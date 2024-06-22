Спроможність ЗСУ бити по цілях у Росії не обмежена географією, а "лише здоровим глуздом", - заступник держсекретаря США Басс
Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс у Києві зауважив, що "зі зрозумілих причин" не вдаватиметься в оперативні деталі щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як безпечний притулок, з якого можна безкарно атакувати українські сили", – додав американський посадовець.
Він наголосив, що протиповітряна оборона є основним пріоритетом наразі і США та інші союзники зосереджені саме на цьому. Але водночас підтримка США не обмежується лише наданням ППО:
"Ми не обговорюємо лише те, які системи будуть надані. У нас є потужна інтенсивна розмова про те, як ми можемо продовжувати допомагати українцям виробляти тут, в Україні, те, що вам потрібно для захисту", - зазначив Басс.
Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.
До речі, Україна ніколи й не зверталась до США за скасуванням " заборони". Тільки 11 травня звернулись, бо вже "невдобно" було прикидатись ідіотами .
США , немало подивувавшись, що вони щось забороняли, тут же 13 травня дали "дозвіл"
Якщо шановні цензоряни знайдуть щось подібне до "заборони" від офіційних осіб Білого дому,
буду дуже вдячний!
P.S. Будь ласка, ніяких посилань на "експертів" та подібну зелену сволоту!
Дякую!
Тепер думка різних держсекретарів США , їх заступників , міністрів і президентів - вже не важлива .
https://www.youtube.com/watch?v=HwEhzp2PUDw "Єдиний спосіб примусити ***** на рівноправні переговори з Україною - дати йому в морду"