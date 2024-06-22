УКР
У додатку "Резерв+" з’являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони

Резерв+

У застосунку "Резерв+" найближчим часом з'являться нові функції. Вже можна дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Надалі ми плануємо додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною", - заявила Черногоренко.

Також, за її словами, до Резерв+ буде додано навчання для військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони пояснила, що до застосунку хочуть додати всю необхідну інформацію, яка буде корисною людині, щоб підготуватися до служби в лавах ЗСУ.

"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", - додала вона.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.

Міноборони (7635) додаток (486) електронні послуги (211)
яким законом України затверджено комунікацію з ЗСУ через цей застосунок?
яким законом України затверджено "електронне скерування на проходження ВЛК"?
МО вирішило стати законодавчім органом?
22.06.2024 08:23 Відповісти
22.06.2024 08:21 Відповісти
А так же на етом сайте вы найдете ссылки на ТЦКшников и пограничников которые за соответствующую плату предоставляют услуги по выезду за границу.
22.06.2024 08:46 Відповісти
22.06.2024 08:21
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов'язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

ця Чорногоренко - вона хто така? вона державний посадовець? Міністерство оборони - це державна організація чи приватне підприємство? Чорногоренко розуміє що вона вчиняє незаконні дії? В цій країні є правоохоронні органи, які керуються Законами України чи всі чекають на вказівки з офісу прєзєдєнта?

Це, пля, країна чи ларьок?
22.06.2024 08:54
Якщо країною править клован - то цирк..
22.06.2024 09:17
це точно!
таке враження, що ВРУ дало картбланш всім робити так, як їм зручно не чекаючи на законні підстави!
це шо, пля, за електронна база? якими нормативними актами вона затвредженна та розроблена? шо це за "Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП" - це говорить державний службовець, чи прибиральниця баба Клава, яка вирішила "всією командою не мити підлогу бо і так натоптають"?

працівники тцк та сп в курсі що їх скоро замінять на електронників? 😂🤣
22.06.2024 09:21
Він давно вже сказав, що конституція на паузі.
22.06.2024 10:00
Конституція у клоуна замість піаніно.
22.06.2024 14:08
"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати"
що я тільки що прочитав? як це розуміти? навчання по відосікам? так є ютюб. просто посилання на ютюб канал розмістіть в резерв+ та й все.
22.06.2024 08:22
Це щоб в "учебку" не їздити.
22.06.2024 08:48
"відосікі"? інструкцію від калашмата викладуь електронну і вуаля ти вже "воєн".
22.06.2024 09:09
А ще там можна буде на права здавати - пограв в якусь ігруліну - і електронні права відразу в Дію вантажать..
22.06.2024 09:35
яким законом України затверджено комунікацію з ЗСУ через цей застосунок?
яким законом України затверджено "електронне скерування на проходження ВЛК"?
МО вирішило стати законодавчім органом?
22.06.2024 08:23
ой, всьо. нема про шо з тобою сперечатись
22.06.2024 08:30
А так же на етом сайте вы найдете ссылки на ТЦКшников и пограничников которые за соответствующую плату предоставляют услуги по выезду за границу.
22.06.2024 08:46
Нажав на кнопку - і ти в окопі )
22.06.2024 08:50
Очень интересное приложение (Sarkasmus). Ну я установил, обновил и удалил.
22.06.2024 09:57
Я живу и учусь в Германии (в Украине я уже выписан из квартиры), поэтому для меня было важно указать, что я живу не в Украине. Я это указал. Приложение удалил, ибо оно не имеет смысла для меня.
26.06.2024 08:19
Аххах... Хом'ячкам казали внесіть свої дані самостійно. Просто ми десятиріччями отримували з бюджету гроші, а як війна, виявилось що усі бази людей просрані. І весь цей час ніхто нічого не робив. Хом'ячки із задоволенням погодились. А теперь їм кажуть, дуже добре хлопці, а тепер чекайте на наплавлення до ВЛК, за відказ від якого вже кримінальна відповідальність)))) Клас.
22.06.2024 10:09
пям,ятається якась гундоса повіяказала про незмінні тарифи до кінця війни вірю всьому, що п..ть цей уй..к тап його посіпаки
22.06.2024 11:00
Хочу подивитися на рила ухилянтів ( в народі " срань " ) після 16 липня.
22.06.2024 12:26
А своє рило (в народі "є#ало") нехочеш показати?
12.07.2024 20:12
 
 