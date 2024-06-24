Общие боевые потери РФ с начала войны – около 535 660 человек (+1300 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 535 660 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 535660 (+1300) человек,

танков - 8031 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 15413 (+15) ед,

артиллерийских систем / artillery systems - 14246 (+51) ед,

РСЗО / MLRS - 1108 (+0) ед,

средства ППО - 863 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11382 (+27),

крылатые ракеты - 2323 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед,

специальная техника - 2397 (+20)

