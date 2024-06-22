Інформація про нібито вибух на одній із ТЕЦ Києва не відповідає дійсності, - КМДА

Вдень 22 червня 2024 року у соцмережах поширювали інформацію про нібито вибух на одній із ТЕЦ Києва. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку.

"Інформація про нібито вибух на енергообʼєкті не відповідає дійсності. Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку", - йдеться у повідомленні.

Нагадується також, що в країні діє воєнний стан та передбачені ним обмеження. Поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів - зоборонено. Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України.

Також читайте: У Києві розмістять шість міні-ТЕЦ. Вони забезпечать світлом, теплом та водою до 300 тисяч киян

"Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим, як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу", - наголошують у КМДА.