РУС
3 603 26

Кремль надеется на замороженный конфликт в Украине и некоторые мирные договоренности, которые потом не будет выполнять, - генерал Ходжес

Бен Ходжес

Администрация президента США сделала замечательную работу, сосредоточив внимание пятидесяти стран на помощи Украине. Однако Соединенные Штаты фокусируются на управлении рисками эскалации, а не на победе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес.

"Только представьте, если бы мы действительно серьезно хотели помочь Украине победить. Если бы мы изолировали Россию от Китая и Ирана таким образом, чтобы Россия не могла получить любые беспилотники или запчасти, их оборонная промышленность была бы сейчас на коленях. Самое главное для украинцев - продолжать борьбу. Во-вторых, нужно сосредоточиться на стабилизации фронта, убедиться, что не произойдет большого прорыва", - говорит Ходжес.

Он подчеркивает, что лучший способ для НАТО уберечься от конфликта с Россией - убедиться, что Украина победит, поэтому "нужно помочь им победить Россию внутри Украины".

Напомним, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что война в Украине находится в тупике, но Россия не готова на переговоры, и Путину нельзя доверять.

Также читайте: Разговоры о замораживании войны - бессмысленны. РФ не будет соблюдать никаких соглашений, - генерал Ходжес

Автор: 

россия (96910) Украина (45080) Ходжес Бен (173)
Ще 150 років тому сказано - договір з росією не вартий паперу на якому написаний.
22.06.2024 12:51 Ответить
з США .починаючи із Будапештської куйні , така сама історія.що папір.який вони підписали .навіть не годиться для задниці(твердий дюююююже)
22.06.2024 13:12 Ответить
А що вони підписали? Меморандум, документ у якого в принципі не має обов'язкової частини? То й хто вам лікар?
22.06.2024 13:37 Ответить
лікуйся.Вони підписали 5 грудня 1994 року слідуючий меморандум-"Ми американські підписанти цієї куйні,підписом цим ,вказуємо світовій спільноті те, що ми є аферисти і лицемірні брехуни ,котрі не виконують того, що підписуємо.Цей наш підпис також засвідчує ,після геноциду українського народу сотень тисяч смертей , руйнації і окупації території України, одним із підписантів цього паперу рашистською 3,14дерацією ,що світовій спільноті ,не варто вірити тому,що ми обіцяємо ,в майбутньому,будь-кому .
22.06.2024 17:39 Ответить
Та вони ніколи не виконували і не будуть їх виконувати. Це звичайні гопники. Виконали вони договір 91 року і Будапештський меморандум? Який сенс ще про щось домовлятися з гопниками?
22.06.2024 12:53 Ответить
𝓓𝓸𝓷 𝓑𝓪𝓼𝓼
@SlaveOfZe
·
21 черв.
Боневтік без жодного опору здав майже 15% території країни менш ніж за 48 годин.
Це абсолютний рекорд💪
Не знаю чи є ще аналоги в історії.
З такою швидкістю навіть Вермахт не просувався
22.06.2024 12:53 Ответить
"Колишні" як завжди про все і ні про що. От якби...та ось так...та треба ..та потрібно..." І про перемовини щось неспроста вкидають.
22.06.2024 12:54 Ответить
,,Тільки уявіть, якби ми хотіли, якби ми ізолювали, таким чином, не змогла, на колінах, наразі, одночасно,і взагалі, " ***...ь !
22.06.2024 12:58 Ответить
ніхто не хоче заради українців підвищувати ризик ядерної війни, тому так і буде затягнута війна, поки десь не почнеться переворот, або не обвалиться чийсь фронт
22.06.2024 13:06 Ответить
Ризик ядерної війни)). Боже, які ж ви ще ментально маленькі діти. Просто немає слів.
22.06.2024 13:24 Ответить
підкажіть.
ходжес, демократ чи республіканець?
22.06.2024 13:30 Ответить
Ніхто. Заробляє "колишнім генералом США" на старість онукам.
22.06.2024 13:41 Ответить
22.06.2024 13:52 Ответить
Перемога для нас це знищення "в'язниці народів" та її вертухаїв-руських як явища.
Залишаться мокша, меря, ерзя, татари, буряти і далі за списом, на своїх етнічніх територіях.
22.06.2024 19:28 Ответить
22.06.2024 13:54 Ответить
Ніякого замороженого конфлікту не буде, Україна доб'є кацапів та вийде на свої кордон иі тоді війна закінчиться!
22.06.2024 13:56 Ответить
Хто тобі сказав, що війна тоді закінчиться? А якщо не закінчиться? Де ви такі беретесь всі, промиті телемарафоном, якого хріна ви думаєте, що війна завершиться з виходом на кордони? Хоча про що я, ви ж думати не вмієте, за вас все вирішує марафон та пес патрон.
22.06.2024 14:09 Ответить
Тоді війна закінчиться, у кацапів не буде ніякої змоги наступати, а Україна хзможе дистанційно знищувати по 100тис кацапів в місяць, ніяких наступів більше не буде.
22.06.2024 17:53 Ответить
Нереально вийти на кордони 1991 року.Ну не реально і все.
22.06.2024 17:29 Ответить
Це реальність, іншого не дано і Україна це зробить з допомогою заходу чи без неї!
22.06.2024 17:54 Ответить
Під час Зеленського це не реально.
22.06.2024 18:57 Ответить
Э кромольне питання що до оборони Україна у 2023 році виготовила 4901тис тон бетону, питання, а скільки його потрапило на фронт, тому що це приблизно 4 900 000 погоних метрів забору 2×0,2м2 ,Карл 4 лимона погоних метрів забору . і це 23 рік у 22 приблизно такі показники, я не кажу вже про 24 рік вот така херня малята, . Це я к тому що знову питання, в відсутності обороних споруд .
22.06.2024 15:48 Ответить
В совку виплавляли найбільше сталі в світі - але сталі для одноразових бритв нормальної не було ( гребаний Спутнік ) , це я до того шо ви трішечки займаєтесь маніпулюванням .
22.06.2024 18:53 Ответить
А Зельоні згодні!
22.06.2024 18:06 Ответить
Згідно з оманськими перемовинами так воно і буде.
22.06.2024 18:56 Ответить
 
 