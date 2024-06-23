РУС
Оккупанты "баррикадируют" Керченский пролив, чтобы максимально сузить проход для лучшего огневого контроля, - Плетенчук

Керченський міст

Российские военные пытаются сузить Керченский пролив, чтобы его было легче контролировать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.

"Это даже не укрепления, это попытки баррикадирования для того, чтобы максимально сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать. Россияне его контролируют путем авиации: постоянно поднимают в воздух как вертолеты, так и самолеты различных моделей", - рассказал он.

Также Плетенчук отметил, что периодически российские вертолеты оказываются под прицелом собственных систем ПВО. По его словам, это "побочный эффект большого присутствия этих единиц в воздухе". Он добавил, что в восточной части Черного моря продолжает господствовать российская авиация.

Также читайте: Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Керченский мост, - ГУР

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты установили баржи к югу от Керченского моста, которые должны стать заграждением против украинских морских дронов.

Автор: 

Керченский пролив (428) Плетенчук Дмитрий (178)
+13
Тут как в борьбе, если не можешь остановить удар врага то направь его удар против его же. Если рашисты сужают проход к Азовскому морю то нужно помочь им вообще заблокировать ту лужу со всей той флотилией, а потом лупить их там как кота в мешке
показать весь комментарий
23.06.2024 14:29
+10
Барикадуй-барикадуй - замість мосту буде буй !
показать весь комментарий
23.06.2024 14:29
+10
Хай "барикадують" Вузький фарватер легше перекривається мінною "банкою"!
показать весь комментарий
23.06.2024 14:30
в ефірі марафону

А на вокзалі циганки, що кажуть?
показать весь комментарий
23.06.2024 14:31
"ай молодой красівий, давай погадаю"
показать весь комментарий
23.06.2024 14:45
А чого Цензор.нет такі "новини" з Вокзалу не репостить?
показать весь комментарий
23.06.2024 16:59
новини з вокзалу, репостить марафон.
цензор тягне інфу, звідусіль.
фільтруй, думай, аналізуй, коментуй.
показать весь комментарий
23.06.2024 17:05
новини з вокзалу, репостить марафон

А Цезор репостить шМарофон.
То за логікою десь тут поряд з майстром розговорного жанру ВМС повинні бути екстрасенси, циганки та ковтачі вогню.
показать весь комментарий
23.06.2024 19:23
Ну звісно барикадують. А зі сторони українського командування тільки балабольство. Ось вже скоро...ось вже зараз..як прилетить...Кава в Ялті-2.🤦
показать весь комментарий
23.06.2024 14:45
Ну от і ще одна вундервафе наша поступово накривається. Треба щось нове вигадувати. Ефект несподіванки більше не спрацьовує...
показать весь комментарий
23.06.2024 14:47
Окупанти "барикадують" Керченську протоку, щоб максимально звузити прохід для кращого вогневого контролю, - Плетенчук "зелені зрадники" розмінували Чонгар .щоб рашист міг без перешкод і спртиву окупувати Південь України
показать весь комментарий
23.06.2024 15:00
Також Плетенчук зауважив, що періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО. За його словами, це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". Він додав, що в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація, це поради для ворога?
показать весь комментарий
23.06.2024 15:09
Дроны летят летят всех бамбить! Или "крымсковатное" ПВО их не замечает или лупит по своим птичкам и вертолетикам. Профит
показать весь комментарий
23.06.2024 15:20
І чому досі не знесли той міст?!
Жодних перешкод для цього не залишилося:
АТАКМСи є!
Дозвіл США є!
Рашистське ППО їх не збиває!
...і тільки на БРЕХОфоні нам впарюють, що "міст зовсім НЕ важливий"...
показать весь комментарий
23.06.2024 15:11
Значить це тому цей міст боялися розбомбити від початку його будівництва, потрібен був дозвіл США. Круто...
показать весь комментарий
23.06.2024 15:52
Нада дамбу насыпать!
Что бы бендеровская вода священных укров не попадала в Азовское море!
А то там даже креветки и микробы - из биолабораторий цру!
Везите камни камазами и баржами, отделяйтесь от биндеровщины
показать весь комментарий
23.06.2024 15:19
показать весь комментарий
23.06.2024 15:19 Ответить
А замок на калитке где?
показать весь комментарий
23.06.2024 15:32
 
 