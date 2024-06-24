Майже 90% співробітників Одеського порту працюють наразі за повною зайнятістю, - Мясковський

Майже 90% співробітників ДП "Одеський морський торговельний порт" працюють наразі за повною зайнятістю.

Про це повідомив директор держпідприємства Олексій Мясковський в інтерв’ю Українським новинам, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зберегти трудовий колектив стало найважчим завданням під час повномасштабної війни.

"Нам доводилося приймати вольові і антикризові рішення, без яких не вдалося б зберегти людей і підприємство в цілому. На початку вторгнення більшу частину колективу довелося вивести у вимушений простій. Це рішення було пов’язано з безпековими ризиками та в цілому з відсутністю розуміння щодо подальшої роботи порту, однак усі соціальні гарантії відповідно до КзпП та колективного договору були збережені. Основний кістяк професіоналів ми зберегли. Наразі фахівців намагаємося утримувати за рахунок повної зайнятості, стабільної заробітної плати і довоєнного пакету соціальних гарантій", – зазначив він.

Мясковський також поінформував, що вже під час війни підприємство підвищувало заробітну плату своїм працівникам, і порівняно з 2021 роком вона зросла в середньому майже на 30%.

Нагадаємо, раніше Олексій Мясковський повідомив, що попри воєнний стан та складні виклики держпідприємство продовжує працювати беззбитково та демонструє позитивні фінансові результати. За його словами, прибуток порту за підсумками 2023 року склав близько 50 млн грн. Також Одеський порт в 2023 році збільшив податкові відрахування на 38% – до 230 млн грн.

ДП "ОМТП" – стратегічне підприємство портової галузі та один із найбільших державних стивідорів країни. Мясковський очолив держпідприємство у жовтні 2019 року. До призначення він працював на посаді начальника юридичного управління порту.

