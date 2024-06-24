Общие боевые потери РФ с начала войны – около 535 660 человек (+1300 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 535 660 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 535660 (+1300) человек,
- танков - 8031 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 15413 (+15) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 14246 (+51) ед,
- РСЗО / MLRS - 1108 (+0) ед,
- средства ППО - 863 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11382 (+27),
- крылатые ракеты - 2323 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед,
- специальная техника - 2397 (+20)
Слава козакам.
Продукт должен быть готов к началу 2025 г., стоимость его создания составляет 30 млн руб., из которых 20 млн руб. выделено в виде гранта.
154! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 27, логістика 56!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 535 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
Травень 39 тис, червень умовно 35 тис. Нестача дев'ти тисяч вже відчутна, а нестача чотирнадцяти тисяч у липні буде ще помітнішою і це на фоні нестачі техніки. До нас нарешті дійде "чешська ініциатива" і сподіваюсь в небі таки щось появиться. Так що ми на кануні грандіозного шухеру.
524 тисячі, ***** нещодавно заявляв що в Ураїні на сво 700 тисяч і де тут нарощування?
Не дуже розумію, в чому "підступ", бо ще невідомо, що "тут і зараз" корисніше для ЗСУ - знищення пари ротних мінометів 60мм в секторі, чи знищення "тюльпану, який раз на тиждень викатують і пуляють в молоко".
Таки так !
Не дуже далеко , але біди нанести може багато
Ще як мін багато ... Тільки вспівай підносити та час від часу трохи цілювання міняти ...
І майже не ломається ...