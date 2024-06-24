УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 535660 осіб (+1300 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 535 660 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 14246 (+51) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11382 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку тривають бої за населений пункт Новоолександрівка, - Генштаб

Втрати ворога за 23 червня

армія рф (18526) Генштаб ЗС (7145) знищення (8053) ЗСУ (7861)
Минув 3774 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 27, логістика 56!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 535 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
24.06.2024 08:41 Відповісти
+19
ДЯКУЄМО ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Спецтехніка-рекорд👍👍👍
24.06.2024 08:09 Відповісти
+14
24.06.2024 08:43 Відповісти
24.06.2024 08:09 Відповісти
В сенсі рекорд, добовий - 21 одиниця (11.06.24) річний був вчора 1 100 одиниць з початку року в той час як за весь 23-ій 1 096, 22-ий і згадувати нічого 181 одиниця.
Слава козакам.
24.06.2024 08:30 Відповісти
На россии пообещали внедрить программно-аппаратный комплекс учета операций под названием «Свинофон»

Продукт должен быть готов к началу 2025 г., стоимость его создания составляет 30 млн руб., из которых 20 млн руб. выделено в виде гранта.
24.06.2024 08:09 Відповісти
А ми ще,а Ви ще повоюєте. Так тримати і тримайтесь
24.06.2024 08:19 Відповісти
Хлопці, давайте вже збийте щось літаючє - давно не було "вєчного палета".....
24.06.2024 08:23 Відповісти
Tak. 4ekaemo. Slava Ukrains'kiy Nacii!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
24.06.2024 09:29 Відповісти
24.06.2024 08:41 Відповісти
24.06.2024 08:43 Відповісти
26 880 чумардосів з початку місяця (середньодобово 1 169), потенційно ще тиждень, тобто десь 35 тис буде за червень ще один такий місяць і стане помітною нестача м'яса.
24.06.2024 08:45 Відповісти
З чого такі висновки, що стане непомітною нестача м'яса? У кацапів йде безперебійно поповнення м'яса та навіть нарощування сил.
показати весь коментар
24.06.2024 08:50 Відповісти
*помітною замість непомітною.
24.06.2024 08:51 Відповісти
Проводити мобілізацію дід боїться, контракт підписують біля 30 тисяч що місяця (з його ж таки слів).
Травень 39 тис, червень умовно 35 тис. Нестача дев'ти тисяч вже відчутна, а нестача чотирнадцяти тисяч у липні буде ще помітнішою і це на фоні нестачі техніки. До нас нарешті дійде "чешська ініциатива" і сподіваюсь в небі таки щось появиться. Так що ми на кануні грандіозного шухеру.
24.06.2024 09:10 Відповісти
На цензорі були новини, що в Україні воює близько 514 тисяч півнів, через кілька днів з'явилась новина, що вже 524 тисячі, щось не убуває, а тільки прибуває, і звідки в тебе дані, що вже нестача тих 9 тисяч відчувається?
24.06.2024 09:22 Відповісти
Авантюра під Вовчанськом добігає кінця, під Очеретіно провал, під Часовим Яром місяць товчуться на місті, Клещіївку наші козаки повернули, від Очеретино до Новоолександрівки (Покровський напрямок) 4,5 км два місяці лізли.
524 тисячі, ***** нещодавно заявляв що в Ураїні на сво 700 тисяч і де тут нарощування?
24.06.2024 10:09 Відповісти
Ой, та пофіг, що там ***** триндить, головне те, що кацапи продовжують наступ та постійно підвозять підкріплення, тому твого оптимізму я не відчуваю.
24.06.2024 10:13 Відповісти
Хтось баче калюжу, а хтось зорі які в ній відображаються.
24.06.2024 10:25 Відповісти
Викривлений вислів Вільгельфорца з Відьмака 😀
24.06.2024 10:30 Відповісти
Ого, правда Відьмака дивився.

24.06.2024 10:45 Відповісти
Овва. Не зустрічав такий вислів. Дякую.
24.06.2024 10:59 Відповісти
Ти переплутав небо з зірками відображеними в ночі на поверхні ставка - Вільгельфорц. Доволі схоже, тому я й подумав на книжкового персонажа.
24.06.2024 11:10 Відповісти
от цікаво - чим наші ворожу арту вибивають?
24.06.2024 08:52 Відповісти
Контрбатарейка і дрони Можливо - поєднані в комплекси : розвідувальні дрони+артбатарея+дрони ударні
24.06.2024 09:14 Відповісти
тут перш ніж цікавитися "як", правильно було б запитати "що саме", адже і манюнький міномет - це теж "артсистема"
24.06.2024 09:25 Відповісти
Про це вже говорилось, міномети 80 мм і нижче не враховуються.
24.06.2024 09:50 Відповісти
мінометів з калібром меншим за 80мм у росії нема. є 82, 120 та 240. я погоджуюсь, що 120 та 240 - це таки щось, але ж міномети 82мм - це зброя, яку росія може виготовляти по "мільону на місяць", який сенс її враховувати як артсистему?! і сенс мого першого посту саме в тому: цуже важко щось зрозуміти дивляцись на загальну цифру, в якій зібрані 82мм міномети і гаубиці "мста-с".
24.06.2024 10:31 Відповісти
Спеціально для тебе повторю ще раз: враховуються лише 120 міномети, все що менше не враховується.
24.06.2024 10:37 Відповісти
Мені подобається ваша категоричність. І я був би щасливий, якби в даній статистиці міномети 45, 60 та 82 не вважались артсистемами (я знаю, що так вважають багато військових: "120 мм - ото артилерія, а дрібніші - то пукалки, не арта"). Але в класифікації артсистем "малокаліберна гармата" - це 20-57 мм. І є артсистемою. У вас в руці є якесь уточнення щодо цього від ГШ?
24.06.2024 15:33 Відповісти
Мені подобається, що ви пішли на принцип щоб все ж розібратись в цьому питанні, так от за класифікацією до артсистем входять й міномети всіх калібрів, я спеціально "облазив" безліч ресурсів і всюди наголошується, що артсистема все ж в першу чергу гармата, також відео по знищенню вогневих позицій з мінометами немає жодного менше за 120 мм, принаймні я такого ще не зустрічав, тому такий висновок.
24.06.2024 16:52 Відповісти
"Принцип" тут тільки в тому, щоб потім впевнено провокаторам казати те ж саме, що ви написали вище "артсистеми - окрім гармат, гаубиць, САУ різних типів, це і міномети починаючи з калібру 120мм". Бо забагато осіб, які, як їм здається, "підступно" вказують "так міномети ж є і 45мм".

Не дуже розумію, в чому "підступ", бо ще невідомо, що "тут і зараз" корисніше для ЗСУ - знищення пари ротних мінометів 60мм в секторі, чи знищення "тюльпану, який раз на тиждень викатують і пуляють в молоко".
24.06.2024 17:23 Відповісти
Жодного доказу, що рахується щось нижче 120 мм, і постійно при згадках арсистем наголошується, що це гармати та сау, тому можна з упевненістю стверджувати, поки Генштаб не спростує, що нічого нижче 120 мм не рахується.
24.06.2024 17:31 Відповісти
манюнький міномет - це теж "артсистема"

Таки так !
Не дуже далеко , але біди нанести може багато
Ще як мін багато ... Тільки вспівай підносити та час від часу трохи цілювання міняти ...
І майже не ломається ...
24.06.2024 09:51 Відповісти
Це ти кому?
24.06.2024 12:34 Відповісти
Артоцид якийсь
24.06.2024 09:05 Відповісти
 
 