Дрони СБУ вночі атакували нафтобази у Тамбовській області та у республіці Адигея, - джерело

Атака на нафтобази РФ у Тамбовській області та республіці Адигея - це операція СБУ

Дрони Служби безпеки України вночі атакували нафтові об'єкти РФ у Тамбовській області та республіці Адигея.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Вночі дрони уразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вказаних об'єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яку згодом передавали на потреби військ РФ.

Після атаки на складах виникли пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня на Платоновській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

Читайте також: Дрони СБУ вночі атакували дві нафтобази у Ростовській області РФ, - джерела

Автор: 

НПЗ (630) росія (67226) СБУ (13251) дрони (5291)
показати весь коментар
20.06.2024 11:59 Відповісти
"Горіла база, палала,
Горіла база, палала..."
показати весь коментар
20.06.2024 12:01 Відповісти
сыр хороший адыгейский)
показати весь коментар
20.06.2024 12:02 Відповісти
дрони СБУ...

Таке питання дурне. А чи не краще було б щоб подібними атаками займалися спеціальні підрозділи, а СБУ робило б свою роботу? Наприклад ловило навідників...
показати весь коментар
20.06.2024 12:27 Відповісти
 
 