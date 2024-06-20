УКР
Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну

корея,південна

Після підписання пакту про взаємну оборону у разі війни між КНДР та Росією, Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Уряд Південної Кореї розкритикував угоду між Росією та Північною Кореєю. Також у Сеулі наголосили, що мають намір переглянути питання військової допомоги Україні.

"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.

Представник південнокорейського президента натякнув, що постачання систем озброєння для ЗСУ може бути збільшено в майбутньому.

Нагадаємо, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея на Глобальному саміті миру висловила готовність продовжувати допомогу Україні

допомога (8665) Україна (6035) Південна Корея (472)
Топ коментарі
+20
Всім доходить коли смажений півень починає в дупу клювати...
20.06.2024 13:33 Відповісти
+8
Класно пуйло у відрядження з'їздив.
20.06.2024 13:38 Відповісти
+7
В них повно зброї. Клондайк.

От хто дійсно може нас забезпечити.
20.06.2024 13:49 Відповісти
Всім доходить коли смажений півень починає в дупу клювати...
20.06.2024 13:33 Відповісти
Частіше не доходить взагалі. Південна Корея ніби тупнула ніжкою, але хіба щось зміниться від слів "натякнув", "підморгнув" , "переглянемо" .

північна корея без натяків і підморгувань відсипає ху*лові снаряди й ракети .
20.06.2024 14:33 Відповісти
Їх ще не дзьобнув, але вони на такому щаблі еволюції, що їм то і не треба, щоб почати ворушитись, розуміючи, куди вітер дме.
20.06.2024 14:50 Відповісти
Вот это заявление вы называете "доходит"? Вы очень наивный человек. Дальше этого заявления дело не пойдет потому, что:
1. 90% сырья для промышленности Юж. Корея получает из РФ. И именно это дешевое сырье дает южнокорейской продукции ценовое преимущество на мировых рынках.
2. Основным действующим лицом этого договора между РФ и КНДР является Китай. Само существование КНДР зависит полностью от Китая. И этот "договор" полностью согласован с Китаем. А это означает, что именно Китай будет обеспечивать строительство новых мощностей ВПК в КНДР. Но в заявлении Юж. Кореи нет ни слова про Китай. Почему? Потому, что в экономику Китая инвестированы сотни миллиардов южнокорейских долларов и Китай является крупнейшим торговым партнером Юж. Кореи.
3. И п.1 и п.2 Юж. Корея озвучивала Западу. И была придумана "хитрая" схема: когда Юж. Корея перевооружает страны Восточной Европы, а их старое вооружение (советское еще) передается Украине. Но эта схема себя исчерпала. Совковое вооружение почти закончилось.
4. У Китая и РФ есть мощные рычаги влияния на Юж. Корею. И Запад тут ничем не может помочь Южной Корее.
20.06.2024 14:53 Відповісти
Класно пуйло у відрядження з'їздив.
20.06.2024 13:38 Відповісти
То же самое подумал о вяликом всехпереигральщике! 👍
20.06.2024 13:48 Відповісти
А якщо без пафосу, що класного? пуйло системно підходить до закордонних візитів:

- після ірану отримав шахеди
- після кореї - снаряди
- зараз вдруге в кореї - ще щось відсиплять
- поїхав до в'єтнаму , походу за снарядами

наш бубочка навіть так не вміє. Радіємо що "Південна Корея розгляне можливість постачання", хоча це не заслуга наших дипломатів від слова зовсім
20.06.2024 14:41 Відповісти
푸틴은 짜증나

20.06.2024 13:46 Відповісти
Ничего не понял из орнамента кишечных палочек, но полностью согласен!
20.06.2024 13:49 Відповісти
a vi zgadaite s odnovo razu
20.06.2024 13:51 Відповісти
Хм... "Путин - ху..ло"?
20.06.2024 13:56 Відповісти
ta da !!!!
20.06.2024 13:58 Відповісти
👌
20.06.2024 14:00 Відповісти
не дуріть - перекладач пише "***** відстій " ((
20.06.2024 15:05 Відповісти
ce google translate - nemozhe sliv pidibrati
20.06.2024 15:08 Відповісти
Не дуріть , он знизу вашого комента людина як хотіла ***** педиком назвати , то і гугл не завадив
20.06.2024 15:09 Відповісти
20.06.2024 15:11 Відповісти
Да, я такой.... скромный...
20.06.2024 14:01 Відповісти
푸틴은 호모다

💯%😄
20.06.2024 13:56 Відповісти
푸틴은 좆같아!
20.06.2024 13:59 Відповісти
В них повно зброї. Клондайк.

