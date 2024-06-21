Правительство Фицо хочет начать расследование против предшественников, передавших Украине МиГ-29, - Reuters

Власти Словакии просят полицию провести расследование относительно бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер заявил, что передача средств ПВО Украине обнажила воздушное пространство Словакии и поставила под угрозу граждан.

"Я убежден, что Надь предал Словакию. ... Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей", - сказал он.

Мелихер сказал, что правительство Гегера было переходным, поэтому имело ограниченные полномочия по принятию внешнеполитических решений.

