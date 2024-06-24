Объявленная проверка боевой готовности в Беларуси не представляет угрозы для Украины, - ГПСУ

В ГПСУ заявили, что объявленная внезапная проверка боевой готовности в Беларуси не представляет угрозы для Украины.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Беларусь неоднократно проводила то ли учения, то ли проверку готовности своих войск. Конечно, за всем, что происходит на территории Беларуси, активно следят подразделения разведки, для того, чтобы понимать, насколько ситуация может иметь угрожающий характер для Украины. Но несмотря на все на данный момент, даже во время предыдущих проверок, мы не фиксируем перемещения рядом с нашей границей ни техники, ни личного состава, в том числе из подразделений армии Беларуси", - отметил он.

Представитель ГПСУ объяснил, что РФ на территории Беларуси не имеет достаточных сил для осуществления вторжения на территорию Украины.

Ранее захватчики вывели свои подразделения, которые находились в РБ на учениях, а новые не завели.

Демченко подчеркнул, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации.

"Поэтому... это направление для нас также является приоритетным и остается угрожающим, поэтому мы укрепляем всю протяженность границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины. Укрепляем и линию границы, и приграничье для того, чтобы все наши воины, в том числе составляющие ГПСУ, имели все возможности отразить любую атаку и противодействовать любой угрозе", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной.

