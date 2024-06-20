До 2030 року в Україні прогнозують глобальний дефіцит лікарів, - Ляшко
В Україні прогнозують дефіцит лікарів на глобальному рівні до 2030 року.
Про це в інтерв'ю BBC розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає. Ми прогнозуємо дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому і розробляють стратегії забезпечення кадрами системи охорони здоров'я", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, наступний етап медичної реформи не зупиняли під час війни.
Також очільник МОЗ розповів, яких саме фахівців бракує.
"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", - сказав Ляшко.
Не ліків не буде.
не лікарів не хватае.
А нормальної Медицини в Україні нема!
Як і судової системи.
Зелена пліснява аж зі шкіри вилазить щоб влаштувати дефіцит лікарів.
рятує від дефіциту.
мне врачи не нужны, ибо нема грошей на лечение....