8 378 33

Правительство Фицо хочет начать расследование против предшественников, передавших Украине МиГ-29, - Reuters

Уряд Фіцо хоче почати розслідування проти попередників, які передали Україні МіГ-29

Власти Словакии просят полицию провести расследование относительно бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер заявил, что передача средств ПВО Украине обнажила воздушное пространство Словакии и поставила под угрозу граждан.

"Я убежден, что Надь предал Словакию. ... Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей", - сказал он.

Мелихер сказал, что правительство Гегера было переходным, поэтому имело ограниченные полномочия по принятию внешнеполитических решений.

Словакия (1033) Хегер Эдуард (15)
Топ комментарии
+50
Ось чому завжди потрібно робити контрольний у голову
показать весь комментарий
21.06.2024 16:37 Ответить
+34
Не допомогло. Треба повторити.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:37 Ответить
+24
Підори, поки Україна віддає на війні кращих своїх синів та дочок вам там нічого не загрожує. А коли, не дай Боже, не встоїть то той міг і комплекс ппо можете засунути собі в сраку!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:44 Ответить
Не допомогло. Треба повторити.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:37 Ответить
+ 100 !!!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:44 Ответить
У нас теж один клоун хотів посадити попередника. Роками "розслідував", а платники податків тим часом оплачували його забаганки та високі зарплати різноманітних "органів".
Гидко дивитися на те, в що переросло бажання даунів паржать і сайтісь пасєрєдінє...
показать весь комментарий
21.06.2024 17:16 Ответить
зарплати наче такі самі як приміром у семочка і алкоголічного юри-генплокулола
показать весь комментарий
22.06.2024 00:48 Ответить
Віджив Фіцо
показать весь комментарий
21.06.2024 16:37 Ответить
Ось чому завжди потрібно робити контрольний у голову
показать весь комментарий
21.06.2024 16:37 Ответить
Або патріотичний персонал...і повітря у вену
показать весь комментарий
21.06.2024 16:45 Ответить
Живучий однако,як тарган!!))
показать весь комментарий
21.06.2024 16:39 Ответить
Невже Фіцо ще живий ?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:39 Ответить
Кто на вас нападать собирается, или Ху..ло уже перевело бабло. Но зачем так показов ему облизывть
показать весь комментарий
21.06.2024 16:41 Ответить
те цьмо проциганське ще багато крові попсує
показать весь комментарий
21.06.2024 16:41 Ответить
От неможе щоб не ''пофіцатися''. Таки напрошується на добавку.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:41 Ответить
А можна контрольний у дурну голову цьому підару? 🤬
показать весь комментарий
21.06.2024 16:42 Ответить
Підори, поки Україна віддає на війні кращих своїх синів та дочок вам там нічого не загрожує. А коли, не дай Боже, не встоїть то той міг і комплекс ппо можете засунути собі в сраку!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:44 Ответить
Этот Ху...лосос, за страну не думает, сдаст с потрохами, как только с ценой договорятся
показать весь комментарий
21.06.2024 17:44 Ответить
Той кілер шо не міг в голову разок пульнути тому путінососу.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:49 Ответить
Фіцо "зрозумів натяк" з Москви - "Наступного разу стрілець стрілятиме в голову!"
показать весь комментарий
21.06.2024 16:51 Ответить
Оооо!! Відлигало падло!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:59 Ответить
І де ці літаки які передали? Може нічого й не було. Авіації як не було, так і нема.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:59 Ответить
Там де потрібно, вона є.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:21 Ответить
Мигів більше наразі, чим на початку війни
показать весь комментарий
21.06.2024 18:23 Ответить

I все під землею, бо аеродроми розхерачені.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:58 Ответить
... а звідки вони літають? У нас виявляється підземні аеродроми з*явилися? Ви з якого садочка...дитинко?
показать весь комментарий
21.06.2024 23:44 Ответить
Вуйку уяви що літаки є. І навіть літають. Як вдень так і вночі.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:06 Ответить
Йому б до колекції ще б пару дірок ,
показать весь комментарий
21.06.2024 17:00 Ответить
Гавно прокацапское, почем стоимость очка сейчас в юанях?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:08 Ответить
Ну десь у році 2008-му юлін бют чи тоді ще матьківщина намагалася порушити кримінальну справу проти Ющенка за те що Україна надала Грузії засоби ППО аби захиститися від агресії кацапів. "хі-хі" (с)
показать весь комментарий
21.06.2024 17:28 Ответить
Сказывается недострел. Работа качественно не сделана.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:43 Ответить
Жаль не добили поца
показать весь комментарий
21.06.2024 18:56 Ответить
так там весь уряд такий...
показать весь комментарий
21.06.2024 19:36 Ответить
Словаки, дякуємо за ваш вибір!
Не лише в Україні дебіли.

Ще можна зрозуміти США з їх шаленою підтримкою Трампа - вони далеко і вони в собі впевнені, у них ядерної зброї вистачить, щоб всю росію спалити кілька разів поспіль, а витрачати десятки мільярдів заради якоїсь європейської країни, яку вони не знайдуть на мапі, заради допомоги у війні, яка загрожує максимум Європі - то зайве для звичайного Івана Джона з ранчо, звичайному Джону не подобаються нелегальні мігранти - до речі, як тим же французам також не подобаються мігранти, тому вони за Ле Пен, а що вона пропутінська підстилка - то у Франції теж є ядерна зброя, чого їм боятися - пуйло на них не нападе.
А словаки, як угорці, реально думають, що імперіалістичне гівно під назвою росія ніколи не зацікавиться ними? Чи словакам з угорцями не подобається в ЄС і їм подобається, як білорусь живе в союзі з росією? Чи вони хитрожопі і хочуть отримувати ресурси відразу з обох боків? Прикро, що неможливо їх турнути з НАТО, може без НАТО вони більше потурбувалися, з ким вони товаришують.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:15 Ответить
Якщо б не Україна Словакія Угорщина та інші булиб до сього часу в Варшавському договорі і якщо б не українські захисники які вже затримали ворога на 2,5 роки , куди пішла б орда зі Сходу під керівництвом Китаю, де Путін виконує роль такого собі жорстокого, але типу мудрого і "справедливого" лидера, а на самому ділі тупого вбивці і грабіжника? правильно в Словатчині,Угорщині і Польщі.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:29 Ответить
 
 