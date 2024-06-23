Оккупанты "баррикадируют" Керченский пролив, чтобы максимально сузить проход для лучшего огневого контроля, - Плетенчук
Российские военные пытаются сузить Керченский пролив, чтобы его было легче контролировать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.
"Это даже не укрепления, это попытки баррикадирования для того, чтобы максимально сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать. Россияне его контролируют путем авиации: постоянно поднимают в воздух как вертолеты, так и самолеты различных моделей", - рассказал он.
Также Плетенчук отметил, что периодически российские вертолеты оказываются под прицелом собственных систем ПВО. По его словам, это "побочный эффект большого присутствия этих единиц в воздухе". Он добавил, что в восточной части Черного моря продолжает господствовать российская авиация.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты установили баржи к югу от Керченского моста, которые должны стать заграждением против украинских морских дронов.
А на вокзалі циганки, що кажуть?
цензор тягне інфу, звідусіль.
фільтруй, думай, аналізуй, коментуй.
А Цезор репостить шМарофон.
То за логікою десь тут поряд з майстром розговорного жанру ВМС повинні бути екстрасенси, циганки та ковтачі вогню.
Жодних перешкод для цього не залишилося:
АТАКМСи є!
Дозвіл США є!
Рашистське ППО їх не збиває!
...і тільки на БРЕХОфоні нам впарюють, що "міст зовсім НЕ важливий"...
Что бы бендеровская вода
священных укровне попадала в Азовское море!
А то там даже креветки и микробы - из биолабораторий цру!
Везите камни камазами и баржами, отделяйтесь от биндеровщины