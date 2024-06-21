Уряд Фіцо хоче почати розслідування проти попередників, які передали Україні МіГ-29, - Reuters

Влада Словаччини просить поліцію провести розслідування щодо колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що передача засобів ППО Україні оголила повітряний простір Словаччини та поставила під загрозу громадян.

"Я переконаний, що Надь зрадив Словаччину. ... Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків", - сказав він.

Меліхер сказав, що уряд Геґера був перехідним, тому мав обмежені повноваження щодо ухвалення зовнішньополітичних рішень.

