Информация о якобы взрыве на одной из ТЭЦ Киева не соответствует действительности, - КГГА
Днем 22 июня 2024 года в соцсетях распространяли информацию о якобы взрыве на одной из ТЭЦ Киева. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке.
"Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности. Контроль за ситуацией городская администрация осуществляет в оперативном порядке", - говорится в сообщении.
Напоминается также, что в стране действует военное положение и предусмотренные им ограничения. Распространять фото и видео инфраструктурных объектов - запрещено. Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины.
"Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем, как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", - отмечают в КГГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль