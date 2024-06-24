РУС
Почти 90% сотрудников Одесского порта работают сейчас на полной занятости, - Мясковский

Майже 90% співробітників Одеського порту працюють за повною зайнятістю

Почти 90% сотрудников ГП "Одесский морской торговый порт" работают сейчас на полной занятости.

Об этом сообщил директор госпредприятия Алексей Мясковский в интервью Українським новинам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сохранить трудовой коллектив стало самой трудной задачей во время полномасштабной войны.

"Нам приходилось принимать волевые и антикризисные решения, без которых не удалось бы сохранить людей и предприятие в целом. В начале вторжения большую часть коллектива пришлось вывести в вынужденный простой. Это решение было связано с рисками безопасности и, в целом, с отсутствием понимания дальнейшей работы порта, однако все социальные гарантии. в соответствии с КЗоТом и коллективным договором, были сохранены. Основной костяк профессионалов мы сохранили. Сейчас специалистов стараемся удерживать за счет полной занятости, стабильной заработной платы и довоенного пакета социальных гарантий", - отметил он.

Мясковский также проинформировал, что уже во время войны предприятие повышало заработную плату своим работникам, и по сравнению с 2021 годом она выросла в среднем почти на 30%.

Напомним, ранее Алексей Мясковский сообщил, что несмотря на военное положение и сложные вызовы госпредприятие продолжает работать безубыточно и демонстрирует положительные финансовые результаты. По его словам, прибыль порта по итогам 2023 года составила около 50 млн грн. Также Одесский порт в 2023 году увеличил налоговые отчисления на 38% - до 230 млн грн.

ГП "ОМТП" - стратегическое предприятие портовой отрасли и один из крупнейших государственных стивидоров страны. Мясковский возглавил госпредприятие в октябре 2019 года. До назначения он работал в должности начальника юридического управления порта.

Наразі фахівців намагаємося утримувати за рахунок повної зайнятості, стабільної заробітної плати і довоєнного пакету соціальних гарантій", - зазначив він
=========

Та там їм бойові виплати потрібно робити за такі умови. Так само як і пожежникам, швидкій та іншим у Харкові
24.06.2024 13:56 Ответить
це, якесь неподобство!
догану, та лишити премії головного тцкашника!
всі підприємства, повинні загнутися.
а ті, що ще залишаться, доканає азіровський холуй гетманцев.
24.06.2024 14:16 Ответить
Це тільки до 2022 року, підприємства ВПК України, «чомусь» працювали неповний час та 1-2 дні на тиждень! Шмигаль з гончаруком у курсі, поки, як свідки і без понятих…
24.06.2024 14:32 Ответить
Не стоит особо распространяться, что где и как работает...
24.06.2024 15:02 Ответить
 
 