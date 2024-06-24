У Киргизстані місцевий житель отримав 5 років за участь у війні проти України на боці РФ

В Киргизстані місцевого жителя засудили до п’яти років ув’язнення за приєднання до російських військ, які воюють проти України.

Рішення передбачає відбування покарання в колонії загального режиму. Обвинувачений подав апеляцію.

Як зазначається, стаття, за якою суд ухвалив рішення ("Участь громадянина Киргизстану в збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави або проходження підготовки для вчинення терористичного акту"), передбачає суворіше покарання: від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Однак у суді уточнили, що у зв’язку з 30-річчям ухвалення конституції Киргизстану і 75-річчям Загальної декларації прав людини обвинуваченому скоротили термін покарання, згідно із законом про помилування, а також за рахунок того, що один день у СІЗО рахують за два.

Це – не єдиний зареєстрований факт участі громадянина Киргизстану у війні проти України. У січні суд Бішкека засудив до семи років умовно іншого киргиза, Аскара Кубаничбека-уулу, за приєднання до російських військових в Україні. У квітні Кубаничбек-уулу втік з країни до Росії. Згодом стало відомо, що Кубаничбек-уулу підписав новий контракт із російською армією для участі у війні проти України.