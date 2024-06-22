Способность ВСУ бить по целям в России ограничена не географией, а "лишь здравым смыслом", - замгоссекретаря США Басс

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс в Киеве отметил, что "по понятным причинам" не будет вдаваться в оперативные детали намерений относительно украинских ударов по целям в России, чтобы не дать ей возможность принять контрмеры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как безопасное убежище, из которого можно безнаказанно атаковать украинские силы", - добавил американский чиновник.

Он отметил, что противовоздушная оборона является основным приоритетом сейчас, и США и другие союзники сосредоточены именно на этом. Но в то же время поддержка США не ограничивается только предоставлением ПВО:

"Мы не обсуждаем только то, какие системы будут предоставлены. У нас есть мощный интенсивный разговор о том, как мы можем продолжать помогать украинцам производить здесь, в Украине, то, что вам нужно для защиты", - отметил Басс.

Напомним, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ВСУ могут использовать оружие, которое передают США, для ударов по российским силам в любой точке через границу с Россией, а не только по тем, которые расположены вблизи Харьковской области.

