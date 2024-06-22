У додатку "Резерв+" з’являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони

У застосунку "Резерв+" найближчим часом з'являться нові функції. Вже можна дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Надалі ми плануємо додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною", - заявила Черногоренко.

Також, за її словами, до Резерв+ буде додано навчання для військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони пояснила, що до застосунку хочуть додати всю необхідну інформацію, яка буде корисною людині, щоб підготуватися до служби в лавах ЗСУ.

"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", - додала вона.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.

