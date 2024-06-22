МОН розробляє рекомендації для проведення навчального процесу взимку: зміщення розкладу занять, збільшення терміну канікул

Міністерство освіти України готує низку заходів щодо проведення навчального процесу взимку. Йдеться про онлайн-навчання або "змішаний формат", зміщення розкладу занять, а також збільшення терміну зимових канікул.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як пояснив міністр, є два підходи до проведення навчального процесу взимку.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше: у теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові та завершити навчальний рік пізніше", — сказав він.

Водночас Лісовий зауважив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі можливо розпочинатиметься о 10:00 годині ранку. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", — сказав очільник МОН.

Другий блок питань, за його словами, це — забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30% закладів освіти забезпечені енергогенерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", — зазначив Лісовий.

"У крайніх випадках будемо повертатися до змішаного або онлайн-навчання в пікових складних періодах", – резюмував міністр.

