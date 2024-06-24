1 363 13
ЄС дедалі важче знайти консенсус щодо нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Естонії Цахкна
У Євросоюзі все важче знайти консенсус щодо нових санкцій проти РФ.
Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Його попросили прокоментувати позицію Німеччини, яка, за даними ЗМІ, гальмувала пакет санкцій.
У відповідь Цахкна зазначив, що не хотів би критикувати окремих членів ЄС, але вказав на складнощі, з яким зіткнулось ухвалення цього рішення.
"Важливо, що нарешті ми знайшли цей консенсус, хоч і дуже-дуже важко. Все важче і важче знайти консенсус щодо нових санкцій в Європейському Союзі", - додав МЗС Естонії.
Топ коментарі
+1 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар24.06.2024 10:56 Відповісти Посилання
+1 І ШО?
показати весь коментар24.06.2024 10:57 Відповісти Посилання
+1 Ярослав Викторович
показати весь коментар24.06.2024 11:03 Відповісти Посилання
