РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11638 посетителей онлайн
Новости
5 543 44

"Провальный экс-министр" Милованов вошел в наблюдательный Совет "Энергоатома". Это очень плохая новость, - нардеп Кучеренко

Тимофій Милованов

Тот факт, что бывший Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вошел в состав новосозданного Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", является крайне плохой новостью.

Об этом пишет в фейсбуке народный депутат Украины Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это высокое доверие оказало этому провальному экс-министру экономики и откровенно беспринципному человеку правительство Украины по предложению Министерства энергетики. По мнению министра энергетики господина Германа Галущенко, этот состав НС значительно усилит доверие населения к действиям государственной компании, особенно в контексте возможной достройки атомных блоков на ХАЭС. По моему личному убеждению, этот уровень доверия только уменьшится", - пишет Кучеренко.

Он также отметил, что его команда будет все делать для усиления контроля общества за монопольной государственной энергокомпанией "Энергоатом", который является основным бенефициаром денежного потока после повышения регулируемой цены на э/э для населения.

Читайте также: Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС. Оно продлится до четырех лет

"К большому сожалению, трагический опыт "Нафтогаза" и других энергокомпаний продемонстрировал реальную "эффективность" так называемых независимых наблюдательных советов. И ожидать какого-то "прорыва" в нынешних условиях увы не приходится - извините за откровенность. "Вернуть "Энергоатом" государству" - этот лозунг становится ключевым для нас с вами в реальной перспективе!" - добавляет нардеп.

кучеренко скрин

Автор: 

