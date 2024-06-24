Оголошена перевірка бойової готовності у Білорусі не становить загрози для України, - ДПСУ

У ДПСУ заявили, що оголошена раптова перевіркуа бойової готовності у Білорусі не становить загрози для України.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Білорусь неодноразово проводила чи то навчання, чи то перевірку готовності своїх військ. Звісно, за всім, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може мати загрозливий характер для України. Але попри все на даний момент, навіть під час попередніх перевірок, ми не фіксуємо переміщення поряд із нашим кордоном ні техніки, ні особового складу, в тому числі з підрозділів армії Білорусі", - зазначив він.

Речник ДПСУ пояснив, що РФ на території Білорусі не має достатніх сил для здійснення вторгнення на територію України.

Раніше загарбники вивели свої підрозділи, які перебували в РБ на навчаннях, а нові не завели.

Демченко наголосив, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

"Тому... цей напрямок для нас є також пріоритетним і залишається загрозливим, тому ми укріплюємо всю протяжність кордону з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини. Укріплюємо і лінію кордону, і прикордоння для того, щоб усі наші воїни, в тому числі складових ДПСУ, мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-якій загрозі", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії на кордоні з Україною.

