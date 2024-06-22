Информация о якобы взрыве на одной из ТЭЦ Киева не соответствует действительности, - КГГА

Днем 22 июня 2024 года в соцсетях распространяли информацию о якобы взрыве на одной из ТЭЦ Киева. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке.

"Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности. Контроль за ситуацией городская администрация осуществляет в оперативном порядке", - говорится в сообщении.

Напоминается также, что в стране действует военное положение и предусмотренные им ограничения. Распространять фото и видео инфраструктурных объектов - запрещено. Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины.

"Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем, как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", - отмечают в КГГА.