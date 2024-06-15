Росія веде колоніальну війну і намагається зробити українців рабами, - Дуда

Росія веде колоніальну війну, тому міжнародна спільнота має допомогти Україні відстояти суверенітет і визначати своє майбутнє.

Про це під час відкриття першого Саміту миру заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що неспровокована і незаконна агресія Росії проти України триває вже 28 місяців, тобто 2,5 роки тривають злочини проти людяності, які вчиняє російський режим по всій Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон: Ми прагнемо миру, але мир не може бути капітуляцією України

"Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і їхніх дітей рабами, використати українські ресурси, знищити їхню культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку й безпекові гарантії",- заявив Дуда.

Польський лідер зауважив, що Росію часто називають "в’язницею народів". "Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка - на відміну від європейських держав - ніколи не пройшла процес деколонізації і ніколи не змогла розібратися з демонами свого минулого", - наголосив президент Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саме Україна має вирішити, коли можливо почати діалог з РФ, - президент Євроради Мішель

Дуда переконаний: міжнародна спільнота має чітко сказати, "що у світі більше немає місця для колоніалізму".

Водночас він зауважив, що Росія діє не сама - вона спирається у своїх злочинних діях на режим Лукашенка: "Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив напасти російській армії зі своєї території, а й ініціював проти Польщі та країн Балтії низку гібридних атак, які тривають понад три роки".

Глава Польщі підкреслив, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і незалежність відповідно до міжнародного права, а світова спільнота зобов’язана надавати Києву необхідну підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За присутності РФ Глобальний саміт миру "міг би бути більш орієнтованим на результат", - глава МЗС Туреччини Фідан

За словами Дуди, мирний договір, який буде напрацьовано, повинен забезпечувати суверенітет України та її право на самостійну зовнішню і внутрішню політику.

На думку польського лідера, дорога до миру буде довгою. При цьому він наголосив на необхідності "сфокусуватися на менш суперечливих питаннях", прогрес у яких дасть можливість "далі тиснути на Кремль, щоб він вивів свої війська з України", і успіх цієї ініціативи залежить від широкого представництва в ній країн ООН.