От хто дійсно може нас забезпечити.
20.06.2024 13:49 Відповісти
***** до ховрака приперся,за добу підмахнули всі папери,за тиждень вся військова допомога від косоокого буде на нашому фронті! А ці південні корейці як і решта лібералів наважилися натякнути на можливі зміни у майбутньому!!! Взірець рішучості і хоробрості!
Бздуни!
20.06.2024 13:56 Відповісти
Пывденні корейці, ніякі не ліберали. В тій частині світу, вони практично відсутні
20.06.2024 14:01 Відповісти
просипайтеся, вся допомога від кндр вже давно на фронті
20.06.2024 14:31 Відповісти
Пора вже звести північнокорейську та південнокорейську зброю на полі бою - щоб оцінить чия краща Як північнокорейські снаряди розриваються у стволах кацапських гармат - уже відомо Тепер треба побачить - наскільки якісно діють снаряди з Південної Кореї у контбатарейній боротьбі з кацапськими артилеристами
20.06.2024 14:28 Відповісти
начинает доходить и до наших загорелых друзей
20.06.2024 14:38 Відповісти
Не загорелых, прищурившихся.
20.06.2024 14:42 Відповісти
Не советую сильно раскатывать губы. Они раньше не скрывали, что не дают потому что оружие нужно самим (значительная часть которой американское). Привычное кунфу в воздухе в азиатском стиле.
20.06.2024 14:38 Відповісти
Ви щось плутаєте - Південна Корея виробляє значно більше озброєнь, ніж потребує для захисту від свого північного сусіда. Саме тому, наприклад, Польща, на ті гроші, які були виділені як "допомога Україні" в 2022 році - успішно закупила новітні САУ в Південній Кореї (та абрамси в США), а Україні відправила своїх 300 якось-такось модернізованих Т-72. Звісно, "задля сумісності", бо українці ж нездатні працювати з Абрамсами...

Там ситуація приблизно така ж , як і в Україні. Виробники достаньо великої номенклатури озброєнь просто не мають потрібного їм державного замовлення (строки чергової великої "модернізації" армії не прийшли, а виробничі потужності - в наявності). І здатні виробляти в рази більше, ніж потребує держава. От і продають Польщі тощо.
20.06.2024 16:11 Відповісти
Одним ловом,если Пончик нападет на Южную Корею-куйло обещает вписаться и присоединиться к агрессии.Классно Корейцам...Дождались...Как и израиль в свое время..Один ихний дегенерат уже носил дедов на палке,по красной площади,надеясь "быть нейтральным",пока террористы при поддержке "центра не чпокнули" его собственный народ...
20.06.2024 14:57 Відповісти
Биби Янукович непотопляемый. Сколько лет израильтяне его пытаются скинуть.
20.06.2024 15:10 Відповісти
Типа южные корейцы не видели какой херн..ей орки нас обстреливают с начала этого года. Только сейчас раздуплились
20.06.2024 15:30 Відповісти
бачили. От тільки офіційні угоди - то офіційні угоди.

Головне тут, для України, що ***** знов всіх переграв. І своїм братанням з головним чучхе ще трішки відкрив дверцята в своє пекло. Бо Україна тепер має можливість отримати ще більше найякіснішого на планеті озброєння.

Ну а ***** отримав угоду, за якою він щось там буде давати чучхе, а отримувати буде криві-косі снаряди, велика частина яких навіть не може бути відстріляна...
20.06.2024 16:06 Відповісти
На мой взгляд ситуация такая - Юж. Корея боялась, что помощь Украине подтолкнёт Расию передать КНДР передовые ракетные технологии. А поскольку теперь просто так Ким Расии снаряды давать не будет, то....
20.06.2024 18:14 Відповісти
 
 