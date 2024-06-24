РУС
Два российских самолета-разведчика вернулись из Беларуси в РФ, - "Беларускі Гаюн"

З Білорусі вилетіли Су-24МР в Росію

Россия вывела два разведывательных самолета Су-24МР с белорусского аэродрома "Барановичи". Теперь российские истребители будут базироваться на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"24 июня в 10:30 с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Шаталово" (Смоленская область, Россия) улетели 2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ. На аэродроме базируется 4-я отдельная разведывательная эскадрилья ВКС РФ (по другим данным - смешанный авиационный полк)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Объявленная проверка боевой готовности в Беларуси не представляет угрозы для Украины, - ГПСУ

Как отмечается, самолеты с января 2023 года постоянно базировались в Беларуси. В частности, участвовали в совместных летно-тактических учениях Беларуси и России в январе 2023-го и мае 2024 года. Такой тип самолетов обеспечивает комплексную круглосуточную воздушную разведку на глубину до 400 км от линии боевого соприкосновения с противодействием средствам ПВО противника.

По данным мониторинговой группы, ВКС РФ дислоцируют в Беларуси следующие виды авиации:

  • аэродром "Лида" - 1 штурмовик Су-25;
  • аэродром "Барановичи" - 4 истребителя Су-30СМ;
  • аэродром "Мачулищи" - 11 вертолетов (5 Ми-28, 5 Ка-52 и 1 Ми-26).

Напомним, на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной, россияне начали возводить ангары для защиты самолетов от ударных дронов и ракет.

Беларусь (7976) россия (96949) самолет (3673)
