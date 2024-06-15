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Росія веде колоніальну війну і намагається зробити українців рабами, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Росія веде колоніальну війну, тому міжнародна спільнота має допомогти Україні відстояти суверенітет і визначати своє майбутнє.

Про це під час відкриття першого Саміту миру заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що неспровокована і незаконна агресія Росії проти України триває вже 28 місяців, тобто 2,5 роки тривають злочини проти людяності, які вчиняє російський режим по всій Україні.

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"Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і їхніх дітей рабами, використати українські ресурси, знищити їхню культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку й безпекові гарантії",- заявив Дуда.

Польський лідер зауважив, що Росію часто називають "в’язницею народів". "Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка - на відміну від європейських держав - ніколи не пройшла процес деколонізації і ніколи не змогла розібратися з демонами свого минулого", - наголосив президент Польщі.

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Дуда переконаний: міжнародна спільнота має чітко сказати, "що у світі більше немає місця для колоніалізму".

Водночас він зауважив, що Росія діє не сама - вона спирається у своїх злочинних діях на режим Лукашенка: "Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив напасти російській армії зі своєї території, а й ініціював проти Польщі та країн Балтії низку гібридних атак, які тривають понад три роки".

Глава Польщі підкреслив, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і незалежність відповідно до міжнародного права, а світова спільнота зобов’язана надавати Києву необхідну підтримку.

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За словами Дуди, мирний договір, який буде напрацьовано, повинен забезпечувати суверенітет України та її право на самостійну зовнішню і внутрішню політику.

На думку польського лідера, дорога до миру буде довгою. При цьому він наголосив на необхідності "сфокусуватися на менш суперечливих питаннях", прогрес у яких дасть можливість "далі тиснути на Кремль, щоб він вивів свої війська з України", і успіх цієї ініціативи залежить від широкого представництва в ній країн ООН.

Автор: 

Дуда Анджей (776) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+13
спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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15.06.2024 23:33
+6
Слава Богу, Західна цивілізація та весь вільний світ, все зрозуміли...
І вже не треба дивитись в очі пуйлу, щоб констатувати факт, що рашка має бути знищена.
А далі вже справа техніки... як це зробити.
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15.06.2024 23:26
+5
Таке враження, що пуйла би там прямо і повісили на цій конференції у Швейцарії, під оплески західних лідерів, якби пуйло завітав туда.
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15.06.2024 23:28
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мда, мабуть буйла із його сутєром сі варто було б запросити!

багато чого "цікавого" почули б прямо межи очі !
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15.06.2024 23:23 Відповісти
Таке враження, що пуйла би там прямо і повісили на цій конференції у Швейцарії, під оплески західних лідерів, якби пуйло завітав туда.
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15.06.2024 23:28 Відповісти
а таки варто було б! а заодно і сі, щоб двічи петлю не крутити !

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15.06.2024 23:39 Відповісти
Слава Богу, Західна цивілізація та весь вільний світ, все зрозуміли...
І вже не треба дивитись в очі пуйлу, щоб констатувати факт, що рашка має бути знищена.
А далі вже справа техніки... як це зробити.
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15.06.2024 23:26 Відповісти
Що зрозуміли? польща продовжує торгувати з росією, а блокує український кордон.То що вони зрозуміли?
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16.06.2024 07:11 Відповісти
спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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15.06.2024 23:33 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.06.2024 23:46 Відповісти
а от Фідан вірить. Або хоче разом з росіянами нас із вами наїбати. Тому вважаю, що довбойоби такі ж небезпечні, як і рашисти.
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15.06.2024 23:51 Відповісти
От так кацапи і "паляться"! Засекретили статистичні дані народонаселення в РФ - а американці шляхом вивчення статистичних даних вирощення зернових у Росії та підрахунку експорту і внутрішнього споживання встановили що в РОсії зараз живе не більше 89 млн Тут те саме: приховали кількість вбитих та поранених - а "шило з мішка вилізло"!
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16.06.2024 05:57 Відповісти
Я вже давно пишу, що навіть проста логіка підказує, що жільцов Кацапії не 140 млн. і навіть не 100. Але кацапські боти в коментах продовжують торочити про 140. І ніхто навіть не реагує на таку брехню.
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16.06.2024 09:04 Відповісти
тому інші колоністи вирішили добити блокадою з іншого боку То чим ви кращі?
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15.06.2024 23:42 Відповісти
Як можна порівнювати Польшу з рашисьскою імперію зла?
Коли Західна Україна входила в склад Речі Посполитї а Східна Україна була в складі рашиської імперії СССР, то де був голодомор?
На одному березі Збруча був голод а на іншому не було в 1933 році.
Бо які б не були поляки але морити голодом українців, вони б собі ніколи такого не дозволили, на відміну від рашистів, які знищували українців штучним голодомором.
Поляки в порівнянні з рашистами це ангели.
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16.06.2024 00:14 Відповісти
тому вони влаштували блокаду стікаючій кров'ю країні і лишили останнього заробітку? хай горять в пеклі. 2 сорти гі*на
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16.06.2024 00:35 Відповісти
Західна зброя як йшла через Польщу так і зараз йде, незважаючи ні на які блокади кордону.
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16.06.2024 00:56 Відповісти
Опудало, українська економіка втрачає 8 млрд на місяць від блокування курвами кордону. На рік це майже 100 млрд! Ця сума еквівалент зарплатам 200 тисяч військових
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16.06.2024 07:04 Відповісти
"Колоністи"? Чи може - "колоніалісти"? Бо перші створюють "колонію" на пустій землі (тобто її заселяють) А другі захоплюють іншу країну, заселену іншим народом , роблять її своєю складовою, встановлюють там свої порядки та її експлуатують!
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16.06.2024 05:52 Відповісти
Поздно. Украинцев уже рабами сделали.
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16.06.2024 00:08 Відповісти
Трохи запізнився Захід ...китай стоїть за спинами московії ...
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16.06.2024 00:12 Відповісти
До ладу ! ЗАХІД ВСТАВАЙ !!!
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16.06.2024 00:15 Відповісти
28 місяців?
А з 2014 року що було??????
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16.06.2024 06:58 Відповісти
польські імбіцили чомусь блокують український кордон, а не білоруський і російський. Дивно, чому російська агропдукція по демпінговим цінам не хвилює поляків, так само кацапські спг, вугілля нормально гріють польські сім'ї. польській владі також похєр, що торгівля з росією, особливо через країни-прокладки, не тільки не зменшується, а навпаки стрімко зростає допомагаючи росії обходити західні санкції
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16.06.2024 07:09 Відповісти
Яка "колоніальна війна"? кетаю потрібен "адін путь" через кацапію та казахстан по нашій захопленій території до ЄС, щоби перевозити свої гівнотовари. Це ж було вже (с) - шовковий шлях, вирішили повторити. От нам щастить: як не транзитна територія для кацапського газу, так торговий шлях для кетайського непотрібу
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16.06.2024 08:20 Відповісти
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою російських катів!
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16.06.2024 12:28 Відповісти
"Россия ведет колониальную войну и пытается сделать украинцев рабами"

Совершенно верно, но есть одно "но", Россия хочет не "СДЕЛАТЬ" украинцев рабами, а сделать СЕБЯ НОВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ рабов украинцев! Так как украинцы УЖЕ РАБЫ в своей же стране, так как Украина это НЕ ПРАВОВОЕ государство с ТОТАЛИТАРНЫМ РЕЖИМОМ, где правит РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ-ДИКТАТОРЫ !!!
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16.06.2024 15:10 Відповісти
 
 