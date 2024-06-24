Почти 90% сотрудников Одесского порта работают сейчас на полной занятости, - Мясковский

Почти 90% сотрудников ГП "Одесский морской торговый порт" работают сейчас на полной занятости.

Об этом сообщил директор госпредприятия Алексей Мясковский в интервью Українським новинам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сохранить трудовой коллектив стало самой трудной задачей во время полномасштабной войны.

"Нам приходилось принимать волевые и антикризисные решения, без которых не удалось бы сохранить людей и предприятие в целом. В начале вторжения большую часть коллектива пришлось вывести в вынужденный простой. Это решение было связано с рисками безопасности и, в целом, с отсутствием понимания дальнейшей работы порта, однако все социальные гарантии. в соответствии с КЗоТом и коллективным договором, были сохранены. Основной костяк профессионалов мы сохранили. Сейчас специалистов стараемся удерживать за счет полной занятости, стабильной заработной платы и довоенного пакета социальных гарантий", - отметил он.

Также читайте: Значительная часть припортовой инфраструктуры Одесщины разбита. Корабли грузят под обстрелами, - Кипер

Мясковский также проинформировал, что уже во время войны предприятие повышало заработную плату своим работникам, и по сравнению с 2021 годом она выросла в среднем почти на 30%.

Напомним, ранее Алексей Мясковский сообщил, что несмотря на военное положение и сложные вызовы госпредприятие продолжает работать безубыточно и демонстрирует положительные финансовые результаты. По его словам, прибыль порта по итогам 2023 года составила около 50 млн грн. Также Одесский порт в 2023 году увеличил налоговые отчисления на 38% - до 230 млн грн.

ГП "ОМТП" - стратегическое предприятие портовой отрасли и один из крупнейших государственных стивидоров страны. Мясковский возглавил госпредприятие в октябре 2019 года. До назначения он работал в должности начальника юридического управления порта.

Также смотрите: Последствия утреннего ракетного удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж