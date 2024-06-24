1 363 13
ЕС все труднее найти консенсус относительно новых санкций против РФ, - глава МИД Эстонии Цахкна
В Евросоюзе все труднее найти консенсус относительно новых санкций против РФ.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Его попросили прокомментировать позицию Германии, которая, по данным СМИ, тормозила пакет санкций.
В ответ Цахкна отметил, что не хотел бы критиковать отдельных членов ЕС, но указал на сложности, с которым столкнулось принятие этого решения.
"Важно, что наконец мы нашли этот консенсус, хоть и очень-очень трудно. Все труднее и труднее найти консенсус относительно новых санкций в Европейском Союзе", - добавил МИД Эстонии.
