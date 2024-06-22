Кремль сподівається на заморожений конфлікт в Україні й певні мирні домовленості, які потім не буде виконувати, - генерал Ходжес

Адміністрація президента США зробила чудову роботу, зосередивши увагу п’ятдесяти країн на допомозі Україні. Проте Сполучені Штати фокусуються на управлінні ризиками ескалації, а не на перемозі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив американський генерал у відставці Бен Годжес.

"Тільки уявіть, якби ми справді серйозно хотіли допомогти Україні перемогти. Якби ми ізолювали Росію від Китаю та Ірану таким чином, щоб Росія не могла отримати будь-які безпілотники чи запчастини, їхня оборонна промисловість була б зараз на колінах. Найголовніше для українців - продовжувати боротьбу. По-друге, потрібно зосередитись на стабілізації фронту, переконатись, що не станеться великого прориву", - говорить Годжес.

Він підкреслює, що найкращий спосіб для НАТО уберегтись від конфлікту з Росією - переконатись, що Україна переможе, тож "потрібно допомогти їм перемогти Росію всередині України".

Нагадаємо, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що війна в Україні перебуває у глухому куті, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти.

