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Россия ведет колониальную войну и пытается сделать украинцев рабами, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Россия ведет колониальную войну, поэтому международное сообщество должно помочь Украине отстоять суверенитет и определять свое будущее.

Об этом во время открытия первого Саммита мира заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что неспровоцированная и незаконная агрессия России против Украины продолжается уже 28 месяцев, то есть 2,5 года продолжаются преступления против человечности, которые совершает российский режим по всей Украине.

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"Эта война не только жестокая и полна преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и их детей рабами, использовать украинские ресурсы, уничтожить их культуру и лишить Украину права свободно выбирать свой путь развития и гарантии безопасности",- заявил Дуда.

Польский лидер отметил, что Россию часто называют "тюрьмой народов". "Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая - в отличие от европейских государств - никогда не прошла процесс деколонизации и никогда не смогла разобраться с демонами своего прошлого", - подчеркнул президент Польши.

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Дуда убежден: международное сообщество должно четко сказать, "что в мире больше нет места для колониализма".

В то же время он отметил, что Россия действует не сама - она опирается в своих преступных действиях на режим Лукашенко: "Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил напасть российской армии со своей территории, но и инициировал против Польши и стран Балтии ряд гибридных атак, которые продолжаются более трех лет".

Глава Польши подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и независимость в соответствии с международным правом, а мировое сообщество обязано оказывать Киеву необходимую поддержку.

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По словам Дуды, мирный договор, который будет наработан, должен обеспечивать суверенитет Украины и ее право на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.

По мнению польского лидера, дорога к миру будет долгой. При этом он отметил необходимость "сфокусироваться на менее противоречивых вопросах", прогресс в которых даст возможность "дальше давить на Кремль, чтобы он вывел свои войска из Украины", и успех этой инициативы зависит от широкого представительства в ней стран ООН.

Автор: 

Дуда Анджей (761) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+13
спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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15.06.2024 23:33
+6
Слава Богу, Західна цивілізація та весь вільний світ, все зрозуміли...
І вже не треба дивитись в очі пуйлу, щоб констатувати факт, що рашка має бути знищена.
А далі вже справа техніки... як це зробити.
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15.06.2024 23:26
+5
Таке враження, що пуйла би там прямо і повісили на цій конференції у Швейцарії, під оплески західних лідерів, якби пуйло завітав туда.
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15.06.2024 23:28
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мда, мабуть буйла із його сутєром сі варто було б запросити!

багато чого "цікавого" почули б прямо межи очі !
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15.06.2024 23:23 Ответить
Таке враження, що пуйла би там прямо і повісили на цій конференції у Швейцарії, під оплески західних лідерів, якби пуйло завітав туда.
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15.06.2024 23:28 Ответить
а таки варто було б! а заодно і сі, щоб двічи петлю не крутити !

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15.06.2024 23:39 Ответить
Слава Богу, Західна цивілізація та весь вільний світ, все зрозуміли...
І вже не треба дивитись в очі пуйлу, щоб констатувати факт, що рашка має бути знищена.
А далі вже справа техніки... як це зробити.
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15.06.2024 23:26 Ответить
Що зрозуміли? польща продовжує торгувати з росією, а блокує український кордон.То що вони зрозуміли?
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16.06.2024 07:11 Ответить
спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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15.06.2024 23:33 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.06.2024 23:46 Ответить
а от Фідан вірить. Або хоче разом з росіянами нас із вами наїбати. Тому вважаю, що довбойоби такі ж небезпечні, як і рашисти.
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15.06.2024 23:51 Ответить
От так кацапи і "паляться"! Засекретили статистичні дані народонаселення в РФ - а американці шляхом вивчення статистичних даних вирощення зернових у Росії та підрахунку експорту і внутрішнього споживання встановили що в РОсії зараз живе не більше 89 млн Тут те саме: приховали кількість вбитих та поранених - а "шило з мішка вилізло"!
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16.06.2024 05:57 Ответить
Я вже давно пишу, що навіть проста логіка підказує, що жільцов Кацапії не 140 млн. і навіть не 100. Але кацапські боти в коментах продовжують торочити про 140. І ніхто навіть не реагує на таку брехню.
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16.06.2024 09:04 Ответить
тому інші колоністи вирішили добити блокадою з іншого боку То чим ви кращі?
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15.06.2024 23:42 Ответить
Як можна порівнювати Польшу з рашисьскою імперію зла?
Коли Західна Україна входила в склад Речі Посполитї а Східна Україна була в складі рашиської імперії СССР, то де був голодомор?
На одному березі Збруча був голод а на іншому не було в 1933 році.
Бо які б не були поляки але морити голодом українців, вони б собі ніколи такого не дозволили, на відміну від рашистів, які знищували українців штучним голодомором.
Поляки в порівнянні з рашистами це ангели.
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16.06.2024 00:14 Ответить
тому вони влаштували блокаду стікаючій кров'ю країні і лишили останнього заробітку? хай горять в пеклі. 2 сорти гі*на
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16.06.2024 00:35 Ответить
Західна зброя як йшла через Польщу так і зараз йде, незважаючи ні на які блокади кордону.
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16.06.2024 00:56 Ответить
Опудало, українська економіка втрачає 8 млрд на місяць від блокування курвами кордону. На рік це майже 100 млрд! Ця сума еквівалент зарплатам 200 тисяч військових
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16.06.2024 07:04 Ответить
"Колоністи"? Чи може - "колоніалісти"? Бо перші створюють "колонію" на пустій землі (тобто її заселяють) А другі захоплюють іншу країну, заселену іншим народом , роблять її своєю складовою, встановлюють там свої порядки та її експлуатують!
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16.06.2024 05:52 Ответить
Поздно. Украинцев уже рабами сделали.
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16.06.2024 00:08 Ответить
Трохи запізнився Захід ...китай стоїть за спинами московії ...
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16.06.2024 00:12 Ответить
До ладу ! ЗАХІД ВСТАВАЙ !!!
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16.06.2024 00:15 Ответить
28 місяців?
А з 2014 року що було??????
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16.06.2024 06:58 Ответить
польські імбіцили чомусь блокують український кордон, а не білоруський і російський. Дивно, чому російська агропдукція по демпінговим цінам не хвилює поляків, так само кацапські спг, вугілля нормально гріють польські сім'ї. польській владі також похєр, що торгівля з росією, особливо через країни-прокладки, не тільки не зменшується, а навпаки стрімко зростає допомагаючи росії обходити західні санкції
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16.06.2024 07:09 Ответить
Яка "колоніальна війна"? кетаю потрібен "адін путь" через кацапію та казахстан по нашій захопленій території до ЄС, щоби перевозити свої гівнотовари. Це ж було вже (с) - шовковий шлях, вирішили повторити. От нам щастить: як не транзитна територія для кацапського газу, так торговий шлях для кетайського непотрібу
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16.06.2024 08:20 Ответить
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою російських катів!
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16.06.2024 12:28 Ответить
"Россия ведет колониальную войну и пытается сделать украинцев рабами"

Совершенно верно, но есть одно "но", Россия хочет не "СДЕЛАТЬ" украинцев рабами, а сделать СЕБЯ НОВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ рабов украинцев! Так как украинцы УЖЕ РАБЫ в своей же стране, так как Украина это НЕ ПРАВОВОЕ государство с ТОТАЛИТАРНЫМ РЕЖИМОМ, где правит РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ-ДИКТАТОРЫ !!!
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16.06.2024 15:10 Ответить
 
 