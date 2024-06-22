УКР
Новини
"Провальний ексміністр" Милованов увійшов до наглядової Ради "Енергоатому". Це вкрай погана новина, - нардеп Кучеренко

Тимофій Милованов

Той факт, що колишній Міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов увійшов до складу новоствореної Наглядової Ради НАЕК "Енергоатом", є вкрай поганою новиною.

Про це пише у фейсбуку народний депутат України Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цю високу довіру надав цьому провальному ексміністру економіки та відверто безпринципній людині Уряд України за пропозицією Міністерства енергетики. На думку міністра енергетики пана Германа Галущенка цей склад НР значно посилить довіру населення до дій державної компанії, особливо в контексті можливої добудови атомних блоків на ХАЕС. На моє особисте переконання - цей рівень довіри лише зменшиться", - пише Кучеренко.

Він також зауважив, що його команда буде все робити для посилення контролю суспільства за монопольною державною енергокомпанією "Енергоатом", який є основним бенефіціаром грошового потоку після підвищення регульованої ціни на е/е для населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив наглядову раду "Енергоатома"

"На превеликий жаль, трагічний досвід "Нафтогазу" та інших енергокомпаній продемонстрував реальну "ефективність" так званих незалежних наглядових рад. І очікувати якогось "прориву" в нинішніх умовах на жаль не доводиться - вибачте за відвертість. "Повернути "Енергоатом" державі" - це гасло стає ключовим для нас з вами в реальній перспективі!", - додає нардеп.

кучеренко скрин

Автор: 

