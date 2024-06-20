Президент Румунії Йоганніс вийшов з перегонів за посаду генсека НАТО. Рютте залишився єдиним кандидатом, - ЗМІ

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що зняв свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО, усунувши таким чином останню перешкоду для кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.

"Єдиний суперник Марка Рютте на посаду генсека НАТО, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від участі в перегонах. Це відкриває шлях для прем’єр-міністра Нідерландів стати наступником Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на посаду генсека НАТО, і вони висловилися на користь підтримки Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів.

Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка зняла свої заперечення щодо кандидатури Марка Рютте на посаді генсека НАТО.

Раніше нідерландська телерадіокомпанія NOS повідомляла, що Рютте залишиться єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО, а президент Румунії Клаус Йоганніс найближчим часом начебто відкличе свою кандидатуру.

Повідомлялося, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що не виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Марка Рютте.