Кучеренко (113) Энергоатом (412) Милованов Тимофей (289)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Влада антимайдану на жодну критику не звертає увагу.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:47 Ответить
+18
Реінкарнація дебіла!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:45 Ответить
+15
Хана "Енергоатому"
показать весь комментарий
22.06.2024 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Країна чудес
показать весь комментарий
22.06.2024 16:44 Ответить
Це той ,що :"Да, я дебил!"??
Рятуйте!!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:33 Ответить
Пінчукосоросьонок вищого рівня наближення до МАРОДЕРАТУ ім Є-зе-Президентом KSE є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тимофій Милованов .Київська школа економіки - фонд Пінчука- це зараз в МАРОДЕРНІ олігарх номер один , лобіст у США , рятівник обличчя перед партнерами та спосноср команди Трампа у 2016 році
показать весь комментарий
22.06.2024 22:19 Ответить
Дурнів.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:03 Ответить
Хана "Енергоатому"
показать весь комментарий
22.06.2024 16:44 Ответить
Это же он говорил -- "ВВП плохо растет,потому что зима теплая"?красавчик.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:44 Ответить
Так він мав на увазі ВВП РФ. Все логічно, зима тепла, енергоносії дешевшають
показать весь комментарий
22.06.2024 18:19 Ответить
Реінкарнація дебіла!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:45 Ответить
Влада антимайдану на жодну критику не звертає увагу.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:47 Ответить
Це бацила барановірусу влади для знищення всього організму держави і права. Солітер
показать весь комментарий
22.06.2024 16:48 Ответить
Дебил?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:48 Ответить
Вульгаріс!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:35 Ответить
Судячи по тому, як професійно доїть мудрий наріТ і нищить країну, то ні.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:05 Ответить
Непатріотично не радіти примноженню панського добра!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:51 Ответить
Чему вы удивляетесь,если клоун-президент а Украиной керует ермак. 73 процента недоразвитых проголосовали в 2019году и возможно выводы с этого сделали не все. Т
показать весь комментарий
22.06.2024 16:53 Ответить
Знаю тільки одного зебіла, який визнав що був не правий вибравши шута зеленського. Але тепер він слухає арестовича і романенко. Це менталітет такий - любити демагогію і обіцянки халяви, а думати і важко працювати це не для них
показать весь комментарий
22.06.2024 16:57 Ответить
А шо, мав увійти компетентний незаплямований корупцією спеціаліст? Ну Володимир наш Зеленський же не лох, щоб від корита добровільно відмовитись
показать весь комментарий
22.06.2024 16:53 Ответить
Держава "Титанік -Україна" стрімко під керівництвом капітана Єрмака-Зеленськогоі де на дно...
показать весь комментарий
22.06.2024 16:57 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 17:00 Ответить
Цей паразит прямим текстом казав: "...мене Україна не цікавить..."
показать весь комментарий
22.06.2024 17:03 Ответить
Зате він різним ''д'єрмакам'' гарно ********.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:05 Ответить
мабудь є вісома причина
що Дебіла всоди всовують..
Одне з двох:
-або бвлада бажає розвалити структуру діями Дебіла
- або смокче в єрмака
показать весь комментарий
22.06.2024 17:06 Ответить
Оман в дії...
показать весь комментарий
22.06.2024 17:38 Ответить
Колообіг пдрів у зеленій владі кремльовського поца!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:13 Ответить
хана енегетиці..
світло буде по 2 часа на добу
тільки для тих
хто підписаний на телемарахфон
показать весь комментарий
22.06.2024 17:15 Ответить
Погані новини почалися з 2019 року.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:15 Ответить
СРСР - 2,номенклатура і генсек,яким по-хєру на людей.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:16 Ответить
IQ підходяще, чому б не призначить...
показать весь комментарий
22.06.2024 17:29 Ответить
IQ злодія надзвичайно високе.тому і призначено в "зелений каганат злодіїв"
показать весь комментарий
22.06.2024 17:45 Ответить
Він преподавав в Універі в США, він зовсім не дурний
показать весь комментарий
22.06.2024 23:19 Ответить
Енергоатом - це нова дойна корова зепідрської влади. Вони підняли вартість електроенергії аби прібарахлятся на мільярди. Хоть паржом(с)
показать весь комментарий
22.06.2024 17:32 Ответить
"грабіжники сороса " накидаються на Україну- жертву рашистської бойні , як гієни,або стервятники на пораненого звіра,
показать весь комментарий
22.06.2024 17:43 Ответить
Е маееее ! Куда мы катимся ???!!!!! Что это ? Как это !!???? Этому е...........блану недонянченому я б и пту не доверил возглавить !!!!! Он уже КЗот украины пытался реформировать !!!! Ну как тут не матюкаться !!!!! Дальше уже не днище а просто жопа !!!!!
Кто там кадрами ведает и назначениями ????? Включите мозги
показать весь комментарий
22.06.2024 17:47 Ответить
КАЛООБІГ ГІВНА В КЕРІВНИХ ОРГАНАХ ТРИВАЄ !!!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:56 Ответить
І що ця людина зробила на посту голови наглядової ради "Укроборонпрому" який був призначений в травні 2021 р., за більш ніж 1,5 роки до війни і по теперішній час?- Нічого , але Взяв 300 тис. $ не враховуючи немаленької зарплати більш ніж 10 тис,$ для Київської школи економіки де він був керівником на написання якоїсь програми, і що? Де озброєння яке так потрібне захисникам України без якої вони несуть великі втрати - немає. Це такий собі Серожа Лещенко з Укрзалізниці , якого теж всунули в ДП для утримання його за держ кошти і проведення деверсійної бездіяльності під час війни тількі в більш відповідальну галузь. І після як відповільна людина за озброєння не готувала країну до війни , вона отримає нову посаду - голови наглядової ради ДП Енергоатом з теж немаленькою зарплатнею від держави. Питання може йому дати ще якусь посаду в наглядовій раді ДП наприклад Нафтогазі, а що якщо людина талановита то може працювати на двух посадах одночасно , чому не зможе на трьох? Такий собі багатостаночник з подвійною ефективністю тільки результат відємний.То виникає друге питання якщо він такий талановитий чому його ні хто не візьме в приватний бізнес? Питання риторичне, йому не подвійну зарплату потрібно давати в 20 тис/ $, а перевірку за бездіяльність та хто ж це дасть.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:01 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Повне перезавантаження влади.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:22 Ответить
Одних и тех же тосуют! Ума круглый ноль.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:48 Ответить
"Київська школа економіки" (KSE) це брутальна пародія на LSE. Спільного лише дві букви (SE). Жодного вченого там немає. Жодного економіста там теж немає. Зате є Мілованов і "хава нагіла".
показать весь комментарий
22.06.2024 19:18 Ответить
У ЗЕлених дуже обмежений список лояльних осіб.
От і пересувають одних і тих же довбойобів.
показать весь комментарий
22.06.2024 21:02 Ответить
Відємний відбір в держуправлінні в дії. Для мене найбільше питання - як при такій якості держуправління та з такою корупцією наша країна не розвалилась та ще й тримається проти такого потужного ворога.
показать весь комментарий
22.06.2024 21:11 Ответить
Це той, що не приховує що він дебіл? Тоді все добре 🤪
показать весь комментарий
22.06.2024 21:23 Ответить
 
 