"Провальний ексміністр" Милованов увійшов до наглядової Ради "Енергоатому". Це вкрай погана новина, - нардеп Кучеренко

Той факт, що колишній Міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов увійшов до складу новоствореної Наглядової Ради НАЕК "Енергоатом", є вкрай поганою новиною.

Про це пише у фейсбуку народний депутат України Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цю високу довіру надав цьому провальному ексміністру економіки та відверто безпринципній людині Уряд України за пропозицією Міністерства енергетики. На думку міністра енергетики пана Германа Галущенка цей склад НР значно посилить довіру населення до дій державної компанії, особливо в контексті можливої добудови атомних блоків на ХАЕС. На моє особисте переконання - цей рівень довіри лише зменшиться", - пише Кучеренко.

Він також зауважив, що його команда буде все робити для посилення контролю суспільства за монопольною державною енергокомпанією "Енергоатом", який є основним бенефіціаром грошового потоку після підвищення регульованої ціни на е/е для населення.

"На превеликий жаль, трагічний досвід "Нафтогазу" та інших енергокомпаній продемонстрував реальну "ефективність" так званих незалежних наглядових рад. І очікувати якогось "прориву" в нинішніх умовах на жаль не доводиться - вибачте за відвертість. "Повернути "Енергоатом" державі" - це гасло стає ключовим для нас з вами в реальній перспективі!", - додає нардеп.