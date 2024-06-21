Правительство Фицо хочет начать расследование против предшественников, передавших Украине МиГ-29, - Reuters
Власти Словакии просят полицию провести расследование относительно бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер заявил, что передача средств ПВО Украине обнажила воздушное пространство Словакии и поставила под угрозу граждан.
"Я убежден, что Надь предал Словакию. ... Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей", - сказал он.
Мелихер сказал, что правительство Гегера было переходным, поэтому имело ограниченные полномочия по принятию внешнеполитических решений.
Гидко дивитися на те, в що переросло бажання даунів паржать і сайтісь пасєрєдінє...
I все під землею, бо аеродроми розхерачені.
Не лише в Україні дебіли.
Ще можна зрозуміти США з їх шаленою підтримкою Трампа - вони далеко і вони в собі впевнені, у них ядерної зброї вистачить, щоб всю росію спалити кілька разів поспіль, а витрачати десятки мільярдів заради якоїсь європейської країни, яку вони не знайдуть на мапі, заради допомоги у війні, яка загрожує максимум Європі - то зайве для звичайного
ІванаДжона з ранчо, звичайному Джону не подобаються нелегальні мігранти - до речі, як тим же французам також не подобаються мігранти, тому вони за Ле Пен, а що вона пропутінська підстилка - то у Франції теж є ядерна зброя, чого їм боятися - пуйло на них не нападе.
А словаки, як угорці, реально думають, що імперіалістичне гівно під назвою росія ніколи не зацікавиться ними? Чи словакам з угорцями не подобається в ЄС і їм подобається, як білорусь живе в союзі з росією? Чи вони хитрожопі і хочуть отримувати ресурси відразу з обох боків? Прикро, що неможливо їх турнути з НАТО, може без НАТО вони більше потурбувалися, з ким вони товаришують.