Общие боевые потери РФ с начала войны – около 535 660 человек (+1300 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 535 660 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 535660 (+1300) человек,
  • танков - 8031 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 15413 (+15) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 14246 (+51) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1108 (+0) ед,
  • средства ППО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11382 (+27),
  • крылатые ракеты - 2323 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед,
  • специальная техника - 2397 (+20)

Втрати ворога за 23 червня

Генштаб ВС (6832) потери (4520) ВСУ (6862)
+20
Минув 3774 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 27, логістика 56!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 535 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
24.06.2024 08:41 Ответить
+19
ДЯКУЄМО ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Спецтехніка-рекорд👍👍👍
24.06.2024 08:09 Ответить
+14
24.06.2024 08:43 Ответить
ДЯКУЄМО ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Спецтехніка-рекорд👍👍👍
24.06.2024 08:09 Ответить
В сенсі рекорд, добовий - 21 одиниця (11.06.24) річний був вчора 1 100 одиниць з початку року в той час як за весь 23-ій 1 096, 22-ий і згадувати нічого 181 одиниця.
Слава козакам.
24.06.2024 08:30 Ответить
На россии пообещали внедрить программно-аппаратный комплекс учета операций под названием «Свинофон»

Продукт должен быть готов к началу 2025 г., стоимость его создания составляет 30 млн руб., из которых 20 млн руб. выделено в виде гранта.
24.06.2024 08:09 Ответить
А ми ще,а Ви ще повоюєте. Так тримати і тримайтесь
24.06.2024 08:19 Ответить
Хлопці, давайте вже збийте щось літаючє - давно не було "вєчного палета".....
24.06.2024 08:23 Ответить
Tak. 4ekaemo. Slava Ukrains'kiy Nacii!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
24.06.2024 09:29 Ответить
24.06.2024 08:43 Ответить
26 880 чумардосів з початку місяця (середньодобово 1 169), потенційно ще тиждень, тобто десь 35 тис буде за червень ще один такий місяць і стане помітною нестача м'яса.
24.06.2024 08:45 Ответить
З чого такі висновки, що стане непомітною нестача м'яса? У кацапів йде безперебійно поповнення м'яса та навіть нарощування сил.
24.06.2024 08:50 Ответить
*помітною замість непомітною.
24.06.2024 08:51 Ответить
Проводити мобілізацію дід боїться, контракт підписують біля 30 тисяч що місяця (з його ж таки слів).
Травень 39 тис, червень умовно 35 тис. Нестача дев'ти тисяч вже відчутна, а нестача чотирнадцяти тисяч у липні буде ще помітнішою і це на фоні нестачі техніки. До нас нарешті дійде "чешська ініциатива" і сподіваюсь в небі таки щось появиться. Так що ми на кануні грандіозного шухеру.
24.06.2024 09:10 Ответить
На цензорі були новини, що в Україні воює близько 514 тисяч півнів, через кілька днів з'явилась новина, що вже 524 тисячі, щось не убуває, а тільки прибуває, і звідки в тебе дані, що вже нестача тих 9 тисяч відчувається?
24.06.2024 09:22 Ответить
Авантюра під Вовчанськом добігає кінця, під Очеретіно провал, під Часовим Яром місяць товчуться на місті, Клещіївку наші козаки повернули, від Очеретино до Новоолександрівки (Покровський напрямок) 4,5 км два місяці лізли.
524 тисячі, ***** нещодавно заявляв що в Ураїні на сво 700 тисяч і де тут нарощування?
24.06.2024 10:09 Ответить
Ой, та пофіг, що там ***** триндить, головне те, що кацапи продовжують наступ та постійно підвозять підкріплення, тому твого оптимізму я не відчуваю.
24.06.2024 10:13 Ответить
Хтось баче калюжу, а хтось зорі які в ній відображаються.
24.06.2024 10:25 Ответить
Викривлений вислів Вільгельфорца з Відьмака 😀
24.06.2024 10:30 Ответить
Ого, правда Відьмака дивився.

