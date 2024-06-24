Два российских самолета-разведчика вернулись из Беларуси в РФ, - "Беларускі Гаюн"

Россия вывела два разведывательных самолета Су-24МР с белорусского аэродрома "Барановичи". Теперь российские истребители будут базироваться на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области.

"24 июня в 10:30 с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Шаталово" (Смоленская область, Россия) улетели 2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ. На аэродроме базируется 4-я отдельная разведывательная эскадрилья ВКС РФ (по другим данным - смешанный авиационный полк)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самолеты с января 2023 года постоянно базировались в Беларуси. В частности, участвовали в совместных летно-тактических учениях Беларуси и России в январе 2023-го и мае 2024 года. Такой тип самолетов обеспечивает комплексную круглосуточную воздушную разведку на глубину до 400 км от линии боевого соприкосновения с противодействием средствам ПВО противника.

По данным мониторинговой группы, ВКС РФ дислоцируют в Беларуси следующие виды авиации:

аэродром "Лида" - 1 штурмовик Су-25;

аэродром "Барановичи" - 4 истребителя Су-30СМ;

аэродром "Мачулищи" - 11 вертолетов (5 Ми-28, 5 Ка-52 и 1 Ми-26).

