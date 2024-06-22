МОН разрабатывает рекомендации для проведения учебного процесса зимой: смещение расписания занятий, увеличение срока каникул

Министерство образования Украины готовит ряд мер для проведения учебного процесса зимой. Речь идет об онлайн-обучении или "смешанном формате", смещении расписания занятий, а также увеличении срока зимних каникул.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как рассказал министр, есть два подхода к проведению учебного процесса зимой.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня учреждения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше: в теплый сезон. Должны сделать большие каникулы зимние и завершить учебный год позже", - сказал он.

В то же время Лисовой отметил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая, там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе, возможно, будет начинаться в 10:00 часов утра. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - сказал глава МОН.

Также читайте: Только 30% украинских школ оборудованы генераторами, выделять средства на обеспечение горючим Кабмин не собирается, - Сюмар

Второй блок вопросов, по его словам, это обеспечение техническими средствами учебных заведений.

"Эти вопросы должны решать органы местного самоуправления. У нас около 30% учебных заведений обеспечены энергогенерацией, но она разная. Есть довольно мощная, позволяющая учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, размещенный в учебном заведении", - отметил Лисовой.