Новости
В приложении "Резерв+" появятся рекрутинг, обучение и электронное направление на ВВК, - Минобороны

Резерв+

В приложении "Резерв+" в ближайшее время появятся новые функции. Уже можно дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"В дальнейшем мы планируем добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая непосредственно его интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным", - заявила Черногоренко.

Также, по ее словам, в Резерв+ будет добавлено обучение для военнообязанных. Заместитель министра обороны объяснила, что в приложение хотят добавить всю необходимую информацию, которая будет полезной человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах ВСУ.

"Там будут видеоуроки, тесты, потом сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", - добавила она.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили уже более 500 000 военно-учетных документов.

Также читайте: В "Резерв+" стал доступный QR-код и электронный документ

Минобороны (9546) приложение (171) электронные услуги (112)
яким законом України затверджено комунікацію з ЗСУ через цей застосунок?
яким законом України затверджено "електронне скерування на проходження ВЛК"?
МО вирішило стати законодавчім органом?
22.06.2024 08:23 Ответить
22.06.2024 08:21 Ответить
А так же на етом сайте вы найдете ссылки на ТЦКшников и пограничников которые за соответствующую плату предоставляют услуги по выезду за границу.
22.06.2024 08:46 Ответить
22.06.2024 08:21 Ответить
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов'язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

ця Чорногоренко - вона хто така? вона державний посадовець? Міністерство оборони - це державна організація чи приватне підприємство? Чорногоренко розуміє що вона вчиняє незаконні дії? В цій країні є правоохоронні органи, які керуються Законами України чи всі чекають на вказівки з офісу прєзєдєнта?

Це, пля, країна чи ларьок?
22.06.2024 08:54 Ответить
Якщо країною править клован - то цирк..
22.06.2024 09:17 Ответить
це точно!
таке враження, що ВРУ дало картбланш всім робити так, як їм зручно не чекаючи на законні підстави!
це шо, пля, за електронна база? якими нормативними актами вона затвредженна та розроблена? шо це за "Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП" - це говорить державний службовець, чи прибиральниця баба Клава, яка вирішила "всією командою не мити підлогу бо і так натоптають"?

працівники тцк та сп в курсі що їх скоро замінять на електронників? 😂🤣
22.06.2024 09:21 Ответить
Він давно вже сказав, що конституція на паузі.
22.06.2024 10:00 Ответить
Конституція у клоуна замість піаніно.
22.06.2024 14:08 Ответить
"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати"
що я тільки що прочитав? як це розуміти? навчання по відосікам? так є ютюб. просто посилання на ютюб канал розмістіть в резерв+ та й все.
22.06.2024 08:22 Ответить
Це щоб в "учебку" не їздити.
22.06.2024 08:48 Ответить
"відосікі"? інструкцію від калашмата викладуь електронну і вуаля ти вже "воєн".
22.06.2024 09:09 Ответить
А ще там можна буде на права здавати - пограв в якусь ігруліну - і електронні права відразу в Дію вантажать..
22.06.2024 09:35 Ответить
яким законом України затверджено комунікацію з ЗСУ через цей застосунок?
яким законом України затверджено "електронне скерування на проходження ВЛК"?
МО вирішило стати законодавчім органом?
22.06.2024 08:23 Ответить
ой, всьо. нема про шо з тобою сперечатись
22.06.2024 08:30 Ответить
А так же на етом сайте вы найдете ссылки на ТЦКшников и пограничников которые за соответствующую плату предоставляют услуги по выезду за границу.
22.06.2024 08:46 Ответить
Нажав на кнопку - і ти в окопі )
22.06.2024 08:50 Ответить
Очень интересное приложение (Sarkasmus). Ну я установил, обновил и удалил.
22.06.2024 09:57 Ответить
Я живу и учусь в Германии (в Украине я уже выписан из квартиры), поэтому для меня было важно указать, что я живу не в Украине. Я это указал. Приложение удалил, ибо оно не имеет смысла для меня.
26.06.2024 08:19 Ответить
Аххах... Хом'ячкам казали внесіть свої дані самостійно. Просто ми десятиріччями отримували з бюджету гроші, а як війна, виявилось що усі бази людей просрані. І весь цей час ніхто нічого не робив. Хом'ячки із задоволенням погодились. А теперь їм кажуть, дуже добре хлопці, а тепер чекайте на наплавлення до ВЛК, за відказ від якого вже кримінальна відповідальність)))) Клас.
22.06.2024 10:09 Ответить
пям,ятається якась гундоса повіяказала про незмінні тарифи до кінця війни вірю всьому, що п..ть цей уй..к тап його посіпаки
22.06.2024 11:00 Ответить
Хочу подивитися на рила ухилянтів ( в народі " срань " ) після 16 липня.
22.06.2024 12:26 Ответить
А своє рило (в народі "є#ало") нехочеш показати?
12.07.2024 20:12 Ответить
 
 