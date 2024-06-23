Оккупанты "баррикадируют" Керченский пролив, чтобы максимально сузить проход для лучшего огневого контроля, - Плетенчук

Российские военные пытаются сузить Керченский пролив, чтобы его было легче контролировать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.

"Это даже не укрепления, это попытки баррикадирования для того, чтобы максимально сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать. Россияне его контролируют путем авиации: постоянно поднимают в воздух как вертолеты, так и самолеты различных моделей", - рассказал он.

Также Плетенчук отметил, что периодически российские вертолеты оказываются под прицелом собственных систем ПВО. По его словам, это "побочный эффект большого присутствия этих единиц в воздухе". Он добавил, что в восточной части Черного моря продолжает господствовать российская авиация.

Также читайте: Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Керченский мост, - ГУР

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты установили баржи к югу от Керченского моста, которые должны стать заграждением против украинских морских дронов.