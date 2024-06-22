РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11681 посетитель онлайн
Новости
2 196 6

МОН разрабатывает рекомендации для проведения учебного процесса зимой: смещение расписания занятий, увеличение срока каникул

школа,освіта,заклади,навчальні

Министерство образования Украины готовит ряд мер для проведения учебного процесса зимой. Речь идет об онлайн-обучении или "смешанном формате", смещении расписания занятий, а также увеличении срока зимних каникул.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как рассказал министр, есть два подхода к проведению учебного процесса зимой.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня учреждения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше: в теплый сезон. Должны сделать большие каникулы зимние и завершить учебный год позже", - сказал он.

В то же время Лисовой отметил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая, там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе, возможно, будет начинаться в 10:00 часов утра. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - сказал глава МОН.

Также читайте: Только 30% украинских школ оборудованы генераторами, выделять средства на обеспечение горючим Кабмин не собирается, - Сюмар

Второй блок вопросов, по его словам, это обеспечение техническими средствами учебных заведений.

"Эти вопросы должны решать органы местного самоуправления. У нас около 30% учебных заведений обеспечены энергогенерацией, но она разная. Есть довольно мощная, позволяющая учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, размещенный в учебном заведении", - отметил Лисовой.

Автор: 

школа (3031) Лисовой Оксен (59)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що тут *********** ??? начавчання з 1серпня, а ще краще з 1 липня, зимові канікули, залежності від погоди 2-3 місяці !!!
показать весь комментарий
22.06.2024 03:38 Ответить
Ага, і кондиціонери не вмикати. Навчання в жаркому приміщенні ще те задоволення
показать весь комментарий
22.06.2024 07:02 Ответить
"пара костей не ломить" - казав колись мій дід герой, вояк ОУН УПА !!! вже краще навчатися при +20-25С у класах, ніж при +3-5С ...
показать весь комментарий
22.06.2024 07:56 Ответить
У нас є міносвіти,є уряд,але відповідальність несе місцева влада
показать весь комментарий
22.06.2024 07:59 Ответить
Яке онлайн-навчання, якщо не буде електрики..? Б""ть, як вже хочеться цих популістів гнати сраною мітлою, змити геть в каналізацію !
показать весь комментарий
22.06.2024 08:28 Ответить
А не ліпше змінити підходи до навчання? ***** вивчати досконало 20 предметів. Я як почитав описання інфузорії-туфельки в підручнику біології, я не то що був ошелешений та приголомшений, я просто був в **** - а для чого воно потрібно дитині? І це стосується майже усіх предметів. І кожен вчитель доказує, що його предмет - най най найнеобхідніший та найважливіший. Трохи по простіше та доступніше програми зробіть. Якщо дитині подобається хімія чи фізика - будь-ласка, хай вивчає поглиблено. З часів сересере суттєво нічого не змінилось - такі ж уроки по 45 хв за партою, директора, завучі, завгоспи.... І як це навчання онлайн? Світло по 4,32 грн
показать весь комментарий
22.06.2024 11:03 Ответить
 
 