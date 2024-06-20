Украина нуждается еще в $9,5 млрд на быстрое восстановление, - Минфин
По оценке отчета RDNA-3, в 2024 году Украина нуждается в 15,3 млрд долларов США на быстрое восстановление. Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и IТ-сектор.
Об этом сообщает Министерство финансов по результатам дискуссионной панели по вопросам восстановления Украины, состоявшейся в рамках Конференции Invisso в Лондоне, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за постоянно растущей потребности в быстром восстановлении, в условиях систематического российского террора, Украина сталкивается с новой реальностью, которая требует адаптивного подхода к восстановлению. Этот процесс включает в себя принцип "build back better", "зеленое восстановление", предусматривающий внедрение лучших практик в инженерии, строительстве, привлечении частного сектора, подотчетность использования ресурсов и восстановления экономики на пути Украины к членству в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.
Заместитель Министра финансов Ольга Зыкова рассказала о ключевой роли консолидации усилий с партнерами на пути к созданию благоприятной инвестиционной среды, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому экономическому росту и восстановлению:
"Создание благоприятной среды для инвестиций предусматривает улучшение доступа к финансированию инвестиционных проектов, обеспечение страхования от военных и политических рисков, а также внедрение механизмов государственной поддержки. Правительство Украины активно сотрудничает с рядом партнеров и привержено внедрению шагов для улучшения этого процесса".
В частности, в рамках инвестиционного компонента инструмента ЕС Ukraine Facility реализуется Ukraine Investment Framework, целью которого является мобилизация инвестиций в поддержку украинского частного сектора путем предоставления бюджетных гарантий и применения других финансовых инструментов международных финансовых институтов по развитию.
Созданный Международным агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) Группы Всемирного банка трастовый фонд SURE помогает привлекать средства, которые в свою очередь способствуют реализации проектов страхования военных рисков в Украине. С начала полномасштабной войны MIGA предоставила Украине гарантии общим объемом около 200 млн долларов США. Донорами являются Япония, Великобритания, Норвегия и Бельгия.
В рамках Многосторонней координационной платформы доноров для Украины правительство способствует привлечению частного сектора в рамках вновь созданного Business Advisory Council. Цель заключается в том, чтобы координация донорской помощи опиралась на перспективы и рекомендации частного сектора по улучшению инвестиционного климата, поддержку украинских предприятий и мобилизации ресурсов для экономического сотрудничества и восстановления.
Также успешно реализуется Государственная программа Фонда развития предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9 %", поддерживаемая Кредитным учреждением для восстановления Германии (KfW).
Ні цента Мінфіну, ні цента ОП, ні цента НБУ.
Якась дивна стратегія. Розпил грошей світового масштабу