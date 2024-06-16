Россия ведет колониальную войну и пытается сделать украинцев рабами, - Дуда
Россия ведет колониальную войну, поэтому международное сообщество должно помочь Украине отстоять суверенитет и определять свое будущее.
Об этом во время открытия первого Саммита мира заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он напомнил, что неспровоцированная и незаконная агрессия России против Украины продолжается уже 28 месяцев, то есть 2,5 года продолжаются преступления против человечности, которые совершает российский режим по всей Украине.
"Эта война не только жестокая и полна преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и их детей рабами, использовать украинские ресурсы, уничтожить их культуру и лишить Украину права свободно выбирать свой путь развития и гарантии безопасности",- заявил Дуда.
Польский лидер отметил, что Россию часто называют "тюрьмой народов". "Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая - в отличие от европейских государств - никогда не прошла процесс деколонизации и никогда не смогла разобраться с демонами своего прошлого", - подчеркнул президент Польши.
Дуда убежден: международное сообщество должно четко сказать, "что в мире больше нет места для колониализма".
В то же время он отметил, что Россия действует не сама - она опирается в своих преступных действиях на режим Лукашенко: "Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил напасть российской армии со своей территории, но и инициировал против Польши и стран Балтии ряд гибридных атак, которые продолжаются более трех лет".
Глава Польши подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и независимость в соответствии с международным правом, а мировое сообщество обязано оказывать Киеву необходимую поддержку.
По словам Дуды, мирный договор, который будет наработан, должен обеспечивать суверенитет Украины и ее право на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.
По мнению польского лидера, дорога к миру будет долгой. При этом он отметил необходимость "сфокусироваться на менее противоречивых вопросах", прогресс в которых даст возможность "дальше давить на Кремль, чтобы он вывел свои войска из Украины", и успех этой инициативы зависит от широкого представительства в ней стран ООН.
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багато чого "цікавого" почули б прямо межи очі !
І вже не треба дивитись в очі пуйлу, щоб констатувати факт, що рашка має бути знищена.
А далі вже справа техніки... як це зробити.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Коли Західна Україна входила в склад Речі Посполитї а Східна Україна була в складі рашиської імперії СССР, то де був голодомор?
На одному березі Збруча був голод а на іншому не було в 1933 році.
Бо які б не були поляки але морити голодом українців, вони б собі ніколи такого не дозволили, на відміну від рашистів, які знищували українців штучним голодомором.
Поляки в порівнянні з рашистами це ангели.
А з 2014 року що було??????
Рабою російських катів!
Совершенно верно, но есть одно "но", Россия хочет не "СДЕЛАТЬ" украинцев рабами, а сделать СЕБЯ НОВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ рабов украинцев! Так как украинцы УЖЕ РАБЫ в своей же стране, так как Украина это НЕ ПРАВОВОЕ государство с ТОТАЛИТАРНЫМ РЕЖИМОМ, где правит РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ-ДИКТАТОРЫ !!!