Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
3 603 26

Кремль сподівається на заморожений конфлікт в Україні й певні мирні домовленості, які потім не буде виконувати, - генерал Ходжес

Бен Ходжес

Адміністрація президента США зробила чудову роботу, зосередивши увагу п’ятдесяти країн на допомозі Україні. Проте Сполучені Штати фокусуються на управлінні ризиками ескалації, а не на перемозі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив американський генерал у відставці Бен Годжес.

"Тільки уявіть, якби ми справді серйозно хотіли допомогти Україні перемогти. Якби ми ізолювали Росію від Китаю та Ірану таким чином, щоб Росія не могла отримати будь-які безпілотники чи запчастини, їхня оборонна промисловість була б зараз на колінах. Найголовніше для українців - продовжувати боротьбу. По-друге, потрібно зосередитись на стабілізації фронту, переконатись, що не станеться великого прориву", - говорить Годжес.

Він підкреслює, що найкращий спосіб для НАТО уберегтись від конфлікту з Росією - переконатись, що Україна переможе, тож "потрібно допомогти їм перемогти Росію всередині України".

Нагадаємо, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що війна в Україні перебуває у глухому куті, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

росія (67271) Україна (6054) Ходжес Бен (178)
Топ коментарі
+21
𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼
@SlaveOfZe
·
21 черв.
Боневтік без жодного опору здав майже 15% території країни менш ніж за 48 годин.
Це абсолютний рекорд💪
Не знаю чи є ще аналоги в історії.
З такою швидкістю навіть Вермахт не просувався
22.06.2024 12:53 Відповісти
+12
Ще 150 років тому сказано - договір з росією не вартий паперу на якому написаний.
22.06.2024 12:51 Відповісти
+11
Та вони ніколи не виконували і не будуть їх виконувати. Це звичайні гопники. Виконали вони договір 91 року і Будапештський меморандум? Який сенс ще про щось домовлятися з гопниками?
22.06.2024 12:53 Відповісти
з США .починаючи із Будапештської куйні , така сама історія.що папір.який вони підписали .навіть не годиться для задниці(твердий дюююююже)
22.06.2024 13:12 Відповісти
А що вони підписали? Меморандум, документ у якого в принципі не має обов'язкової частини? То й хто вам лікар?
22.06.2024 13:37 Відповісти
лікуйся.Вони підписали 5 грудня 1994 року слідуючий меморандум-"Ми американські підписанти цієї куйні,підписом цим ,вказуємо світовій спільноті те, що ми є аферисти і лицемірні брехуни ,котрі не виконують того, що підписуємо.Цей наш підпис також засвідчує ,після геноциду українського народу сотень тисяч смертей , руйнації і окупації території України, одним із підписантів цього паперу рашистською 3,14дерацією ,що світовій спільноті ,не варто вірити тому,що ми обіцяємо ,в майбутньому,будь-кому .
22.06.2024 17:39 Відповісти
"Колишні" як завжди про все і ні про що. От якби...та ось так...та треба ..та потрібно..." І про перемовини щось неспроста вкидають.
22.06.2024 12:54 Відповісти
,,Тільки уявіть, якби ми хотіли, якби ми ізолювали, таким чином, не змогла, на колінах, наразі, одночасно,і взагалі, " ***...ь !
22.06.2024 12:58 Відповісти
ніхто не хоче заради українців підвищувати ризик ядерної війни, тому так і буде затягнута війна, поки десь не почнеться переворот, або не обвалиться чийсь фронт
22.06.2024 13:06 Відповісти
Ризик ядерної війни)). Боже, які ж ви ще ментально маленькі діти. Просто немає слів.
22.06.2024 13:24 Відповісти
підкажіть.
ходжес, демократ чи республіканець?
22.06.2024 13:30 Відповісти
Ніхто. Заробляє "колишнім генералом США" на старість онукам.
22.06.2024 13:41 Відповісти
Перемога для нас це знищення "в'язниці народів" та її вертухаїв-руських як явища.
Залишаться мокша, меря, ерзя, татари, буряти і далі за списом, на своїх етнічніх територіях.
22.06.2024 19:28 Відповісти
Ніякого замороженого конфлікту не буде, Україна доб'є кацапів та вийде на свої кордон иі тоді війна закінчиться!
22.06.2024 13:56 Відповісти
Хто тобі сказав, що війна тоді закінчиться? А якщо не закінчиться? Де ви такі беретесь всі, промиті телемарафоном, якого хріна ви думаєте, що війна завершиться з виходом на кордони? Хоча про що я, ви ж думати не вмієте, за вас все вирішує марафон та пес патрон.
22.06.2024 14:09 Відповісти
Тоді війна закінчиться, у кацапів не буде ніякої змоги наступати, а Україна хзможе дистанційно знищувати по 100тис кацапів в місяць, ніяких наступів більше не буде.
22.06.2024 17:53 Відповісти
Нереально вийти на кордони 1991 року.Ну не реально і все.
22.06.2024 17:29 Відповісти
Це реальність, іншого не дано і Україна це зробить з допомогою заходу чи без неї!
22.06.2024 17:54 Відповісти
Під час Зеленського це не реально.
22.06.2024 18:57 Відповісти
Э кромольне питання що до оборони Україна у 2023 році виготовила 4901тис тон бетону, питання, а скільки його потрапило на фронт, тому що це приблизно 4 900 000 погоних метрів забору 2×0,2м2 ,Карл 4 лимона погоних метрів забору . і це 23 рік у 22 приблизно такі показники, я не кажу вже про 24 рік вот така херня малята, . Це я к тому що знову питання, в відсутності обороних споруд .
22.06.2024 15:48 Відповісти
В совку виплавляли найбільше сталі в світі - але сталі для одноразових бритв нормальної не було ( гребаний Спутнік ) , це я до того шо ви трішечки займаєтесь маніпулюванням .
22.06.2024 18:53 Відповісти
А Зельоні згодні!
22.06.2024 18:06 Відповісти
Згідно з оманськими перемовинами так воно і буде.
22.06.2024 18:56 Відповісти
 
 