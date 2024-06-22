Кремль надеется на замороженный конфликт в Украине и некоторые мирные договоренности, которые потом не будет выполнять, - генерал Ходжес

Администрация президента США сделала замечательную работу, сосредоточив внимание пятидесяти стран на помощи Украине. Однако Соединенные Штаты фокусируются на управлении рисками эскалации, а не на победе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес.

"Только представьте, если бы мы действительно серьезно хотели помочь Украине победить. Если бы мы изолировали Россию от Китая и Ирана таким образом, чтобы Россия не могла получить любые беспилотники или запчасти, их оборонная промышленность была бы сейчас на коленях. Самое главное для украинцев - продолжать борьбу. Во-вторых, нужно сосредоточиться на стабилизации фронта, убедиться, что не произойдет большого прорыва", - говорит Ходжес.

Он подчеркивает, что лучший способ для НАТО уберечься от конфликта с Россией - убедиться, что Украина победит, поэтому "нужно помочь им победить Россию внутри Украины".

Напомним, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что война в Украине находится в тупике, но Россия не готова на переговоры, и Путину нельзя доверять.

