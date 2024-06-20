Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну
Після підписання пакту про взаємну оборону у разі війни між КНДР та Росією, Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
Уряд Південної Кореї розкритикував угоду між Росією та Північною Кореєю. Також у Сеулі наголосили, що мають намір переглянути питання військової допомоги Україні.
"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.
Представник південнокорейського президента натякнув, що постачання систем озброєння для ЗСУ може бути збільшено в майбутньому.
Нагадаємо, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
північна корея без натяків і підморгувань відсипає ху*лові снаряди й ракети .
1. 90% сырья для промышленности Юж. Корея получает из РФ. И именно это дешевое сырье дает южнокорейской продукции ценовое преимущество на мировых рынках.
2. Основным действующим лицом этого договора между РФ и КНДР является Китай. Само существование КНДР зависит полностью от Китая. И этот "договор" полностью согласован с Китаем. А это означает, что именно Китай будет обеспечивать строительство новых мощностей ВПК в КНДР. Но в заявлении Юж. Кореи нет ни слова про Китай. Почему? Потому, что в экономику Китая инвестированы сотни миллиардов южнокорейских долларов и Китай является крупнейшим торговым партнером Юж. Кореи.
3. И п.1 и п.2 Юж. Корея озвучивала Западу. И была придумана "хитрая" схема: когда Юж. Корея перевооружает страны Восточной Европы, а их старое вооружение (советское еще) передается Украине. Но эта схема себя исчерпала. Совковое вооружение почти закончилось.
4. У Китая и РФ есть мощные рычаги влияния на Юж. Корею. И Запад тут ничем не может помочь Южной Корее.
- після ірану отримав шахеди
- після кореї - снаряди
- зараз вдруге в кореї - ще щось відсиплять
- поїхав до в'єтнаму , походу за снарядами
наш бубочка навіть так не вміє. Радіємо що "Південна Корея розгляне можливість постачання", хоча це не заслуга наших дипломатів від слова зовсім
💯%😄
От хто дійсно може нас забезпечити.
Бздуни!
Там ситуація приблизно така ж , як і в Україні. Виробники достаньо великої номенклатури озброєнь просто не мають потрібного їм державного замовлення (строки чергової великої "модернізації" армії не прийшли, а виробничі потужності - в наявності). І здатні виробляти в рази більше, ніж потребує держава. От і продають Польщі тощо.
Головне тут, для України, що ***** знов всіх переграв. І своїм братанням з головним чучхе ще трішки відкрив дверцята в своє пекло. Бо Україна тепер має можливість отримати ще більше найякіснішого на планеті озброєння.
Ну а ***** отримав угоду, за якою він щось там буде давати чучхе, а отримувати буде криві-косі снаряди, велика частина яких навіть не може бути відстріляна...