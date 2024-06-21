Только 30% украинских школ оборудованы генераторами, выделять средства на обеспечение горючим Кабмин не собирается, - Сюмар

Школы, у которых есть генераторы, обеспечивать горючим будет местное самоуправление, а не центральная власть.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в Раде был час вопросов к Правительству, на котором выступил министр образования Оксен Лисовой.

"Поставила вопрос, который мне кажется сегодня одним из самых стратегических и важных: что делает правительство, чтобы не допустить новую волну беженцев осенью? Потому что если не будет обеспечен учебный процесс, мамы с детьми просто вынуждены будут уехать из страны, чтобы дети не замерзли в школах и смогли учиться", - отметила парламентарий.

Поэтому глава МОН ответил, что ВУЗы и учреждения профтехобразования начнут учебный год раньше, то есть до 1 сентября. Зимние каникулы будут длинными, насколько это максимально возможно. Второй семестр будет продлен, то есть он может закончиться аж в следующем июле.

"Только 30% украинских школ оборудованы генераторами. И то не полностью: в части из них запитаны только пункты несокрушимости, а это лишь зарядки и горячий чай... Средства на обеспечение горючим этих имеющихся генераторов правительство выделять не собирается. Это ляжет на местное самоуправление, сказал министр. Есть ли у них достаточно налогов и средств для такой расходной части как горючее для генераторов образовательных учреждений и критической инфраструктуры, никто до сих пор так и не посчитал. И это проблема", - подчеркнула Сюмар.

Министр также заявил, что школы раньше на обучение выходить не будут, будут работать с 1 сентября. Но вполне вероятно, что часть обучения придется снова перевести в онлайн.

"При этом как обеспечить учителей и учеников бесперебойным интернетом в условиях отключений тоже не знает никто. Похоже, что сами родители должны позаботиться, чтобы иметь бесперебойные источники питания хотя бы дома для обучения... Думаю, при таких условиях отток людей из страны выглядит более чем реальным. И это точно снова повлияет и на рынок труда, который сегодня нуждается в работниках, и на уменьшение рынка, и на углубление демографического кризиса", - отметила нардеп "ЕС".

"На вопрос, что делает правительство для решения демографической катастрофы, вице-премьер Юлия Свириденко ответила, что от 10 до 15 тысяч украинцев прошли переквалификацию в центрах занятости...

Я не буду это комментировать, но, очевидно, мы уже встали перед тем, чтобы сформировать перед страной основы иммиграционной политики: кого мы хотим видеть на украинском рынке труда на фоне оттока украинцев и необходимости привлечения украинских мужчин в ВСУ. Люди не просто важны. Люди решают все: и судьбу этой войны, и какой будет Украина после нее. И об этом надо думать уже сейчас. Хотя бы о том, как не потерять еще несколько миллионов украинок с детьми", - подытожила Сюмар.

