Президент Польщі Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю

У суботу, 22 червня, польський лідер Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, а також з іншими китайськими посадовцями.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з китайським лідером Сі Цзіньпіном Дуда зустрінеться 24 червня. Сторони обговорять безпеку та економічні питання. Зокрема, Дуда анонсував що говоритиме із Цзіньпіном про безпекову ситуацію в Східній Європі.

"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", - розповів очільник Польщі.

Також Дуда планує обговорити із лідером Китаю кризу на польсько-білоруському кордоні, звідки представники Білорусі намагаються переправити потік мігрантів у ЄС.

Читайте також: Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю: атакують озброєні й добре підготовлені групи

"Китай має відносини з Білоруссю, традиційно дружні. Я хотів би розповісти про цю ситуацію президенту Сі Цзіньпіну. Розповісти про те, з чим стикається Варшава", - сказав Дуда.

Також президент Польщі проведе зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Лей. Крім цього, у програмі його візиту до КНР передбачена участь у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні та у польсько-китайському економічному форумі.

Вказуючи на економічну складову візиту, Дуда висловив надію на збільшення китайських інвестицій у Польщу.

"Ми хочемо досягти більшого відкриття китайського ринку, насамперед для нашої сільськогосподарської продукції", - заявив лідер Польщі.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Китаю Дуда серед іншого говоритиме з лідером КНР і про війну в Україні.

Читайте також: Росія веде колоніальну війну і намагається зробити українців рабами, - Дуда