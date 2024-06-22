В приложении "Резерв+" появятся рекрутинг, обучение и электронное направление на ВВК, - Минобороны

В приложении "Резерв+" в ближайшее время появятся новые функции. Уже можно дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"В дальнейшем мы планируем добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая непосредственно его интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным", - заявила Черногоренко.

Также, по ее словам, в Резерв+ будет добавлено обучение для военнообязанных. Заместитель министра обороны объяснила, что в приложение хотят добавить всю необходимую информацию, которая будет полезной человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах ВСУ.

"Там будут видеоуроки, тесты, потом сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", - добавила она.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили уже более 500 000 военно-учетных документов.

