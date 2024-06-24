Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 535660 осіб (+1300 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 535 660 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 14246 (+51) од,
- РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)
Слава козакам.
Продукт должен быть готов к началу 2025 г., стоимость его создания составляет 30 млн руб., из которых 20 млн руб. выделено в виде гранта.
154! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 27, логістика 56!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 535 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
Травень 39 тис, червень умовно 35 тис. Нестача дев'ти тисяч вже відчутна, а нестача чотирнадцяти тисяч у липні буде ще помітнішою і це на фоні нестачі техніки. До нас нарешті дійде "чешська ініциатива" і сподіваюсь в небі таки щось появиться. Так що ми на кануні грандіозного шухеру.
524 тисячі, ***** нещодавно заявляв що в Ураїні на сво 700 тисяч і де тут нарощування?
Не дуже розумію, в чому "підступ", бо ще невідомо, що "тут і зараз" корисніше для ЗСУ - знищення пари ротних мінометів 60мм в секторі, чи знищення "тюльпану, який раз на тиждень викатують і пуляють в молоко".
