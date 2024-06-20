Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну

Після підписання пакту про взаємну оборону у разі війни між КНДР та Росією, Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Уряд Південної Кореї розкритикував угоду між Росією та Північною Кореєю. Також у Сеулі наголосили, що мають намір переглянути питання військової допомоги Україні.

"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.

Представник південнокорейського президента натякнув, що постачання систем озброєння для ЗСУ може бути збільшено в майбутньому.

Нагадаємо, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

