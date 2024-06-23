Окупанти "барикадують" Керченську протоку, щоб максимально звузити прохід для кращого вогневого контролю, - Плетенчук

Російські військові намагаються звузити Керченську протоку, щоб її було легше контролювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - розповів він.

Також Плетенчук зауважив, що періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО. За його словами, це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". Він додав, що в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти встановили баржі на південь від Керченського мосту, які мають стати загородженням проти українських морських дронів.