24.06.2024 10:45 Ответить
Овва. Не зустрічав такий вислів. Дякую.
24.06.2024 10:59 Ответить
Ти переплутав небо з зірками відображеними в ночі на поверхні ставка - Вільгельфорц. Доволі схоже, тому я й подумав на книжкового персонажа.
24.06.2024 11:10 Ответить
от цікаво - чим наші ворожу арту вибивають?
24.06.2024 08:52 Ответить
Контрбатарейка і дрони Можливо - поєднані в комплекси : розвідувальні дрони+артбатарея+дрони ударні
24.06.2024 09:14 Ответить
тут перш ніж цікавитися "як", правильно було б запитати "що саме", адже і манюнький міномет - це теж "артсистема"
24.06.2024 09:25 Ответить
Про це вже говорилось, міномети 80 мм і нижче не враховуються.
24.06.2024 09:50 Ответить
мінометів з калібром меншим за 80мм у росії нема. є 82, 120 та 240. я погоджуюсь, що 120 та 240 - це таки щось, але ж міномети 82мм - це зброя, яку росія може виготовляти по "мільону на місяць", який сенс її враховувати як артсистему?! і сенс мого першого посту саме в тому: цуже важко щось зрозуміти дивляцись на загальну цифру, в якій зібрані 82мм міномети і гаубиці "мста-с".
24.06.2024 10:31 Ответить
Спеціально для тебе повторю ще раз: враховуються лише 120 міномети, все що менше не враховується.
24.06.2024 10:37 Ответить
Мені подобається ваша категоричність. І я був би щасливий, якби в даній статистиці міномети 45, 60 та 82 не вважались артсистемами (я знаю, що так вважають багато військових: "120 мм - ото артилерія, а дрібніші - то пукалки, не арта"). Але в класифікації артсистем "малокаліберна гармата" - це 20-57 мм. І є артсистемою. У вас в руці є якесь уточнення щодо цього від ГШ?
24.06.2024 15:33 Ответить
Мені подобається, що ви пішли на принцип щоб все ж розібратись в цьому питанні, так от за класифікацією до артсистем входять й міномети всіх калібрів, я спеціально "облазив" безліч ресурсів і всюди наголошується, що артсистема все ж в першу чергу гармата, також відео по знищенню вогневих позицій з мінометами немає жодного менше за 120 мм, принаймні я такого ще не зустрічав, тому такий висновок.
24.06.2024 16:52 Ответить
"Принцип" тут тільки в тому, щоб потім впевнено провокаторам казати те ж саме, що ви написали вище "артсистеми - окрім гармат, гаубиць, САУ різних типів, це і міномети починаючи з калібру 120мм". Бо забагато осіб, які, як їм здається, "підступно" вказують "так міномети ж є і 45мм".

Не дуже розумію, в чому "підступ", бо ще невідомо, що "тут і зараз" корисніше для ЗСУ - знищення пари ротних мінометів 60мм в секторі, чи знищення "тюльпану, який раз на тиждень викатують і пуляють в молоко".
24.06.2024 17:23 Ответить
Жодного доказу, що рахується щось нижче 120 мм, і постійно при згадках арсистем наголошується, що це гармати та сау, тому можна з упевненістю стверджувати, поки Генштаб не спростує, що нічого нижче 120 мм не рахується.
24.06.2024 17:31 Ответить
манюнький міномет - це теж "артсистема"

Таки так !
Не дуже далеко , але біди нанести може багато
Ще як мін багато ... Тільки вспівай підносити та час від часу трохи цілювання міняти ...
І майже не ломається ...
24.06.2024 09:51 Ответить
Це ти кому?
24.06.2024 12:34 Ответить
Артоцид якийсь
24.06.2024 09:05 Ответить
 
 