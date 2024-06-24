ЄС дедалі важче знайти консенсус щодо нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Естонії Цахкна

У Євросоюзі все важче знайти консенсус щодо нових санкцій проти РФ.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Його попросили прокоментувати позицію Німеччини, яка, за даними ЗМІ, гальмувала пакет санкцій.

У відповідь Цахкна зазначив, що не хотів би критикувати окремих членів ЄС, але вказав на складнощі, з яким зіткнулось ухвалення цього рішення.

"Важливо, що нарешті ми знайшли цей консенсус, хоч і дуже-дуже важко. Все важче і важче знайти консенсус щодо нових санкцій в Європейському Союзі", - додав МЗС Естонії.

