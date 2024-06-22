УКР
Президент Польщі Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю

У суботу, 22 червня, польський лідер Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, а також з іншими китайськими посадовцями.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з китайським лідером Сі Цзіньпіном Дуда зустрінеться 24 червня. Сторони обговорять безпеку та економічні питання. Зокрема, Дуда анонсував що говоритиме із Цзіньпіном про безпекову ситуацію в Східній Європі.

"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", - розповів очільник Польщі.

Також Дуда планує обговорити із лідером Китаю кризу на польсько-білоруському кордоні, звідки представники Білорусі намагаються переправити потік мігрантів у ЄС. 

Читайте також: Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю: атакують озброєні й добре підготовлені групи

"Китай має відносини з Білоруссю, традиційно дружні. Я хотів би розповісти про цю ситуацію президенту Сі Цзіньпіну. Розповісти про те, з чим стикається Варшава", - сказав Дуда.

Також президент Польщі проведе зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Лей. Крім цього, у програмі його візиту до КНР передбачена участь у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні та у польсько-китайському економічному форумі.

Вказуючи на економічну складову візиту, Дуда висловив надію на збільшення китайських інвестицій у Польщу.

"Ми хочемо досягти більшого відкриття китайського ринку, насамперед для нашої сільськогосподарської продукції", - заявив лідер Польщі.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Китаю Дуда серед іншого говоритиме з лідером КНР і про війну в Україні.

Читайте також: Росія веде колоніальну війну і намагається зробити українців рабами, - Дуда

Автор: 

візит (1650) Китай (4828) Польща (8754) Дуда Анджей (804)
Топ коментарі
+5
Тільки це не інвестиції, а тупо купівля уряду.

Практично всі, хто брав гроші комуняк, тепер у боргах і відпрацьовують ці борги, віддаючи об'єкти інфраструктури та підтримуючи інтереси ворогів цивілізації.
22.06.2024 22:39 Відповісти
+4
Засранці шукають у Китаї те, що не можна отримати на халяву від ЄС.
22.06.2024 22:36 Відповісти
+3
Китаєць навішає йому лапші на вуха типу "та я то за мир - зніміть всі санкції і давайте обнімемось"
22.06.2024 22:15 Відповісти
Китай буде звертатися до тих хто приймае рішення. Це не до Польщі.
показати весь коментар
23.06.2024 07:28 Відповісти
Правильне рішення. Якщо є можливість інвестицій, нерозумно її упускати.

Правильне рішення. Все одно вже як 10 років про війну багато хто каже без України. Ну ми так себе поставили, а як поставили, то й отримали.
22.06.2024 22:26 Відповісти
"торгаші " є "торгаші" .Україна десята
22.06.2024 23:07 Відповісти
Поїхав закладати польське майбутнє хунвейбінам, а при нагоді і українське.
22.06.2024 23:55 Відповісти
Певно вона дуже розумна, навіть із урахуванням індивідуального смаку.
23.06.2024 01:20 Відповісти
Війна війною, а бабло для курви, то другоє. Вже ми бачили, як фури з російським зерном безперешкодно ідуть у польщу при повному блокуванні укр транзиту, як кацапське спг та вугілля активно поступає на польський ринок, як польща активно торгує з росією через треті країни дозволяючи обходити західні санкції. А тепер черговий ніж у спину для Заходу від польської курви - тісна співпраця з китаєм, у час максимальної напруги у відносинах між колективним Заходом і росією-китаєм-півн кореєю з іншого боку.
Це вкотре, доводить стару істину, що польща - це галіма гієна Європи. нічим не краща за орбанівську угорщину
23.06.2024 08:21 Відповісти
 
 