УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9101 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 840 15

Спроможність ЗСУ бити по цілях у Росії не обмежена географією, а "лише здоровим глуздом", - заступник держсекретаря США Басс

Джон Бас

Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс у Києві зауважив, що "зі зрозумілих причин" не вдаватиметься в оперативні деталі щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як безпечний притулок, з якого можна безкарно атакувати українські сили", – додав американський посадовець.

Він наголосив, що  протиповітряна оборона є основним пріоритетом наразі і США та інші союзники зосереджені саме на цьому. Але водночас підтримка США не обмежується лише наданням ППО:

"Ми не обговорюємо лише те, які системи будуть надані. У нас є потужна інтенсивна розмова про те, як ми можемо продовжувати допомагати українцям виробляти тут, в Україні, те, що вам потрібно для захисту", - зазначив Басс.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

Автор: 

росія (67271) США (24092) Україна (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
та вже домовтесь між собою та визначтесь, чи можемо ми ракетами захєрачить по Халіно і Балтімору, а то озвучуєте якісь суперечливі заяви.
показати весь коментар
22.06.2024 11:25 Відповісти
+4
Ще б зброю далекобійну..і рознести лаптєстан до бєніної мами..
показати весь коментар
22.06.2024 11:22 Відповісти
+3
Та вже всьо . Вашингтон пост , з посиланням на хз яких чиновників з України , сказала - 100 км , значить 100 км .
Тепер думка різних держсекретарів США , їх заступників , міністрів і президентів - вже не важлива .
показати весь коментар
22.06.2024 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще б зброю далекобійну..і рознести лаптєстан до бєніної мами..
показати весь коментар
22.06.2024 11:22 Відповісти
та вже домовтесь між собою та визначтесь, чи можемо ми ракетами захєрачить по Халіно і Балтімору, а то озвучуєте якісь суперечливі заяви.
показати весь коментар
22.06.2024 11:25 Відповісти
А я на палаючий мацквабад очікую..
показати весь коментар
22.06.2024 11:31 Відповісти
тю! а де ж тоді капітуляцію підписувати? чи у занюханому Бутово?
показати весь коментар
22.06.2024 11:41 Відповісти
Та блін! Я розраховувала на Катерининський палац, або резиденцію пу у Стрельні (Костянтинівський палац)..ну на крайняк Зимовий палац у спб!
показати весь коментар
22.06.2024 12:08 Відповісти
блін, я стільки не знаю іхніх злачних місць. Про Зимовий палац, звісно, чув, бо вони там тримають вкрадені і награбовані у інших народів артефакти, у тому числі і наші клейноди.
показати весь коментар
22.06.2024 14:20 Відповісти
,,здоровим глуздом"!!!! Відверте знущання!!!
показати весь коментар
22.06.2024 11:32 Відповісти
США ніколи й не забороняли гатити по території гондурасєї. Заборона цілком придумана в Офісі, простигосподи, президента, та подоляками втокмачена в голови українчикам.
До речі, Україна ніколи й не зверталась до США за скасуванням " заборони". Тільки 11 травня звернулись, бо вже "невдобно" було прикидатись ідіотами .
США , немало подивувавшись, що вони щось забороняли, тут же 13 травня дали "дозвіл"
Якщо шановні цензоряни знайдуть щось подібне до "заборони" від офіційних осіб Білого дому,
буду дуже вдячний!
P.S. Будь ласка, ніяких посилань на "експертів" та подібну зелену сволоту!
Дякую!
показати весь коментар
22.06.2024 12:14 Відповісти
Ну, що, зрадофіли, вгомонились після срачу на гілці з вкидом від - ""?
показати весь коментар
22.06.2024 11:54 Відповісти
- прорашистське видання,котре використовує гебняву методологію подання брехливої інформації.котра вигідна куйлу .посилаючись як правило на " рашистську куйню" котру за гроші, вкидають "аноніми",або куплені рашистом ,американські політики куйлососи на кшталт Мілі,Салівана ,Кірби чи то Мюлєра .або рижого трамбона.з багатьма "трамбоністами.".
показати весь коментар
22.06.2024 13:09 Відповісти
Та вже всьо . Вашингтон пост , з посиланням на хз яких чиновників з України , сказала - 100 км , значить 100 км .
Тепер думка різних держсекретарів США , їх заступників , міністрів і президентів - вже не важлива .
показати весь коментар
22.06.2024 11:56 Відповісти
Враховуючи, що Вашингтон пост --- кишенькова газетка Єрмака, та й кожного, хто має в кишені якусь копійчину... Ви ще б на BILD послалися!
показати весь коментар
22.06.2024 12:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HwEhzp2PUDw Юрій Луценко, капітан ЗСУ у відставці, колишній комвзводу 206-тербату під Києвом і Херсоном, екс-генпрокурор і екс-міністр МВС:
https://www.youtube.com/watch?v=HwEhzp2PUDw "Єдиний спосіб примусити ***** на рівноправні переговори з Україною - дати йому в морду"
показати весь коментар
22.06.2024 12:45 Відповісти
Чи є " американським здоровим глуздом" нанесення ударів по "житлу антихриста" на червоній площі і знищення європейської рашитстської енергосистеми(ТЕЦ.гідро.електростанцій.і т.ді т.п.)???
показати весь коментар
22.06.2024 13:03 Відповісти
 
 