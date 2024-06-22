РУС
Способность ВСУ бить по целям в России ограничена не географией, а "лишь здравым смыслом", - замгоссекретаря США Басс

Джон Бас

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс в Киеве отметил, что "по понятным причинам" не будет вдаваться в оперативные детали намерений относительно украинских ударов по целям в России, чтобы не дать ей возможность принять контрмеры.

"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как безопасное убежище, из которого можно безнаказанно атаковать украинские силы", - добавил американский чиновник.

Он отметил, что противовоздушная оборона является основным приоритетом сейчас, и США и другие союзники сосредоточены именно на этом. Но в то же время поддержка США не ограничивается только предоставлением ПВО:

"Мы не обсуждаем только то, какие системы будут предоставлены. У нас есть мощный интенсивный разговор о том, как мы можем продолжать помогать украинцам производить здесь, в Украине, то, что вам нужно для защиты", - отметил Басс.

Напомним, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ВСУ могут использовать оружие, которое передают США, для ударов по российским силам в любой точке через границу с Россией, а не только по тем, которые расположены вблизи Харьковской области.

Также читайте: США установили ограничения на удары по территории РФ - можно бить на глубину не более 100 км, - The Washington Post

та вже домовтесь між собою та визначтесь, чи можемо ми ракетами захєрачить по Халіно і Балтімору, а то озвучуєте якісь суперечливі заяви.
Ще б зброю далекобійну..і рознести лаптєстан до бєніної мами..
Та вже всьо . Вашингтон пост , з посиланням на хз яких чиновників з України , сказала - 100 км , значить 100 км .
Тепер думка різних держсекретарів США , їх заступників , міністрів і президентів - вже не важлива .
Ще б зброю далекобійну..і рознести лаптєстан до бєніної мами..
та вже домовтесь між собою та визначтесь, чи можемо ми ракетами захєрачить по Халіно і Балтімору, а то озвучуєте якісь суперечливі заяви.
А я на палаючий мацквабад очікую..
тю! а де ж тоді капітуляцію підписувати? чи у занюханому Бутово?
Та блін! Я розраховувала на Катерининський палац, або резиденцію пу у Стрельні (Костянтинівський палац)..ну на крайняк Зимовий палац у спб!
блін, я стільки не знаю іхніх злачних місць. Про Зимовий палац, звісно, чув, бо вони там тримають вкрадені і награбовані у інших народів артефакти, у тому числі і наші клейноди.
,,здоровим глуздом"!!!! Відверте знущання!!!
США ніколи й не забороняли гатити по території гондурасєї. Заборона цілком придумана в Офісі, простигосподи, президента, та подоляками втокмачена в голови українчикам.
До речі, Україна ніколи й не зверталась до США за скасуванням " заборони". Тільки 11 травня звернулись, бо вже "невдобно" було прикидатись ідіотами .
США , немало подивувавшись, що вони щось забороняли, тут же 13 травня дали "дозвіл"
Якщо шановні цензоряни знайдуть щось подібне до "заборони" від офіційних осіб Білого дому,
буду дуже вдячний!
P.S. Будь ласка, ніяких посилань на "експертів" та подібну зелену сволоту!
Дякую!
Ну, що, зрадофіли, вгомонились після срачу на гілці з вкидом від - ""?
- прорашистське видання,котре використовує гебняву методологію подання брехливої інформації.котра вигідна куйлу .посилаючись як правило на " рашистську куйню" котру за гроші, вкидають "аноніми",або куплені рашистом ,американські політики куйлососи на кшталт Мілі,Салівана ,Кірби чи то Мюлєра .або рижого трамбона.з багатьма "трамбоністами.".
Та вже всьо . Вашингтон пост , з посиланням на хз яких чиновників з України , сказала - 100 км , значить 100 км .
Тепер думка різних держсекретарів США , їх заступників , міністрів і президентів - вже не важлива .
Враховуючи, що Вашингтон пост --- кишенькова газетка Єрмака, та й кожного, хто має в кишені якусь копійчину... Ви ще б на BILD послалися!
https://www.youtube.com/watch?v=HwEhzp2PUDw Юрій Луценко, капітан ЗСУ у відставці, колишній комвзводу 206-тербату під Києвом і Херсоном, екс-генпрокурор і екс-міністр МВС:
https://www.youtube.com/watch?v=HwEhzp2PUDw "Єдиний спосіб примусити ***** на рівноправні переговори з Україною - дати йому в морду"
Чи є " американським здоровим глуздом" нанесення ударів по "житлу антихриста" на червоній площі і знищення європейської рашитстської енергосистеми(ТЕЦ.гідро.електростанцій.і т.ді т.п.)???
