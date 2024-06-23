Окупанти "барикадують" Керченську протоку, щоб максимально звузити прохід для кращого вогневого контролю, - Плетенчук
Російські військові намагаються звузити Керченську протоку, щоб її було легше контролювати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.
"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - розповів він.
Також Плетенчук зауважив, що періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО. За його словами, це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". Він додав, що в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти встановили баржі на південь від Керченського мосту, які мають стати загородженням проти українських морських дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на вокзалі циганки, що кажуть?
цензор тягне інфу, звідусіль.
фільтруй, думай, аналізуй, коментуй.
А Цезор репостить шМарофон.
То за логікою десь тут поряд з майстром розговорного жанру ВМС повинні бути екстрасенси, циганки та ковтачі вогню.
Жодних перешкод для цього не залишилося:
АТАКМСи є!
Дозвіл США є!
Рашистське ППО їх не збиває!
...і тільки на БРЕХОфоні нам впарюють, що "міст зовсім НЕ важливий"...
Что бы бендеровская вода
священных укровне попадала в Азовское море!
А то там даже креветки и микробы - из биолабораторий цру!
Везите камни камазами и баржами, отделяйтесь от биндеровщины