ЕС все труднее найти консенсус относительно новых санкций против РФ, - глава МИД Эстонии Цахкна

ЄС все важче шукати консенсус щодо санкцій проти РФ

В Евросоюзе все труднее найти консенсус относительно новых санкций против РФ.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Его попросили прокомментировать позицию Германии, которая, по данным СМИ, тормозила пакет санкций.

В ответ Цахкна отметил, что не хотел бы критиковать отдельных членов ЕС, но указал на сложности, с которым столкнулось принятие этого решения.

"Важно, что наконец мы нашли этот консенсус, хоть и очень-очень трудно. Все труднее и труднее найти консенсус относительно новых санкций в Европейском Союзе", - добавил МИД Эстонии.

санкции (11770) Евросоюз (17495) Цахкна Маргус (72)
І рибку і акваріум - давня проблема, ми в курсі
24.06.2024 10:56 Ответить
Бабло не дасть задушити кацапію. Безмежні океани нафтодоларів це висока спокуса для "санкціонерів". Тому і результат нульовий. Не купляти нафту - основна санкція.
24.06.2024 10:57 Ответить
А у рашки з іншими тоталітарними режимами консенсус давно.
24.06.2024 11:03 Ответить
24.06.2024 10:56 Ответить
Бабло не дасть задушити кацапію. Безмежні океани нафтодоларів це висока спокуса для "санкціонерів". Тому і результат нульовий. Не купляти нафту - основна санкція.
24.06.2024 10:57 Ответить
А у рашки з іншими тоталітарними режимами консенсус давно.
24.06.2024 11:03 Ответить
Жага до грошенят переважає здоровий глузд і інстинкт самозбереження. Зазвичай це карається...😡
24.06.2024 11:08 Ответить
Все через шалений опір бізнесу , для якого як відомо - дєньгі не пахнут .
24.06.2024 11:09 Ответить
Нічого дивного. В ЄС далеко не дурні,вони прекрасно розуміють дії укрсучвлади для послаблення підтримки України! В шапіто під назвою "глобальний самміт миру"ні слова не сказано про мир,про припинення вогню,про відвід рашистських військ з окупованих та анексованих територій,про репарації,про трибунал над військовими злочинцями і т.д. Вони бачать,що Україну готують до капітуляції на умовах московії і тому все важче заходити консенсус! А далі буде тільки гірше,на жаль!
24.06.2024 11:11 Ответить
А якби новина була про глобальну зміну погоди в планетарному масштабі, ти б тоже щось про українську владу втулив?
24.06.2024 11:40 Ответить
Ви впевнені,що у нас влада українська? Дякуючи таким як ви, Україна втопає в крові! Поржав?
24.06.2024 15:44 Ответить
То що, пропонуєте наступний "глобальний саміт бабла" не проводити?
Упс.., миру...
24.06.2024 11:43 Ответить
А яка різниця?
24.06.2024 11:14 Ответить
Найкраща санкція - звикла ракета,яка вальне по військовому заводу десь на Уралі.А якщо таких санкцій буде сто - то не треба вже буде і орбанів просити шось...
24.06.2024 11:43 Ответить
Зрозуміло, що у війні ні в кого немає 100% ефективності потраплянь. Але навіщо публікувати у такому вигляді? Навіщо у видосі орки з ношами? Касетний хаймарс запулили, щоб поранити одного нехай навіть офіцера?
Адже наші союзники всі ці видосики дивляться та аналізують. А потім ми бігаємо по всьому світу і кричимо, що нам не вистачає беприпасів...
24.06.2024 11:46 Ответить
Спят и видят как опять отношения с парашей вернуть в зад.
24.06.2024 12:36 Ответить
 
 