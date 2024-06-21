УКР
Уряд Фіцо хоче почати розслідування проти попередників, які передали Україні МіГ-29, - Reuters

Уряд Фіцо хоче почати розслідування проти попередників, які передали Україні МіГ-29

Влада Словаччини просить поліцію провести розслідування щодо колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що передача засобів ППО Україні оголила повітряний простір Словаччини та поставила під загрозу громадян.

"Я переконаний, що Надь зрадив Словаччину. ... Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків", - сказав він.

Меліхер сказав, що уряд Геґера був перехідним, тому мав обмежені повноваження щодо ухвалення зовнішньополітичних рішень.

Читайте: Новий президент Словаччини Пеллегріні планує відвідати Україну

+50
Ось чому завжди потрібно робити контрольний у голову
21.06.2024 16:37
+34
Не допомогло. Треба повторити.
21.06.2024 16:37
+24
Підори, поки Україна віддає на війні кращих своїх синів та дочок вам там нічого не загрожує. А коли, не дай Боже, не встоїть то той міг і комплекс ппо можете засунути собі в сраку!
21.06.2024 16:44
Не допомогло. Треба повторити.
21.06.2024 16:37
+ 100 !!!
21.06.2024 16:44
У нас теж один клоун хотів посадити попередника. Роками "розслідував", а платники податків тим часом оплачували його забаганки та високі зарплати різноманітних "органів".
Гидко дивитися на те, в що переросло бажання даунів паржать і сайтісь пасєрєдінє...
Гидко дивитися на те, в що переросло бажання даунів паржать і сайтісь пасєрєдінє...
21.06.2024 17:16
зарплати наче такі самі як приміром у семочка і алкоголічного юри-генплокулола
22.06.2024 00:48
Віджив Фіцо
21.06.2024 16:37
Ось чому завжди потрібно робити контрольний у голову
21.06.2024 16:37
Або патріотичний персонал...і повітря у вену
21.06.2024 16:45
Живучий однако,як тарган!!))
21.06.2024 16:39
Невже Фіцо ще живий ?
21.06.2024 16:39
Кто на вас нападать собирается, или Ху..ло уже перевело бабло. Но зачем так показов ему облизывть
21.06.2024 16:41
те цьмо проциганське ще багато крові попсує
21.06.2024 16:41
От неможе щоб не ''пофіцатися''. Таки напрошується на добавку.
21.06.2024 16:41
А можна контрольний у дурну голову цьому підару? 🤬
21.06.2024 16:42
Підори, поки Україна віддає на війні кращих своїх синів та дочок вам там нічого не загрожує. А коли, не дай Боже, не встоїть то той міг і комплекс ппо можете засунути собі в сраку!
21.06.2024 16:44
Этот Ху...лосос, за страну не думает, сдаст с потрохами, как только с ценой договорятся
21.06.2024 17:44
Той кілер шо не міг в голову разок пульнути тому путінососу.
21.06.2024 16:49
Фіцо "зрозумів натяк" з Москви - "Наступного разу стрілець стрілятиме в голову!"
21.06.2024 16:51
Оооо!! Відлигало падло!
21.06.2024 16:59
І де ці літаки які передали? Може нічого й не було. Авіації як не було, так і нема.
21.06.2024 16:59
Там де потрібно, вона є.
21.06.2024 17:21
Мигів більше наразі, чим на початку війни
21.06.2024 18:23

I все під землею, бо аеродроми розхерачені.
21.06.2024 18:58
... а звідки вони літають? У нас виявляється підземні аеродроми з*явилися? Ви з якого садочка...дитинко?
21.06.2024 23:44
Вуйку уяви що літаки є. І навіть літають. Як вдень так і вночі.
22.06.2024 00:06
Йому б до колекції ще б пару дірок ,
21.06.2024 17:00
Гавно прокацапское, почем стоимость очка сейчас в юанях?
21.06.2024 17:08
Ну десь у році 2008-му юлін бют чи тоді ще матьківщина намагалася порушити кримінальну справу проти Ющенка за те що Україна надала Грузії засоби ППО аби захиститися від агресії кацапів. "хі-хі" (с)
21.06.2024 17:28
Сказывается недострел. Работа качественно не сделана.
21.06.2024 18:43
Жаль не добили поца
21.06.2024 18:56
так там весь уряд такий...
21.06.2024 19:36
Словаки, дякуємо за ваш вибір!
Не лише в Україні дебіли.

Ще можна зрозуміти США з їх шаленою підтримкою Трампа - вони далеко і вони в собі впевнені, у них ядерної зброї вистачить, щоб всю росію спалити кілька разів поспіль, а витрачати десятки мільярдів заради якоїсь європейської країни, яку вони не знайдуть на мапі, заради допомоги у війні, яка загрожує максимум Європі - то зайве для звичайного Івана Джона з ранчо, звичайному Джону не подобаються нелегальні мігранти - до речі, як тим же французам також не подобаються мігранти, тому вони за Ле Пен, а що вона пропутінська підстилка - то у Франції теж є ядерна зброя, чого їм боятися - пуйло на них не нападе.
А словаки, як угорці, реально думають, що імперіалістичне гівно під назвою росія ніколи не зацікавиться ними? Чи словакам з угорцями не подобається в ЄС і їм подобається, як білорусь живе в союзі з росією? Чи вони хитрожопі і хочуть отримувати ресурси відразу з обох боків? Прикро, що неможливо їх турнути з НАТО, може без НАТО вони більше потурбувалися, з ким вони товаришують.
21.06.2024 20:15
Якщо б не Україна Словакія Угорщина та інші булиб до сього часу в Варшавському договорі і якщо б не українські захисники які вже затримали ворога на 2,5 роки , куди пішла б орда зі Сходу під керівництвом Китаю, де Путін виконує роль такого собі жорстокого, але типу мудрого і "справедливого" лидера, а на самому ділі тупого вбивці і грабіжника? правильно в Словатчині,Угорщині і Польщі.
21.06.2024 22:29
 
 