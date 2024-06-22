УКР
МОН розробляє рекомендації для проведення навчального процесу взимку: зміщення розкладу занять, збільшення терміну канікул

Міністерство освіти України готує низку заходів щодо проведення навчального процесу взимку. Йдеться про онлайн-навчання або "змішаний формат", зміщення розкладу занять, а також збільшення терміну зимових канікул.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як пояснив міністр, є два підходи до проведення навчального процесу взимку.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше: у теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові та завершити навчальний рік пізніше", — сказав він.

Водночас Лісовий зауважив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі можливо розпочинатиметься о 10:00 годині ранку. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", — сказав очільник МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти доручило школам і університетам повимикати кондиціонери і підсвітку території

Другий блок питань, за його словами, це — забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30% закладів освіти забезпечені енергогенерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", — зазначив Лісовий.

"У крайніх випадках будемо повертатися до змішаного або онлайн-навчання в пікових складних періодах", – резюмував міністр.

Також читайте: Кабмін затвердив розподіл коштів на облаштування укриттів у школах

школа (2245) Міносвіти (1427) Лісовий Оксен (95)
а що тут *********** ??? начавчання з 1серпня, а ще краще з 1 липня, зимові канікули, залежності від погоди 2-3 місяці !!!
22.06.2024 03:38 Відповісти
Ага, і кондиціонери не вмикати. Навчання в жаркому приміщенні ще те задоволення
22.06.2024 07:02 Відповісти
"пара костей не ломить" - казав колись мій дід герой, вояк ОУН УПА !!! вже краще навчатися при +20-25С у класах, ніж при +3-5С ...
22.06.2024 07:56 Відповісти
У нас є міносвіти,є уряд,але відповідальність несе місцева влада
22.06.2024 07:59 Відповісти
Яке онлайн-навчання, якщо не буде електрики..? Б""ть, як вже хочеться цих популістів гнати сраною мітлою, змити геть в каналізацію !
22.06.2024 08:28 Відповісти
А не ліпше змінити підходи до навчання? ***** вивчати досконало 20 предметів. Я як почитав описання інфузорії-туфельки в підручнику біології, я не то що був ошелешений та приголомшений, я просто був в **** - а для чого воно потрібно дитині? І це стосується майже усіх предметів. І кожен вчитель доказує, що його предмет - най най найнеобхідніший та найважливіший. Трохи по простіше та доступніше програми зробіть. Якщо дитині подобається хімія чи фізика - будь-ласка, хай вивчає поглиблено. З часів сересере суттєво нічого не змінилось - такі ж уроки по 45 хв за партою, директора, завучі, завгоспи.... І як це навчання онлайн? Світло по 4,32 грн
22.06.2024 11:03 Відповісти
 
 