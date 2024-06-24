В Кыргызстане местный житель получил 5 лет за участие в войне против Украины на стороне РФ

В Кыргызстане местного жителя приговорили к пяти годам заключения за присоединение к российским войскам, воюющим против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода,

Решение предусматривает отбывание наказания в колонии общего режима. Обвиняемый подал апелляцию.

Как отмечается, статья, по которой суд принял решение ("Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта"), предусматривает более суровое наказание: от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Однако в суде уточнили, что в связи с 30-летием принятия конституции Кыргызстана и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания, согласно закону о помиловании, а также за счет того, что один день в СИЗО считается за два.

Это - не единственный зарегистрированный факт участия гражданина Кыргызстана в войне против Украины. В январе суд Бишкека приговорил к семи годам условно другого киргиза, Аскара Кубаничбека-уулу, за присоединение к российским военным в Украине. В апреле Кубаничбек-уулу сбежал из страны в Россию. Впоследствии стало известно, что Кубаничбек-уулу подписал новый контракт с российской армией для участия в войне против Украины.