змінює навчальні програми й вживає репресивних заходів проти працівників закладів освіти, які відмовляються вносити ці зміни: погрожує їм, затримує і навіть катує.

Правозахисники також встановили, що окупаційна влада погрожувала батькам, чиї діти продовжують навчатися за українською освітньою програмою дистанційно.

Дослідники з'ясували, що окупаційна влада переслідує всіх, хто критикує вторгнення РФ в Україну, зокрема і в освітніх установах. Крім того, щоб змусити українських вчителів працювати, окупаційна влада застосовувала до них заходи примусу і тортури, затримувала і жорстоко поводилася з ними. Зокрема, у доповіді задокументовано факт, що директора школи в селі Борівське Харківської області тиждень утримували в жахливих умовах і неодноразово катували силовики за відмову надати інформацію про школу, в якій він працював.

"Для навчання за впровадженою на окупованих територіях України російською освітньою програмою використовуються підручники з історії, які виправдовують російське вторгнення та зображують Україну за нинішньої влади як "неонацистську державу". Також за цією програмою суворо обмежено викладання українською мовою", - йдеться у звіті HRW.

Росія порушує стандарти прав людини

Як наголошує HRW, серед іншого, зміни, запроваджені Росією в системі освіти на окупованих територіях, порушують інші міжнародні стандарти в галузі прав людини, зокрема, заборону пропаганди війни, право дітей на отримання освіти рідною мовою та право батьків на вибір освіти для своїх дітей.

Росія не повинна позбавляти українських дітей права на освіту, що гарантована їм міжнародним правом. Вона має негайно припинити русифікацію системи освіти та її використання для ведення політичної пропаганди на окупованих територіях України", - заявив заступник директора відділу прав дітей Human Rights Watch Білл Ван Есвельд.

Проблеми влади України із звинуваченнями у "колабораціонізмі"

Співробітники Human Rights Watch опитали 42 вчителів та працівників освіти в Харківській області після деокупації частини її території у вересні 2022 року, а також опитали вчителів, які були вимушені переїхати або втекти з нині окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За оцінками українських експертів, на окупованих Росією територіях досі перебувають близько мільйона українських дітей шкільного віку.

За даними, отриманими Human Rights Watch від Міністерства освіти й науки України, понад 62,400 дітей на окупованих територіях продовжують здобувати освіту в українських загальноосвітніх навчальних закладах дистанційно.

Доповідь HRW також висвітлює проблеми, пов'язані з використанням українською владою кримінального звинувачення у "колабораціонізмі" проти українських освітян, які працювали в умовах російської окупації, попри те, що деякі вчителі були змушені йти на це, щоб вижити.

Дослідники організації ознайомилися з листом МОН України до керівників освітніх установ та інших посадових осіб від вересня 2022 року. В ньому працівників освіти було попереджено, що робота на будь-якій керівній, викладацькій або науковій посаді під окупаційною владою є "категорично неприйнятною" і тягне за собою "суворе" кримінальне покарання.

"Українська влада не повинна карати вчителів на окупованих територіях тільки за те, що вони навчають дітей за російською навчальною програмою, та має переглянути своє надто широке трактування злочину колабораціонізму", - резюмують правозахисники HRW.

