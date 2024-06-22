В приложении "Резерв+" появятся рекрутинг, обучение и электронное направление на ВВК, - Минобороны
В приложении "Резерв+" в ближайшее время появятся новые функции. Уже можно дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
"В дальнейшем мы планируем добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая непосредственно его интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным", - заявила Черногоренко.
Также, по ее словам, в Резерв+ будет добавлено обучение для военнообязанных. Заместитель министра обороны объяснила, что в приложение хотят добавить всю необходимую информацию, которая будет полезной человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах ВСУ.
"Там будут видеоуроки, тесты, потом сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", - добавила она.
Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили уже более 500 000 военно-учетных документов.
ця Чорногоренко - вона хто така? вона державний посадовець? Міністерство оборони - це державна організація чи приватне підприємство? Чорногоренко розуміє що вона вчиняє незаконні дії? В цій країні є правоохоронні органи, які керуються Законами України чи всі чекають на вказівки з офісу прєзєдєнта?
Це, пля, країна чи ларьок?
таке враження, що ВРУ дало картбланш всім робити так, як їм зручно не чекаючи на законні підстави!
це шо, пля, за електронна база? якими нормативними актами вона затвредженна та розроблена? шо це за "Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП" - це говорить державний службовець, чи прибиральниця баба Клава, яка вирішила "всією командою не мити підлогу бо і так натоптають"?
працівники тцк та сп в курсі що їх скоро замінять на електронників? 😂🤣
що я тільки що прочитав? як це розуміти? навчання по відосікам? так є ютюб. просто посилання на ютюб канал розмістіть в резерв+ та й все.
яким законом України затверджено "електронне скерування на проходження ВЛК"?
МО вирішило стати законодавчім органом?