У додатку "Резерв+" з’являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони
У застосунку "Резерв+" найближчим часом з'являться нові функції. Вже можна дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Надалі ми плануємо додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною", - заявила Черногоренко.
Також, за її словами, до Резерв+ буде додано навчання для військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони пояснила, що до застосунку хочуть додати всю необхідну інформацію, яка буде корисною людині, щоб підготуватися до служби в лавах ЗСУ.
"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", - додала вона.
Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ця Чорногоренко - вона хто така? вона державний посадовець? Міністерство оборони - це державна організація чи приватне підприємство? Чорногоренко розуміє що вона вчиняє незаконні дії? В цій країні є правоохоронні органи, які керуються Законами України чи всі чекають на вказівки з офісу прєзєдєнта?
Це, пля, країна чи ларьок?
таке враження, що ВРУ дало картбланш всім робити так, як їм зручно не чекаючи на законні підстави!
це шо, пля, за електронна база? якими нормативними актами вона затвредженна та розроблена? шо це за "Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП" - це говорить державний службовець, чи прибиральниця баба Клава, яка вирішила "всією командою не мити підлогу бо і так натоптають"?
працівники тцк та сп в курсі що їх скоро замінять на електронників? 😂🤣
що я тільки що прочитав? як це розуміти? навчання по відосікам? так є ютюб. просто посилання на ютюб канал розмістіть в резерв+ та й все.
яким законом України затверджено "електронне скерування на проходження ВЛК"?
МО вирішило стати законодавчім органом?