До 2030 року в Україні прогнозують глобальний дефіцит лікарів, - Ляшко

В Україні прогнозують дефіцит лікарів на глобальному рівні до 2030 року.

Про це в інтерв'ю BBC розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає. Ми прогнозуємо дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому і розробляють стратегії забезпечення кадрами системи охорони здоров'я", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, наступний етап медичної реформи не зупиняли під час війни.

Також очільник МОЗ розповів, яких саме фахівців бракує.

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", - сказав Ляшко.

