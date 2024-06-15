Росія веде колоніальну війну і намагається зробити українців рабами, - Дуда
Росія веде колоніальну війну, тому міжнародна спільнота має допомогти Україні відстояти суверенітет і визначати своє майбутнє.
Про це під час відкриття першого Саміту миру заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він нагадав, що неспровокована і незаконна агресія Росії проти України триває вже 28 місяців, тобто 2,5 роки тривають злочини проти людяності, які вчиняє російський режим по всій Україні.
"Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і їхніх дітей рабами, використати українські ресурси, знищити їхню культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку й безпекові гарантії",- заявив Дуда.
Польський лідер зауважив, що Росію часто називають "в’язницею народів". "Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка - на відміну від європейських держав - ніколи не пройшла процес деколонізації і ніколи не змогла розібратися з демонами свого минулого", - наголосив президент Польщі.
Дуда переконаний: міжнародна спільнота має чітко сказати, "що у світі більше немає місця для колоніалізму".
Водночас він зауважив, що Росія діє не сама - вона спирається у своїх злочинних діях на режим Лукашенка: "Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив напасти російській армії зі своєї території, а й ініціював проти Польщі та країн Балтії низку гібридних атак, які тривають понад три роки".
Глава Польщі підкреслив, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і незалежність відповідно до міжнародного права, а світова спільнота зобов’язана надавати Києву необхідну підтримку.
За словами Дуди, мирний договір, який буде напрацьовано, повинен забезпечувати суверенітет України та її право на самостійну зовнішню і внутрішню політику.
На думку польського лідера, дорога до миру буде довгою. При цьому він наголосив на необхідності "сфокусуватися на менш суперечливих питаннях", прогрес у яких дасть можливість "далі тиснути на Кремль, щоб він вивів свої війська з України", і успіх цієї ініціативи залежить від широкого представництва в ній країн ООН.
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багато чого "цікавого" почули б прямо межи очі !
І вже не треба дивитись в очі пуйлу, щоб констатувати факт, що рашка має бути знищена.
А далі вже справа техніки... як це зробити.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Коли Західна Україна входила в склад Речі Посполитї а Східна Україна була в складі рашиської імперії СССР, то де був голодомор?
На одному березі Збруча був голод а на іншому не було в 1933 році.
Бо які б не були поляки але морити голодом українців, вони б собі ніколи такого не дозволили, на відміну від рашистів, які знищували українців штучним голодомором.
Поляки в порівнянні з рашистами це ангели.
А з 2014 року що було??????
Рабою російських катів!
Совершенно верно, но есть одно "но", Россия хочет не "СДЕЛАТЬ" украинцев рабами, а сделать СЕБЯ НОВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ рабов украинцев! Так как украинцы УЖЕ РАБЫ в своей же стране, так как Украина это НЕ ПРАВОВОЕ государство с ТОТАЛИТАРНЫМ РЕЖИМОМ, где правит РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ-ДИКТАТОРЫ !!!