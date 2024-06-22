Кремль надеется на замороженный конфликт в Украине и некоторые мирные договоренности, которые потом не будет выполнять, - генерал Ходжес
Администрация президента США сделала замечательную работу, сосредоточив внимание пятидесяти стран на помощи Украине. Однако Соединенные Штаты фокусируются на управлении рисками эскалации, а не на победе Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес.
"Только представьте, если бы мы действительно серьезно хотели помочь Украине победить. Если бы мы изолировали Россию от Китая и Ирана таким образом, чтобы Россия не могла получить любые беспилотники или запчасти, их оборонная промышленность была бы сейчас на коленях. Самое главное для украинцев - продолжать борьбу. Во-вторых, нужно сосредоточиться на стабилизации фронта, убедиться, что не произойдет большого прорыва", - говорит Ходжес.
Он подчеркивает, что лучший способ для НАТО уберечься от конфликта с Россией - убедиться, что Украина победит, поэтому "нужно помочь им победить Россию внутри Украины".
Напомним, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что война в Украине находится в тупике, но Россия не готова на переговоры, и Путину нельзя доверять.
@SlaveOfZe
·
21 черв.
Боневтік без жодного опору здав майже 15% території країни менш ніж за 48 годин.
Це абсолютний рекорд💪
Не знаю чи є ще аналоги в історії.
З такою швидкістю навіть Вермахт не просувався
ходжес, демократ чи республіканець?
Залишаться мокша, меря, ерзя, татари, буряти і далі за списом, на своїх етнічніх територіях.