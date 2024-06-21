РУС
Только 30% украинских школ оборудованы генераторами, выделять средства на обеспечение горючим Кабмин не собирается, - Сюмар

Сюмар про навчання та відключення світла

Школы, у которых есть генераторы, обеспечивать горючим будет местное самоуправление, а не центральная власть.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в Раде был час вопросов к Правительству, на котором выступил министр образования Оксен Лисовой.

"Поставила вопрос, который мне кажется сегодня одним из самых стратегических и важных: что делает правительство, чтобы не допустить новую волну беженцев осенью? Потому что если не будет обеспечен учебный процесс, мамы с детьми просто вынуждены будут уехать из страны, чтобы дети не замерзли в школах и смогли учиться", - отметила парламентарий.

Поэтому глава МОН ответил, что ВУЗы и учреждения профтехобразования начнут учебный год раньше, то есть до 1 сентября. Зимние каникулы будут длинными, насколько это максимально возможно. Второй семестр будет продлен, то есть он может закончиться аж в следующем июле.

"Только 30% украинских школ оборудованы генераторами. И то не полностью: в части из них запитаны только пункты несокрушимости, а это лишь зарядки и горячий чай... Средства на обеспечение горючим этих имеющихся генераторов правительство выделять не собирается. Это ляжет на местное самоуправление, сказал министр. Есть ли у них достаточно налогов и средств для такой расходной части как горючее для генераторов образовательных учреждений и критической инфраструктуры, никто до сих пор так и не посчитал. И это проблема", - подчеркнула Сюмар.

Министр также заявил, что школы раньше на обучение выходить не будут, будут работать с 1 сентября. Но вполне вероятно, что часть обучения придется снова перевести в онлайн.

"При этом как обеспечить учителей и учеников бесперебойным интернетом в условиях отключений тоже не знает никто. Похоже, что сами родители должны позаботиться, чтобы иметь бесперебойные источники питания хотя бы дома для обучения... Думаю, при таких условиях отток людей из страны выглядит более чем реальным. И это точно снова повлияет и на рынок труда, который сегодня нуждается в работниках, и на уменьшение рынка, и на углубление демографического кризиса", - отметила нардеп "ЕС".

"На вопрос, что делает правительство для решения демографической катастрофы, вице-премьер Юлия Свириденко ответила, что от 10 до 15 тысяч украинцев прошли переквалификацию в центрах занятости...

Я не буду это комментировать, но, очевидно, мы уже встали перед тем, чтобы сформировать перед страной основы иммиграционной политики: кого мы хотим видеть на украинском рынке труда на фоне оттока украинцев и необходимости привлечения украинских мужчин в ВСУ. Люди не просто важны. Люди решают все: и судьбу этой войны, и какой будет Украина после нее. И об этом надо думать уже сейчас. Хотя бы о том, как не потерять еще несколько миллионов украинок с детьми", - подытожила Сюмар.

