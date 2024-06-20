Дрони СБУ вночі атакували нафтобази у Тамбовській області та у республіці Адигея, - джерело
Дрони Служби безпеки України вночі атакували нафтові об'єкти РФ у Тамбовській області та республіці Адигея.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Вночі дрони уразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
На вказаних об'єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яку згодом передавали на потреби військ РФ.
Після атаки на складах виникли пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня на Платоновській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.
Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіла база, палала..."
Таке питання дурне. А чи не краще було б щоб подібними атаками займалися спеціальні підрозділи, а СБУ робило б свою роботу? Наприклад ловило навідників...