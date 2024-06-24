УКР
Два російські літаки-розвідники повернулися з Білорусі до РФ, - "Беларускі Гаюн"

З Білорусі вилетіли Су-24МР в Росію

Росія вивела два розвідувальні літаки Су-24МР з білоруського аеродрому "Барановичі". Тепер російські винищувачі базуватимуться на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"24 червня о 10:30 з аеродрому "Барановичі" на аеродром "Шаталово" (Смоленська область, Росія) відлетіли 2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ. На аеродромі базується 4-та окрема розвідувальна ескадрилья ВКС РФ (за іншими даними – змішаний авіаційний полк)", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Слідком РФ визнав, що ЗСУ збили літак А-50 в лютому та ліквідували 10 членів екіпажу

Як зазначається, літаки із січня 2023 року постійно базувалися в Білорусі. Зокрема, брали участь у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та Росії у січні січень 2023 р. та травні 2024 р. Такий тип літаків забезпечує комплексну цілодобову повітряну розвідку на глибину до 400 км від лінії бойового зіткнення з протидією засобам ППО противника.

За даними моніторингової групи, ВКС РФ дислокують у Білорусі такі види авіації:

  • аеродром "Ліда" - 1 штурмовик Су-25;
  • аеродром "Барановичі" - 4 винищувачі Су-30СМ;
  • аеродром "Мачулищі" - 11 вертольотів (5 Мі-28, 5 Ка-52 і 1 Мі-26).

Нагадаємо, на аеродромі Мариновка, розташованому у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною, росіяни розпочали зводити ангари для захисту літаків від ударних дронів та ракет.

