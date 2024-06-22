Кремль сподівається на заморожений конфлікт в Україні й певні мирні домовленості, які потім не буде виконувати, - генерал Ходжес
Адміністрація президента США зробила чудову роботу, зосередивши увагу п’ятдесяти країн на допомозі Україні. Проте Сполучені Штати фокусуються на управлінні ризиками ескалації, а не на перемозі України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив американський генерал у відставці Бен Годжес.
"Тільки уявіть, якби ми справді серйозно хотіли допомогти Україні перемогти. Якби ми ізолювали Росію від Китаю та Ірану таким чином, щоб Росія не могла отримати будь-які безпілотники чи запчастини, їхня оборонна промисловість була б зараз на колінах. Найголовніше для українців - продовжувати боротьбу. По-друге, потрібно зосередитись на стабілізації фронту, переконатись, що не станеться великого прориву", - говорить Годжес.
Він підкреслює, що найкращий спосіб для НАТО уберегтись від конфлікту з Росією - переконатись, що Україна переможе, тож "потрібно допомогти їм перемогти Росію всередині України".
Нагадаємо, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що війна в Україні перебуває у глухому куті, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти.
Боневтік без жодного опору здав майже 15% території країни менш ніж за 48 годин.
Це абсолютний рекорд💪
Не знаю чи є ще аналоги в історії.
З такою швидкістю навіть Вермахт не просувався
ходжес, демократ чи республіканець?
Залишаться мокша, меря, ерзя, татари, буряти і далі за списом, на своїх етнічніх територіях.