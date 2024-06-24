Скорочення допомоги Україні не вивільнить суттєвих ресурсів для Тайваню, - Держдепартамент США

Зменшення допомоги Україні не вивільнить суттєвих ресурсів для безпеки в Азії, а навпаки стане провалом як для безпеки Європи, так і для безпеки Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Скептики інколи виступають за різке скорочення підтримки України з боку США, хоча це і не вивільнить жодних суттєвих ресурсів для Тайваню, - сказав Кепмбелл. - Різке скорочення допомоги Україні стане не лише моральним провалом, а і стратегічним провалом не лише в Європі, але і в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Друзі та супротивники США побачать в скороченні допомоги Україні "свідчення американського політичного паралічу, який розмиває довіру і рішучість США як безпекового партнера", пояснив посадовець.

"Дві країни, які зробили найбільше для підтримки Росії в переобладнанні військово-промислової бази з початку її перших провальних кроків зі вторгнення до України, поза сумнівом, це Китай та Північна Корея", - зазначив Кемпбелл.

Він переконаний: союзники США в регіоні усвідомлюють, що безпекові питання різних регіонів взаємопов'язані. "Значна зміна в Індо-Тихоокеанському регіоні полягає в тому, що союзники США почали підтримувати безпеку в Європі", - каже Кемпбелл.

Свідченням цьому представник Держдепу назвав звернення японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди у квітні, який у промові в американському Конгресі першим пунктом сказав про важливість допомоги Україні, щоб зберегти стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.