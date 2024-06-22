Спроможність ЗСУ бити по цілях у Росії не обмежена географією, а "лише здоровим глуздом", - заступник держсекретаря США Басс

Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс у Києві зауважив, що "зі зрозумілих причин" не вдаватиметься в оперативні деталі щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як безпечний притулок, з якого можна безкарно атакувати українські сили", – додав американський посадовець.

Він наголосив, що протиповітряна оборона є основним пріоритетом наразі і США та інші союзники зосереджені саме на цьому. Але водночас підтримка США не обмежується лише наданням ППО:

"Ми не обговорюємо лише те, які системи будуть надані. У нас є потужна інтенсивна розмова про те, як ми можемо продовжувати допомагати українцям виробляти тут, в Україні, те, що вам потрібно для захисту", - зазначив Басс.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.

