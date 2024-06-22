"Провальный экс-министр" Милованов вошел в наблюдательный Совет "Энергоатома". Это очень плохая новость, - нардеп Кучеренко

Тот факт, что бывший Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вошел в состав новосозданного Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", является крайне плохой новостью.

Об этом пишет в фейсбуке народный депутат Украины Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это высокое доверие оказало этому провальному экс-министру экономики и откровенно беспринципному человеку правительство Украины по предложению Министерства энергетики. По мнению министра энергетики господина Германа Галущенко, этот состав НС значительно усилит доверие населения к действиям государственной компании, особенно в контексте возможной достройки атомных блоков на ХАЭС. По моему личному убеждению, этот уровень доверия только уменьшится", - пишет Кучеренко.

Он также отметил, что его команда будет все делать для усиления контроля общества за монопольной государственной энергокомпанией "Энергоатом", который является основным бенефициаром денежного потока после повышения регулируемой цены на э/э для населения.

"К большому сожалению, трагический опыт "Нафтогаза" и других энергокомпаний продемонстрировал реальную "эффективность" так называемых независимых наблюдательных советов. И ожидать какого-то "прорыва" в нынешних условиях увы не приходится - извините за откровенность. "Вернуть "Энергоатом" государству" - этот лозунг становится ключевым для нас с вами в реальной перспективе!" - добавляет нардеп.