Кабмин (14094) образование (2276) Сюмар Виктория (426) Лисовой Оксен (59)
+9
В 2023 році Європа і США та Японія прислала в Україну сотні тися генераторів...Де вони ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:41 Ответить
+8
Питання до влади:
Де зараз знаходяться тисячі генераторів (на якому базарі?), котрі нам передавали як гум. допомогу ще починаючи з 2022-го року?!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:41 Ответить
+8
В офшорах. І взагалі..що за ІПСОшні запитання? Не розхитуйте човна.)
показать весь комментарий
21.06.2024 14:49 Ответить
Подумаєш... "На штори" збирають ще з 90-х і нічого, а тут шо генератори на шию батьків повісити не можуть?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:39 Ответить
А если одеть учителей в шерстяные свитера, а детям выдать эбонитовые палочки?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:46 Ответить
О боги...
Тільки б ніхто з зеленої наволочі оце не прочитав, бо так і зроблять
показать весь комментарий
21.06.2024 15:41 Ответить
Директора школи вдарить током😂
показать весь комментарий
21.06.2024 16:03 Ответить
Ти мабуть дуууже далекій від школи, якщо пишеш такий висер.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:46 Ответить
Ну, діти мої вже даааавно ходили до школи, але ж є сусіди, знайомі у яких чи діти чи внуки ходять. Розповідають багато цікавого...
показать весь комментарий
21.06.2024 16:00 Ответить
Мабуть всі кажуть, що вчителі отримують 4000$, ви білше слухайте, і не таке почуєте
показать весь комментарий
21.06.2024 20:35 Ответить
Якщо, ти сарказм, рахуєш за висер, то ти просто примітивний. Немає про що говорити...
показать весь комментарий
21.06.2024 16:13 Ответить
В 2023 році Європа і США та Японія прислала в Україну сотні тися генераторів...Де вони ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:41 Ответить
В офшорах. І взагалі..що за ІПСОшні запитання? Не розхитуйте човна.)
показать весь комментарий
21.06.2024 14:49 Ответить
Питання до влади:
Де зараз знаходяться тисячі генераторів (на якому базарі?), котрі нам передавали як гум. допомогу ще починаючи з 2022-го року?!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:41 Ответить
Та що ж таке? Самі кремлівські провокатори
показать весь комментарий
21.06.2024 14:51 Ответить
це як:
показать весь комментарий
21.06.2024 14:55 Ответить
По податкових, по ТЦК, по митницях і по домівках шанованих людей. Що залишилося, то або продали, або поставили за паперами ціну вдвічі більшу і списали в кишеню гроші з бюджету
показать весь комментарий
21.06.2024 15:43 Ответить
Дякую, хоч питання було риторичним.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:50 Ответить
Навіщо генератори, якщо Пріпіздєнт наказав ставити усім школам сонячні панелі? Тільки не сказав, за чий кошт...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:48 Ответить
Зважаючи на те, що найлютіший ******* з електрикою буде взимку, то наказ ставити сонячні панелі звучить як знущання. В принципі, як і все, що виходить з рота нашого, законно обраного переважною (значно) більшістю населення, Президента.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:55 Ответить
Прості рішення "прастих парнєй с народа". Інших рішень у влади для нас немає.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:58 Ответить
оце так європейські кошти розподіляються?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:49 Ответить
візміть 1 лярд дерев, що вирастив Зеленський, порубайте їх на дрова і буде вам тепло. Та й вчительська зарплатня у 4000$ дозволяє купувати паливо власним коштом
показать весь комментарий
21.06.2024 14:56 Ответить
Батьки будуть збирати
показать весь комментарий
21.06.2024 15:00 Ответить
Та як завжди, зроблять дистанційне навчання, та й усе. У нашому коледжі взагалі зараз літом вирішили навчатися, а зимою типу канікули зробити, на зразок літніх. Інші заклади теж можуть запозичити це ноу-хау.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:04 Ответить
Що, судячи з статті, так і планують зробити стосовно за закладів профосвіти
показать весь комментарий
21.06.2024 15:27 Ответить
Батьки будуть збирати
показать весь комментарий
21.06.2024 15:02 Ответить
К'Обмін повішав все на батьків.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:03 Ответить
Почніть навчальний рік з 12 серпня та канікули з 14 грудня по 13 чи 20 січня. Пора коли короткий світловий день
показать весь комментарий
21.06.2024 15:29 Ответить
А на себе коханих гроші виділяєте!!!! Грошей для цього нема! Дрони нехай військові самі виготовляють...То для чого нам отака влада? Щоб гроші розкрадала!
показать весь комментарий
21.06.2024 15:47 Ответить
Все вже розграбоване до нас...
показать весь комментарий
21.06.2024 17:39 Ответить
Гроші на школи не виділяються, до вся зепідраська шобла вивезла своїх дітей закордон. А на дітей холопів їм начхати
показать весь комментарий
21.06.2024 18:33 Ответить
Кожній школі по мілярд гривень на комп'ютери бомбосховища , праски,та шведський стіл.
Те що гроші на паливо та дрони для військових волонтери збирають то нічого.Головне щоб "дітки "в селі на Тернопільщині мали надійне укриття , навіть якщо цих "золотих "діточок лише кілька десятків на село
показать весь комментарий
22.06.2024 13:49 Ответить
 
 