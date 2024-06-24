УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9954 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 363 13

ЄС дедалі важче знайти консенсус щодо нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Естонії Цахкна

ЄС все важче шукати консенсус щодо санкцій проти РФ

У Євросоюзі все важче знайти консенсус щодо нових санкцій проти РФ.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Його попросили прокоментувати позицію Німеччини, яка, за даними ЗМІ, гальмувала пакет санкцій.

У відповідь Цахкна зазначив, що не хотів би критикувати окремих членів ЄС, але вказав на складнощі, з яким зіткнулось ухвалення цього рішення.

"Важливо, що нарешті ми знайшли цей консенсус, хоч і дуже-дуже важко. Все важче і важче знайти консенсус щодо нових санкцій в Європейському Союзі", - додав МЗС Естонії.

Також читайте: Естонія підпише безпекову угоду з Україною найближчим часом, - глава МЗС Цахкна

Автор: 

санкції (12589) Євросоюз (14018) Цахкна Маргус (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
І рибку і акваріум - давня проблема, ми в курсі
показати весь коментар
24.06.2024 10:56 Відповісти
+1
Бабло не дасть задушити кацапію. Безмежні океани нафтодоларів це висока спокуса для "санкціонерів". Тому і результат нульовий. Не купляти нафту - основна санкція.
показати весь коментар
24.06.2024 10:57 Відповісти
+1
А у рашки з іншими тоталітарними режимами консенсус давно.
показати весь коментар
24.06.2024 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І рибку і акваріум - давня проблема, ми в курсі
показати весь коментар
24.06.2024 10:56 Відповісти
Бабло не дасть задушити кацапію. Безмежні океани нафтодоларів це висока спокуса для "санкціонерів". Тому і результат нульовий. Не купляти нафту - основна санкція.
показати весь коментар
24.06.2024 10:57 Відповісти
А у рашки з іншими тоталітарними режимами консенсус давно.
показати весь коментар
24.06.2024 11:03 Відповісти
Жага до грошенят переважає здоровий глузд і інстинкт самозбереження. Зазвичай це карається...😡
показати весь коментар
24.06.2024 11:08 Відповісти
Все через шалений опір бізнесу , для якого як відомо - дєньгі не пахнут .
показати весь коментар
24.06.2024 11:09 Відповісти
Нічого дивного. В ЄС далеко не дурні,вони прекрасно розуміють дії укрсучвлади для послаблення підтримки України! В шапіто під назвою "глобальний самміт миру"ні слова не сказано про мир,про припинення вогню,про відвід рашистських військ з окупованих та анексованих територій,про репарації,про трибунал над військовими злочинцями і т.д. Вони бачать,що Україну готують до капітуляції на умовах московії і тому все важче заходити консенсус! А далі буде тільки гірше,на жаль!
показати весь коментар
24.06.2024 11:11 Відповісти
А якби новина була про глобальну зміну погоди в планетарному масштабі, ти б тоже щось про українську владу втулив?
показати весь коментар
24.06.2024 11:40 Відповісти
Ви впевнені,що у нас влада українська? Дякуючи таким як ви, Україна втопає в крові! Поржав?
показати весь коментар
24.06.2024 15:44 Відповісти
То що, пропонуєте наступний "глобальний саміт бабла" не проводити?
Упс.., миру...
показати весь коментар
24.06.2024 11:43 Відповісти
А яка різниця?
показати весь коментар
24.06.2024 11:14 Відповісти
Найкраща санкція - звикла ракета,яка вальне по військовому заводу десь на Уралі.А якщо таких санкцій буде сто - то не треба вже буде і орбанів просити шось...
показати весь коментар
24.06.2024 11:43 Відповісти
Зрозуміло, що у війні ні в кого немає 100% ефективності потраплянь. Але навіщо публікувати у такому вигляді? Навіщо у видосі орки з ношами? Касетний хаймарс запулили, щоб поранити одного нехай навіть офіцера?
Адже наші союзники всі ці видосики дивляться та аналізують. А потім ми бігаємо по всьому світу і кричимо, що нам не вистачає беприпасів...
показати весь коментар
24.06.2024 11:46 Відповісти
Спят и видят как опять отношения с парашей вернуть в зад.
показати весь коментар
24.06.2024 12:36 Відповісти
 
 