Уряд Фіцо хоче почати розслідування проти попередників, які передали Україні МіГ-29, - Reuters
Влада Словаччини просить поліцію провести розслідування щодо колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що передача засобів ППО Україні оголила повітряний простір Словаччини та поставила під загрозу громадян.
"Я переконаний, що Надь зрадив Словаччину. ... Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків", - сказав він.
Меліхер сказав, що уряд Геґера був перехідним, тому мав обмежені повноваження щодо ухвалення зовнішньополітичних рішень.
Гидко дивитися на те, в що переросло бажання даунів паржать і сайтісь пасєрєдінє...
I все під землею, бо аеродроми розхерачені.
Не лише в Україні дебіли.
Ще можна зрозуміти США з їх шаленою підтримкою Трампа - вони далеко і вони в собі впевнені, у них ядерної зброї вистачить, щоб всю росію спалити кілька разів поспіль, а витрачати десятки мільярдів заради якоїсь європейської країни, яку вони не знайдуть на мапі, заради допомоги у війні, яка загрожує максимум Європі - то зайве для звичайного
ІванаДжона з ранчо, звичайному Джону не подобаються нелегальні мігранти - до речі, як тим же французам також не подобаються мігранти, тому вони за Ле Пен, а що вона пропутінська підстилка - то у Франції теж є ядерна зброя, чого їм боятися - пуйло на них не нападе.
А словаки, як угорці, реально думають, що імперіалістичне гівно під назвою росія ніколи не зацікавиться ними? Чи словакам з угорцями не подобається в ЄС і їм подобається, як білорусь живе в союзі з росією? Чи вони хитрожопі і хочуть отримувати ресурси відразу з обох боків? Прикро, що неможливо їх турнути з НАТО, може без НАТО вони більше потурбувалися, з ким вони товаришують.