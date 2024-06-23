УКР
Окупанти "барикадують" Керченську протоку, щоб максимально звузити прохід для кращого вогневого контролю, - Плетенчук

Керченський міст

Російські військові намагаються звузити Керченську протоку, щоб її було легше контролювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - розповів він.

Також Плетенчук зауважив, що періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО. За його словами, це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". Він додав, що в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити Керченський міст, - ГУР

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти встановили баржі на південь від Керченського мосту, які мають стати загородженням проти українських морських дронів.

Керченська протока (360) Плетенчук Дмитро (183)
Тут как в борьбе, если не можешь остановить удар врага то направь его удар против его же. Если рашисты сужают проход к Азовскому морю то нужно помочь им вообще заблокировать ту лужу со всей той флотилией, а потом лупить их там как кота в мешке
23.06.2024 14:29 Відповісти
Барикадуй-барикадуй - замість мосту буде буй !
23.06.2024 14:29 Відповісти
Хай "барикадують" Вузький фарватер легше перекривається мінною "банкою"!
23.06.2024 14:30 Відповісти
в ефірі марафону

А на вокзалі циганки, що кажуть?
23.06.2024 14:31 Відповісти
"ай молодой красівий, давай погадаю"
23.06.2024 14:45 Відповісти
А чого Цензор.нет такі "новини" з Вокзалу не репостить?
23.06.2024 16:59 Відповісти
новини з вокзалу, репостить марафон.
цензор тягне інфу, звідусіль.
фільтруй, думай, аналізуй, коментуй.
23.06.2024 17:05 Відповісти
новини з вокзалу, репостить марафон

А Цезор репостить шМарофон.
То за логікою десь тут поряд з майстром розговорного жанру ВМС повинні бути екстрасенси, циганки та ковтачі вогню.
23.06.2024 19:23 Відповісти
Ну звісно барикадують. А зі сторони українського командування тільки балабольство. Ось вже скоро...ось вже зараз..як прилетить...Кава в Ялті-2.🤦
23.06.2024 14:45 Відповісти
Ну от і ще одна вундервафе наша поступово накривається. Треба щось нове вигадувати. Ефект несподіванки більше не спрацьовує...
23.06.2024 14:47 Відповісти
Окупанти "барикадують" Керченську протоку, щоб максимально звузити прохід для кращого вогневого контролю, - Плетенчук "зелені зрадники" розмінували Чонгар .щоб рашист міг без перешкод і спртиву окупувати Південь України
23.06.2024 15:00 Відповісти
Також Плетенчук зауважив, що періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО. За його словами, це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". Він додав, що в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація, це поради для ворога?
23.06.2024 15:09 Відповісти
Дроны летят летят всех бамбить! Или "крымсковатное" ПВО их не замечает или лупит по своим птичкам и вертолетикам. Профит
23.06.2024 15:20 Відповісти
І чому досі не знесли той міст?!
Жодних перешкод для цього не залишилося:
АТАКМСи є!
Дозвіл США є!
Рашистське ППО їх не збиває!
...і тільки на БРЕХОфоні нам впарюють, що "міст зовсім НЕ важливий"...
23.06.2024 15:11 Відповісти
Значить це тому цей міст боялися розбомбити від початку його будівництва, потрібен був дозвіл США. Круто...
23.06.2024 15:52 Відповісти
Нада дамбу насыпать!
Что бы бендеровская вода священных укров не попадала в Азовское море!
А то там даже креветки и микробы - из биолабораторий цру!
Везите камни камазами и баржами, отделяйтесь от биндеровщины
23.06.2024 15:19 Відповісти
23.06.2024 15:19 Відповісти
А замок на калитке где?
23.06.2024 15:32 Відповісти
 
 