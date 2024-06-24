Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 535660 осіб (+1300 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 535 660 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,

танків ‒ 8031 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14246 (+51) од,

РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),

крилаті ракети ‒ 2323 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)

