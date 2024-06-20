УКР
До 2030 року в Україні прогнозують глобальний дефіцит лікарів, - Ляшко

В Україні прогнозують дефіцит лікарів

В Україні прогнозують дефіцит лікарів на глобальному рівні до 2030 року.

Про це в інтерв'ю BBC розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає. Ми прогнозуємо дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому і розробляють стратегії забезпечення кадрами системи охорони здоров'я", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, наступний етап медичної реформи не зупиняли під час війни.

Також очільник МОЗ розповів, яких саме фахівців бракує.

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", - сказав Ляшко.

+14
А нахрена нам лікарі? Ті шановні особи, від яких залежить наша обороноздатність і процвітання, лікуються за кордоном, а решту людей і санітар може на ВЛК оглянути та вилікувати...
+9
Найкращі лікарі зараз на ВЛК, - за 5 хвилин зціляють від раку, діабету та геморою. Вони і будуть населення лікувати.
+7
так, от чому тцк вигрібає, всю швидку допомогу.
рятує від дефіциту.
