Україна потребує ще $9,5 млрд на швидке відновлення, - Мінфін

За оцінкою звіту RDNA-3, у 2024 році Україна потребує 15,3 млрд доларів США на швидке відновлення. З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення. Це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

Про це повідомляє Міністерство фінансів за результатами дискусійної панелі з питань відновлення України, що відбулася в межах Конференції Invisso в Лондоні, передає Цензор.НЕТ.

"Через постійно зростаючу потребу у швидкому відновленні, в умовах систематичного російського терору, Україна стикається з новою реальністю, яка вимагає адаптивного підходу до відновлення. Цей процес включає в себе принцип "build back better", "зелене відновлення", що передбачає впровадження найкращих практик в інженерії, будівництві, залученні приватного сектору, підзвітність використання ресурсів та відновлення економіки на шляху України до членства в ЄС та НАТО", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євробонди України відреагували падінням на відмову кредиторів від списання частини боргу

Заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова розповіла про ключову роль консолідації зусиль з партнерами на шляху до створення сприятливого інвестиційного середовища, що в подальшому сприятиме сталому економічному зростанню та відновленню:

"Створення сприятливого середовища для інвестицій передбачає покращення доступу до фінансування інвестиційних проектів, забезпечення страхування від воєнних та політичних ризиків, а також запровадження механізмів державної підтримки. Уряд України активно співпрацює з низкою партнерів та відданий впровадженню кроків для покращення цього процесу".

Зокрема, в рамках інвестиційного компоненту інструменту ЄС Ukraine Facility реалізується Ukraine Investment Framework, що має на меті мобілізацію інвестицій на підтримку українського приватного сектору шляхом надання бюджетних гарантій та застосування інших фінансових інструментів міжнародних фінансових інституцій з розвитку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацює нова система фінконтролю, щоб кошти ЄС витрачалися ефективно, - голова ДАСУ Басалаєва

Створений Міжнародним агентством з гарантування інвестицій (MIGA) Групи Світового банку трастовий фонд SURE допомагає залучати кошти, які в свою чергу сприяють реалізації проєктів страхування воєнних ризиків в Україні. Від початку повномасштабної війни MIGA надала Україні гарантії загальним обсягом близько 200 млн доларів США. Донорами є Японія, Великобританія, Норвегія та Бельгія.

В рамках Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, Уряд сприяє залученню приватного сектору в межах новоствореної Business Advisory Council. Мета полягає в тому, щоб координація донорської допомоги спиралася на перспективи та рекомендації приватного сектору щодо покращення інвестиційного клімату, підтримку українських підприємств та мобілізації ресурсів для економічного співробітництва та відновлення.

Також успішно реалізується Державна програма Фонду розвитку підприємництва "Доступні кредити 5-7-9 %", що підтримується Кредитною установою для відбудови Німеччини (KfW).

Надіюсь на заході не ведуться на цю галіматью! Не чув ні про одну програму відновлення (кредити, якісь пільги в налогах чи ще як), зате "близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано" =(
20.06.2024 23:55 Відповісти
швидке пограбування
20.06.2024 23:45 Відповісти
$9,5 млрд кожному, з тих ефективних!
20.06.2024 23:52 Відповісти
Тільки прямо у громади і тільки під конкретні проєкти з суворою звітністю та з залученням Західних компаній.

Ні цента Мінфіну, ні цента ОП, ні цента НБУ.
21.06.2024 00:08 Відповісти
Ахтунг, ахтунг! Після Великого Крадівництва насувається Зелене Відновлення! Просимо інвесторів! Ви навіть не помітите, як красиво зникнуть ваші грошики!
21.06.2024 00:08 Відповісти
Якщо слово "корупція" викликає у Віслюка розчарування, то слово "підзвітність" заганяє його у глибоку депресію.
21.06.2024 00:38 Відповісти
Айті ТЦК палками позагоняли в буси та переляком видавили до Європи, а зараз відновляти збираються? ППО не дали - раздовбали єнергетику, дали зруйнувати дамбу і ніяких наслідків.

Якась дивна стратегія. Розпил грошей світового масштабу
21.06.2024 02:59 Відповісти
Захід має слати на йух всіх ціх наших потужних відновників! Таке враження, що це вони ракети наводять, щоб гроши красти вдобніше було!
21.06.2024 08:13 Відповісти
21.06.2024 08:58 Відповісти
скоріш треба терміново на "швидке розкрадання"
21.06.2024 15:05 Відповісти
 
 