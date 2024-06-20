Дрони СБУ вночі атакували нафтобази у Тамбовській області та у республіці Адигея, - джерело

Дрони Служби безпеки України вночі атакували нафтові об'єкти РФ у Тамбовській області та республіці Адигея.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Вночі дрони уразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вказаних об'єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яку згодом передавали на потреби військ РФ.

Після атаки на складах виникли пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня на Платоновській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

