Президент Польщі Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю
У суботу, 22 червня, польський лідер Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, а також з іншими китайськими посадовцями.
Про це повідомляє канцелярія президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з китайським лідером Сі Цзіньпіном Дуда зустрінеться 24 червня. Сторони обговорять безпеку та економічні питання. Зокрема, Дуда анонсував що говоритиме із Цзіньпіном про безпекову ситуацію в Східній Європі.
"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", - розповів очільник Польщі.
Також Дуда планує обговорити із лідером Китаю кризу на польсько-білоруському кордоні, звідки представники Білорусі намагаються переправити потік мігрантів у ЄС.
"Китай має відносини з Білоруссю, традиційно дружні. Я хотів би розповісти про цю ситуацію президенту Сі Цзіньпіну. Розповісти про те, з чим стикається Варшава", - сказав Дуда.
Також президент Польщі проведе зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Лей. Крім цього, у програмі його візиту до КНР передбачена участь у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні та у польсько-китайському економічному форумі.
Вказуючи на економічну складову візиту, Дуда висловив надію на збільшення китайських інвестицій у Польщу.
"Ми хочемо досягти більшого відкриття китайського ринку, насамперед для нашої сільськогосподарської продукції", - заявив лідер Польщі.
Раніше повідомлялося, що під час візиту до Китаю Дуда серед іншого говоритиме з лідером КНР і про війну в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правильне рішення. Якщо є можливість інвестицій, нерозумно її упускати.
Раніше повідомлялося, що під час візиту до Китаю Дуда серед іншого з лідером КНР і про війну в Україні. Джерело:
Правильне рішення. Все одно вже як 10 років про війну багато хто каже без України. Ну ми так себе поставили, а як поставили, то й отримали.
Практично всі, хто брав гроші комуняк, тепер у боргах і відпрацьовують ці борги, віддаючи об'єкти інфраструктури та підтримуючи інтереси ворогів цивілізації.
Це вкотре, доводить стару істину, що польща - це галіма гієна Європи. нічим не краща за орбанівську угорщину