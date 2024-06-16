Россия ведет колониальную войну и пытается сделать украинцев рабами, - Дуда

Россия ведет колониальную войну, поэтому международное сообщество должно помочь Украине отстоять суверенитет и определять свое будущее.

Об этом во время открытия первого Саммита мира заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что неспровоцированная и незаконная агрессия России против Украины продолжается уже 28 месяцев, то есть 2,5 года продолжаются преступления против человечности, которые совершает российский режим по всей Украине.

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"Эта война не только жестокая и полна преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и их детей рабами, использовать украинские ресурсы, уничтожить их культуру и лишить Украину права свободно выбирать свой путь развития и гарантии безопасности",- заявил Дуда.

Польский лидер отметил, что Россию часто называют "тюрьмой народов". "Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая - в отличие от европейских государств - никогда не прошла процесс деколонизации и никогда не смогла разобраться с демонами своего прошлого", - подчеркнул президент Польши.

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Дуда убежден: международное сообщество должно четко сказать, "что в мире больше нет места для колониализма".

В то же время он отметил, что Россия действует не сама - она опирается в своих преступных действиях на режим Лукашенко: "Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил напасть российской армии со своей территории, но и инициировал против Польши и стран Балтии ряд гибридных атак, которые продолжаются более трех лет".

Глава Польши подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и независимость в соответствии с международным правом, а мировое сообщество обязано оказывать Киеву необходимую поддержку.

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По словам Дуды, мирный договор, который будет наработан, должен обеспечивать суверенитет Украины и ее право на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.

По мнению польского лидера, дорога к миру будет долгой. При этом он отметил необходимость "сфокусироваться на менее противоречивых вопросах", прогресс в которых даст возможность "дальше давить на Кремль, чтобы он вывел свои войска из Украины", и успех этой инициативы зависит от широкого представительства в ней стран ООН.