Кучеренко Олексій (81) Енергоатом (1655) Милованов Тимофій (418)
Топ коментарі
+21
Влада антимайдану на жодну критику не звертає увагу.
22.06.2024 16:47 Відповісти
+18
Реінкарнація дебіла!
22.06.2024 16:45 Відповісти
+15
Хана "Енергоатому"
22.06.2024 16:44 Відповісти
Країна чудес
22.06.2024 16:44 Відповісти
Це той ,що :"Да, я дебил!"??
Рятуйте!!
22.06.2024 17:33 Відповісти
Пінчукосоросьонок вищого рівня наближення до МАРОДЕРАТУ ім Є-зе-Президентом KSE є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тимофій Милованов .Київська школа економіки - фонд Пінчука- це зараз в МАРОДЕРНІ олігарх номер один , лобіст у США , рятівник обличчя перед партнерами та спосноср команди Трампа у 2016 році
22.06.2024 22:19 Відповісти
Дурнів.
23.06.2024 00:03 Відповісти
Хана "Енергоатому"
22.06.2024 16:44 Відповісти
Это же он говорил -- "ВВП плохо растет,потому что зима теплая"?красавчик.
22.06.2024 16:44 Відповісти
Так він мав на увазі ВВП РФ. Все логічно, зима тепла, енергоносії дешевшають
22.06.2024 18:19 Відповісти
Реінкарнація дебіла!
22.06.2024 16:45 Відповісти
Влада антимайдану на жодну критику не звертає увагу.
22.06.2024 16:47 Відповісти
Це бацила барановірусу влади для знищення всього організму держави і права. Солітер
22.06.2024 16:48 Відповісти
Дебил?
22.06.2024 16:48 Відповісти
Вульгаріс!
22.06.2024 17:35 Відповісти
Судячи по тому, як професійно доїть мудрий наріТ і нищить країну, то ні.
23.06.2024 00:05 Відповісти
Непатріотично не радіти примноженню панського добра!
22.06.2024 16:51 Відповісти
Чему вы удивляетесь,если клоун-президент а Украиной керует ермак. 73 процента недоразвитых проголосовали в 2019году и возможно выводы с этого сделали не все. Т
22.06.2024 16:53 Відповісти
Знаю тільки одного зебіла, який визнав що був не правий вибравши шута зеленського. Але тепер він слухає арестовича і романенко. Це менталітет такий - любити демагогію і обіцянки халяви, а думати і важко працювати це не для них
22.06.2024 16:57 Відповісти
А шо, мав увійти компетентний незаплямований корупцією спеціаліст? Ну Володимир наш Зеленський же не лох, щоб від корита добровільно відмовитись
22.06.2024 16:53 Відповісти
Держава "Титанік -Україна" стрімко під керівництвом капітана Єрмака-Зеленськогоі де на дно...
22.06.2024 16:57 Відповісти
22.06.2024 17:00 Відповісти
Цей паразит прямим текстом казав: "...мене Україна не цікавить..."
22.06.2024 17:03 Відповісти
Зате він різним ''д'єрмакам'' гарно ********.
22.06.2024 17:05 Відповісти
мабудь є вісома причина
що Дебіла всоди всовують..
Одне з двох:
-або бвлада бажає розвалити структуру діями Дебіла
- або смокче в єрмака
22.06.2024 17:06 Відповісти
Оман в дії...
22.06.2024 17:38 Відповісти
Колообіг пдрів у зеленій владі кремльовського поца!
22.06.2024 17:13 Відповісти
хана енегетиці..
світло буде по 2 часа на добу
тільки для тих
хто підписаний на телемарахфон
22.06.2024 17:15 Відповісти
Погані новини почалися з 2019 року.
22.06.2024 17:15 Відповісти
СРСР - 2,номенклатура і генсек,яким по-хєру на людей.
22.06.2024 17:16 Відповісти
IQ підходяще, чому б не призначить...
22.06.2024 17:29 Відповісти
IQ злодія надзвичайно високе.тому і призначено в "зелений каганат злодіїв"
22.06.2024 17:45 Відповісти
Він преподавав в Універі в США, він зовсім не дурний
22.06.2024 23:19 Відповісти
Енергоатом - це нова дойна корова зепідрської влади. Вони підняли вартість електроенергії аби прібарахлятся на мільярди. Хоть паржом(с)
22.06.2024 17:32 Відповісти
"грабіжники сороса " накидаються на Україну- жертву рашистської бойні , як гієни,або стервятники на пораненого звіра,
22.06.2024 17:43 Відповісти
Е маееее ! Куда мы катимся ???!!!!! Что это ? Как это !!???? Этому е...........блану недонянченому я б и пту не доверил возглавить !!!!! Он уже КЗот украины пытался реформировать !!!! Ну как тут не матюкаться !!!!! Дальше уже не днище а просто жопа !!!!!
Кто там кадрами ведает и назначениями ????? Включите мозги
22.06.2024 17:47 Відповісти
КАЛООБІГ ГІВНА В КЕРІВНИХ ОРГАНАХ ТРИВАЄ !!!
22.06.2024 17:56 Відповісти
І що ця людина зробила на посту голови наглядової ради "Укроборонпрому" який був призначений в травні 2021 р., за більш ніж 1,5 роки до війни і по теперішній час?- Нічого , але Взяв 300 тис. $ не враховуючи немаленької зарплати більш ніж 10 тис,$ для Київської школи економіки де він був керівником на написання якоїсь програми, і що? Де озброєння яке так потрібне захисникам України без якої вони несуть великі втрати - немає. Це такий собі Серожа Лещенко з Укрзалізниці , якого теж всунули в ДП для утримання його за держ кошти і проведення деверсійної бездіяльності під час війни тількі в більш відповідальну галузь. І після як відповільна людина за озброєння не готувала країну до війни , вона отримає нову посаду - голови наглядової ради ДП Енергоатом з теж немаленькою зарплатнею від держави. Питання може йому дати ще якусь посаду в наглядовій раді ДП наприклад Нафтогазі, а що якщо людина талановита то може працювати на двух посадах одночасно , чому не зможе на трьох? Такий собі багатостаночник з подвійною ефективністю тільки результат відємний.То виникає друге питання якщо він такий талановитий чому його ні хто не візьме в приватний бізнес? Питання риторичне, йому не подвійну зарплату потрібно давати в 20 тис/ $, а перевірку за бездіяльність та хто ж це дасть.
22.06.2024 18:01 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Повне перезавантаження влади.
22.06.2024 18:22 Відповісти
Одних и тех же тосуют! Ума круглый ноль.
22.06.2024 18:48 Відповісти
"Київська школа економіки" (KSE) це брутальна пародія на LSE. Спільного лише дві букви (SE). Жодного вченого там немає. Жодного економіста там теж немає. Зате є Мілованов і "хава нагіла".
22.06.2024 19:18 Відповісти
У ЗЕлених дуже обмежений список лояльних осіб.
От і пересувають одних і тих же довбойобів.
22.06.2024 21:02 Відповісти
Відємний відбір в держуправлінні в дії. Для мене найбільше питання - як при такій якості держуправління та з такою корупцією наша країна не розвалилась та ще й тримається проти такого потужного ворога.
22.06.2024 21:11 Відповісти
Це той, що не приховує що він дебіл? Тоді все добре 🤪
22.06.2024 21:23 Відповісти
 
 